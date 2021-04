Vous pouvez désormais découvrir si vous faites partie du test de FloC

Les cookies mémorisent des informations sur vos connexions ou sur ce que vous avez regardé sur un site d'achat. Les annonceurs utilisent ces informations pour mieux comprendre votre comportement en ligne et même hors ligne, et pour vous proposer des publicités spécifiques et ciblées qui vous suivent sur Internet. Google a déclaré vouloir rendre la navigation sur Internet moins envahissante, mais il veut aussi continuer à faire rentrer de l'argent par la publicité en ligne. Cette volonté a conduit à l'abandon des cookies au profit du système FloC.Si vous n’avez pas suivi l’actualité du FloC, qui fait partie d'un nouveau cadre appelé "Privacy Sandbox", retenez que c’est une méthode pour les navigateurs qui permet de faire de la publicité basée sur les activités et les intérêts des utilisateurs. Elle fonctionne en collectant les données des utilisateurs par le biais de leur historique de navigation, puis en rassemblant les groupes d'utilisateurs ayant les mêmes activités dans des cohortes. Les algorithmes utilisés pour créer ces cohortes observent principalement les URL des sites Web que les utilisateurs ont consultés et le contenu de ces sites. Les données relatives aux cohortes sont ensuite utilisées à des fins publicitaires.Il faut surtout noter que les utilisateurs de Chrome, selon le nouveau système, ne seront plus suivis personnellement à travers leurs noms ou leurs identités ; Google suit et regroupe les personnes ayant des activités similaires. Les annonceurs avaient l'habitude de cibler les cookies tiers qui pouvaient les aider à suivre des individus spécifiques, mais maintenant, avec FLoC, les utilisateurs sont placés dans des groupes ou Cohortes, sur la base de leurs activités et en mettant une couche supplémentaire d'anonymat qui peut maintenir la vie privée des utilisateurs.Un identifiant attribué à votre cohorte vous suit sur Internet et auprès des annonceurs, ce que Google a appelé dans un billet de blog daté du 20 janvier "publicité basée sur les intérêts". Google considère qu'il s'agit d'une « solution de rechange aux cookies qui privilégie le respect de la vie privée », car l'historique de votre navigateur n'est pas transmis aux annonceurs, seul votre identifiant de cohorte l'est. Des milliers d'utilisateurs peuvent faire partie d'une cohorte.Avec le suivi FLoC de Chrome, par exemple, vous seriez placé dans un groupe qui aime ou possède des chiens, par opposition à un groupe d'autres personnes qui ont également visité les mêmes sites Web, mais qui possèdent ou aiment des chats. Chaque utilisateur peut faire partie de plusieurs groupes d'identification en fonction de ses différents centres d'intérêt. Et comme de nombreux utilisateurs de Chrome sont connectés à leur compte Google, cette identité les suit (et est façonnée) sur différents appareils.Un livre blanc de Google sur les FLoC résume les avantages en matière de confidentialité, selon Google, comme suivant :FLoC vous permet de rester anonyme lorsque vous naviguez sur des sites Web et améliore également la confidentialité en permettant aux éditeurs de présenter des publicités pertinentes à de grands groupes (appelés cohortes). Les cohortes sont définies par des similitudes dans l'historique de navigation, mais elles ne sont pas basées sur qui vous êtes individuellement. En fait, la cohorte dans laquelle vous appartenez change fréquemment à mesure que votre historique de navigation change. Bien sûr, lorsque vous souhaitez une expérience individuelle, vous pouvez toujours vous connecter à des sites Web et partager les informations personnelles que vous choisissez.Avec FLoC, votre navigateur détermine quelle cohorte correspond le plus à votre historique de navigation Web récent, vous regroupant avec des milliers d'autres personnes qui ont des historiques de navigation similaires. Le numéro d'identification de la cohorte est la seule chose fournie à la demande d'un site. Ceci est différent des cookies tiers, qui permettent aux entreprises de vous suivre individuellement sur différents sites. FLoC fonctionne sur votre appareil sans que votre historique de navigation ne soit partagé. Il est important de noter que tous les membres de l'écosystème publicitaire, y compris les produits publicitaires de Google, auront le même accès à FloC.Avant qu'une cohorte ne devienne éligible, Chrome l'analyse pour voir si la cohorte visite des pages présentant des sujets sensibles, tels que des sites Web médicaux ou des sites Web à contenu politique ou religieux, à un taux élevé. Si tel est le cas, Chrome garantit que la cohorte n'est pas utilisée, sans connaître les sujets sensibles qui intéressaient les utilisateurs. Nous avons rédigé un document technique détaillé expliquant comment cela fonctionne. Et bien sûr, les sites peuvent également désactiver FLoC, ce qui signifie que le navigateur n'inclura pas les visites sur ce site lors de la détermination d'une cohorte.Google mène un test dit "Origin Trial" sur Chrome afin d’essayer cette nouvelle fonctionnalité expérimentale de suivi. Google dit que seulement 0,5 % des utilisateurs dans certaines régions, notamment en Australie, au Brésil, au Canada, en Inde, en Indonésie, au Japon, au Mexique, en Nouvelle-Zélande, aux Philippines et aux États-Unis, sont actuellement touchés par l’essai.Le défenseur des droits numériques Electronic Frontier Foundation s'insurge contre cette nouvelle forme de surveillance en ligne qui retrace chaque semaine votre historique en ligne afin de vous regrouper plus précisément et de compiler davantage d'informations d'identification. L'EFF s'inquiète également du fait que les essais de cette nouvelle méthode de suivi ont commencé sans le consentement ou la connaissance des utilisateurs, et sans possibilité claire de se retirer. L’ONG a maintenant créé un site Web nommé AmIFLoCed.org à partir duquel les utilisateurs peuvent vérifier s'ils font partie de la piste ou non. « Cette page tentera de détecter si vous avez été transformé en cobaye dans l'expérience publicitaire de Google ».« Le test "Origin Trial" de Chrome pour FLoC a été déployé sur des millions d'utilisateurs aléatoires de Chrome sans avertissement, et encore moins sans consentement. Bien que FLoC soit destiné à remplacer les cookies de suivi, pendant la période d'essai, il permettra aux traqueurs d'accéder à encore plus d'informations sur les sujets », lit-on sur le site Web. Google dit que FLoC présente des avantages en matière de confidentialité, mais le défenseur des droits numériques déclare qu’il est facile d'obtenir une empreinte numérique qui peut cibler des personnes d'autres manières.La fonctionnalité n'est pas entièrement déployée, cependant les tests sont en cours. Étant donné qu'il ne s'agit que d'un petit groupe d'utilisateurs participant à l'essai initial, il y a de fortes chances que vous ne fassiez pas encore partie du test FLoC. Mais l'EFF vous rappelle qu'il faut continuer à consulter le site, car chaque semaine, vous pourriez être ajouté au fur et à mesure que les tests s'étendent, Google ne vous prévenant pas si vous faites partie de la nouvelle stratégie publicitaire, a écrit l’EFF. Google prévoit d'étendre ce test de suivi de 0,5 % à 5 % à l'avenir, ce qui représente plus de 100 millions d'utilisateurs.Selon l’EFF, le seul moyen actuellement à la disposition des utilisateurs qui veulent se retirer de l'essai FLoC dans Chrome est de désactiver les cookies tiers. « Cela peut réinitialiser vos préférences sur certains sites et interrompre des fonctionnalités telles que l'authentification unique. Vous pouvez également utiliser un autre navigateur. Les autres navigateurs, y compris les plateformes indépendantes comme Firefox ainsi que les navigateurs basés sur Chromium comme Microsoft Edge et Brave, n'ont pas actuellement FLoC activé », lit-on sur la page AmIFLoCed.org.FLoC existe parce que Google reconnaît les effets néfastes des cookies tiers sur la vie privée, mais insiste pour que les annonceurs continuent à vous cibler en fonction de la façon dont vous naviguez sur le Web. « Nous sommes heureux que Google limite enfin les cookies tiers dans Chrome, mais la dernière chose à faire est d'introduire une nouvelle technologie de suivi. FLoC a ses propres problèmes de confidentialité, et il continuera probablement à permettre la discrimination et les autres méfaits des publicités ciblées », a déclaré l’EFF.Au début du mois de mars, l’EFF s’est inquiété de la manière dont les utilisateurs seront regroupés et quant aux garde-fous mis en place pour éviter toute discrimination illégale à l'encontre de certains groupes sur la base d'attributs sensibles tels que l'appartenance ethnique, la religion, le sexe ou l'orientation sexuelle. Dans un article publié le 30 mars, l’organisation de protection des libertés sur Internet a énuméré quelques mauvais points liés au test du FloC Source : EFF Qu’en pensez-vous ?Allez-vous vous retirer si vous vous rendez-compte que vous faites partie du test de FloC ? Si oui, choisirez-vous un autre navigateur ou allez-vous désactiver les cookies tiers ?