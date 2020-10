Redirections automatiques vers Microsoft Edge pour les sites incompatibles



IEToEdge BHO installé dans Internet Explorer

RedirectSitesFromInternetExplorerPreventBHOInstall : vous permet d'empêcher l'installation de "IEtoEdge BHO" dans Internet Explorer.

: vous permet d'empêcher l'installation de "IEtoEdge BHO" dans Internet Explorer. RedirectSitesFromInternetExplorerRedirectMode : vous permet de désactiver les redirections d'Internet Explorer vers Microsoft Edge.

: vous permet de désactiver les redirections d'Internet Explorer vers Microsoft Edge. HideInternetExplorerRedirectUXForIncompatibleSitesEnabled : permet aux administrateurs de désactiver l'alerte de redirection affichée dans Microsoft Edge.

À compter du 30 novembre 2020, l'application Web Microsoft Teams ne prendra plus en charge IE 11.

À compter du 17 août 2021, les autres applications et services Microsoft 365 ne prendront plus en charge IE 11.

Microsoft prend de nouvelles dispositions pour pousser les utilisateurs à abandonner Internet Explorer au profit de son nouveau navigateur Microsoft Edge basé sur Chromium. Microsoft recommande aux utilisateurs de passer d'Internet Explorer à Microsoft Edge depuis des années, mais le navigateur détient toujours une part d'utilisation de près de 4% selon les statistiques NetMarketShare . Notons que Microsoft Edge continue de gagner en popularité et a ravi la seconde place à Mozilla Firefox depuis plusieurs mois déjà. Néanmoins, Microsoft veut prendre des mesures plus actives pour éloigner les utilisateurs d'Internet Explorer.Lorsque Internet Explorer visite un site incompatible, certains voient déjà la session de navigation être automatiquement lancée dans Microsoft Edge pour continuer la session de navigation. La liste des sites incompatibles est gérée par Microsoft et contient actuellement 1156 sites, dont Twitter, Facebook, Instagram, Google Drive, Microsoft Teams, ESPN, Yahoo Mail et bien d'autres. Il s'agit d'un fichier XML qui affiche la liste des sites pour lesquels se fera une redirection (les sites sont affichés par ordre alphabétique) :Cette redirection est effectuée via un objet d'assistance de navigateur Internet Explorer (BHO) nommé « IEtoEdge BHO », comme illustré ci-dessous.Lors de l'affichage de l'alerte, Microsoft Edge invitera également les utilisateurs à migrer leurs paramètres, données et cookies Internet Explorer vers Microsoft Edge.« Les données de navigation suivantes seront importées: Favoris, mots de passe, moteurs de recherche par défaut, onglets ouverts, historique, paramètres, cookies et page d'accueil », explique Microsoft. Même s'ils choisissent de ne pas migrer leurs données, ils peuvent toujours cliquer sur le bouton « Continuer la navigation » pour afficher le site Web dans Microsoft Edge.Lors de la navigation sur les sites incompatibles avec Internet Explorer, Microsoft Edge affichera une bannière invitant l'utilisateur à définir son navigateur par défaut sur le navigateur Edge le plus récent.Lorsque le site est ouvert dans Microsoft Edge, l'onglet IE du site incompatible sera automatiquement fermé s'il n'avait pas de contenu. Sinon, il sera redirigé vers une page de support Microsoft expliquant que :« Le site web auquel vous tentiez d’accéder ne fonctionne pas avec Internet Explorer« Vous avez été redirigé vers Microsoft Edge dans lequel vous pouvez continuer votre navigation sans interruption.« Pour continuer la navigation de façon transparente sur Microsoft Edge, importez vos données et vos paramètres à partir d’Internet Explorer.« Si vous trouvez un site qui a besoin d’Internet Explorer, vous pouvez charger ce site en mode Internet Explorer sans jamais quitter Microsoft Edge. »Microsoft a présenté de nouveaux modèles de stratégie de groupe qui permettent aux utilisateurs de contrôler ce comportement de redirection, décrit en détail dans un document de support récemment ajouté.Alors que le document de support de Microsoft indique que cette redirection va commencer avec Microsoft Edge 87, dont la publication est prévue pour le 17 novembre, dans les tests certains internautes ont noté que la redirection se produit déjà dans Microsoft Edge 86.0.622.51.En plus des redirections, Microsoft prévoit également de désactiver la prise en charge d'Internet Explorer dans divers services proposés par Microsoft. Dans les e-mails adressés aux entreprises, Microsoft les avertit qu'à partir du 13 novembre, Internet Explorer ne se connectera plus aux comptes Microsoft.Dans un billet de blog publié durant le mois d'août, Microsoft a annoncé que les applications et services Microsoft 365 ne prendront plus en charge Internet Explorer 11 (IE 11) d'ici la même période l'année prochaine :Cela signifie qu'après les dates ci-dessus, les clients auront une expérience dégradée ou ne pourront pas se connecter aux applications et services Microsoft 365 sur IE 11. Pour les expériences dégradées, les nouvelles fonctionnalités Microsoft 365 ne seront pas disponibles ou certaines fonctionnalités pourront cesser de fonctionner lorsque accéder à l'application ou au service via IE 11.L’éditeur encourage les utilisateurs à se tourner vers la nouvelle version de son navigateur Edge : « Bien que nous sachions que ce changement sera difficile pour certains clients, nous pensons que les clients tireront le meilleur parti de Microsoft 365 en utilisant le nouveau Microsoft Edge. Nous nous engageons à contribuer à rendre cette transition aussi fluide que possible ».« Les clients utilisent IE 11 depuis 2013, alors que l'environnement en ligne était beaucoup moins sophistiqué que le paysage actuel. Depuis lors, les standards Web ouverts et les navigateurs plus récents, comme le nouveau Microsoft Edge, ont permis des expériences en ligne meilleures et plus innovantes. Nous pensons que les abonnés Microsoft 365, dans les contextes grand public et commerciaux, seront bien servis avec ce changement grâce à un accès Web plus rapide et plus réactif à de plus grands ensembles de fonctionnalités dans des ensembles d'outils de tous les jours comme Outlook, Teams, SharePoint, etc. »Microsoft mettra fin à toute prise en charge d'Internet Explorer sur tous ses services le 17 août 2021. Pour ceux qui ont encore besoin de la prise en charge d'Internet Explorer, les utilisateurs pourront utiliser le mode Internet Explorer de Microsoft Edge pour une compatibilité descendante.Source : support Microsoft Sur quel navigateur êtes-vous ? Sur quel système d'exploitation ?Que pensez-vous de Edge Chromium ?Que pensez-vous de la stratégie de Microsoft visant à encourager les utilisateurs à quitter Internet Explorer pour Edge Chromium ?