Cela signifie que si un internaute recherche un téléviseur sur DuckDuckGo, cette requête ne sera pas utilisée pour afficher des publicités pour la télévision sur tous les autres sites qu'il visite.En outre, pour construire son index de recherche, le moteur de recherche utilise l'araignée DuckDuckBot pour explorer les sites et recevoir des données de partenaires, tels que Wikipedia et Bing. Cependant, il ne construit pas son index en utilisant les données de Google.Si Google reste la plateforme de recherche dominante, DuckDuckGo a connu une croissance impressionnante d'année en année.En 2020, DuckDuckGo a reçu 23,6 milliards de requêtes de recherche au total et a atteint une moyenne quotidienne de 79 millions de requêtes de recherche à la fin du mois de décembre.En 2021, DuckDuckGo a reçu 34,6 milliards de requêtes de recherche totales jusqu'à présent et a actuellement une moyenne de 100 millions de requêtes de recherche par jour, montrant une croissance de 46,4 % pour l'année.Si la croissance de DuckDuckGo est considérable, il ne détient toujours que 2,53 % de la part de marché totale, Yahoo étant à 3,3 %, Bing à 6,43 % et Google détenant une part dominante de 87,33 % du trafic des moteurs de recherche aux États-Unis.Cependant, comme les internautes continuent d'être frustrés par la façon dont leurs données sont utilisées par des géants de la technologie comme Google, Facebook, Microsoft et Apple, il est probable que de plus en plus de personnes se tournent vers des moteurs de recherche axés sur la protection de la vie privée.Pour aider davantage les utilisateurs à protéger leur vie privée, DuckDuckGo a lancé en 2021 un service de transfert d'e-mails appelé "Email Protection", qui supprime les traceurs d'e-mails et permet de protéger sa véritable adresse e-mail.La société a également lancé le service " App Tracking Protection for Android ", qui bloque les traceurs tiers de Google et de Facebook présents dans les applications.Plus récemment, DuckDuckGo a annoncé la sortie d'un navigateur de confidentialité DuckDuckGo pour le bureau qui ne sera pas basé sur Chromium et sera construit à partir de zéro.Un récent billet de blog sur le nouveau navigateur explique : "."Source : DuckDuckGoQue pensez-vous de DuckDuckGo ?L'utilisez-vous ? quelle est votre impression ?