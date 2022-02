En novembre 2021, Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook, a annoncé la création d'un monde numérique que la direction de Meta appelle " métavers ". Il s'agit d'un monde en ligne où les utilisateurs peuvent créer leurs propres avatars et faire tout ce qu'ils veulent dans les espaces virtuels, comme ils le font dans le monde réel.Peu après l'annonce faite par la direction de Meta, tout l'internet est devenu friand du métavers et c'est pourquoi de nombreuses applications ont opté pour ce mot spécifique dans leurs descriptions. Le nombre d'applications utilisant ce terme a été multiplié par dix depuis que Facebook a annoncé son idée sur ce concept. Selon le rapport de Sensor Tower, un certain nombre de mots spécifiques seront massivement utilisés dans les descriptions d'applications en 2021 et 2022, et Métavers en fait partie.Outre le métavers, d'autres terminologies sont très utilisées. La cryptographie est le deuxième mot clé utilisé par les développeurs d'applications. Actuellement, 114 applications intègrent la cryptographie dans leur description. NFTs (jetons non fongibles) est en troisième position. La RA (réalité augmentée) et la RV (réalité virtuelle) occupent respectivement la 4e et la 5e place.De novembre 2021 à janvier 2022, 552 applications au total reconnaissent le terme " métavers " dans leur boîte de description. C'est beaucoup, car l'année dernière, à la fin du mois de novembre, seules 29 applications incluaient ce terme dans leur boîte de description.Les développeurs de jeux mobiles ont également montré un vif intérêt pour le métavers. À ce jour, cent sept (107) développeurs de jeux mobiles utilisent ce mot-clé pour attirer l'attention. Après les développeurs de jeux mobiles, ce sont les applications financières qui occupent la deuxième place en utilisant le mot-clé Métavers, au total 101 applications financières l'utilisent.Viennent ensuite les applications sociales (70), de divertissement (57), de livres (37), de style de vie (33), d'outils (26), d'affaires (25), d'art et de design (13) et, en dernière place, les applications liées à l'éducation, avec 11 applications considérées comme Métavers.Métavers est un concept nouveau qui prendra encore quelques bonnes années avant de voir le jour. Cependant, on ne peut nier que ce concept va sûrement amener la technologie à un tout autre niveau.Source : Sensor Tower Qu'en pensez-vous ?Une plateforme avec "métavers" dans la description attire-t-il plus votre attention ?