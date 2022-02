", a déclaré Marty Resnick, vice-président de la recherche chez Gartner. "."Gartner définit un métavers comme un espace collectif virtuel partagé, créé par la convergence de la réalité physique et numérique améliorée virtuellement. Il est persistant, offrant des expériences immersives améliorées, ainsi qu'indépendant des appareils et accessible par tout type d'appareil, des tablettes aux écrans montés sur la tête.Étant donné que le métavers ne sera pas détenu par un seul fournisseur, Gartner s'attend à ce qu'il soit doté d'une économie virtuelle reposant sur des monnaies numériques et des jetons non fongibles (NFT). Le métavers aura un impact sur toutes les entreprises avec lesquelles les consommateurs interagissent quotidiennement.Il aura également un impact sur la façon dont le travail est effectué. Les entreprises offriront un meilleur engagement, une meilleure collaboration et une meilleure connexion à leurs employés grâce à des espaces de travail immersifs dans des bureaux virtuels. Les entreprises n'auront pas besoin de créer leur propre infrastructure pour ce faire, car le métavers fournira le cadre. En outre, les événements virtuels qui ont gagné en popularité au cours des 18 derniers mois offriront des possibilités de mise en réseau et des ateliers plus collaboratifs et immersifs.", a déclaré M. Resnick. "."L'adoption des technologies métavers est naissante et fragmentée, et Gartner met en garde les organisations contre tout investissement lourd dans un metaverse spécifique. "", a déclaré Resnick.Source : GartnerQue pensez-vous de ces prévisions de Gartner ? les trouvez-vous pertinentes ?Quel est votre avis sur une économie virtuelle basée sur les produits du métavers ?