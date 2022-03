Gestion des préférences de téléchargement

fait en sorte que Firefox ouvre automatiquement les fichiers téléchargés du même type avec l'application par défaut du système ; Supprimer : il est désormais possible de supprimer des fichiers téléchargés directement à partir du panneau de téléchargement et d'autres vues de téléchargement à l'aide du menu contextuel.

Sauvegarder les fichiers téléchargés sur le disque

La guerre des navigateurs s'intensifie

Firefox c’est attelé à repenser l’interface de son navigateur et à fournir aux utilisateurs plus d’améliorations en ce qui concerne la vie privée et les performances, ainsi qu’un large éventail d’outils de navigation pratiques.Pour le grand bien des développeurs, le panneau latéral Compatibilité de l'inspecteur DevTools, déjà disponible sur les canaux de préversion, est disponible sur le canal de diffusion dans la version 98. Il fournit des avertissements de compatibilité pour les propriétés CSS utilisées sur l'élément sélectionné, ainsi que pour l'ensemble de la page.Les développeurs peuvent l'utiliser pour détecter rapidement les problèmes de compatibilité web, sans avoir à effectuer des tests dans chaque navigateur. Toutes les données de compatibilité sont tirées de MDN.Dans la version 98.8, Firefox dispose d'un nouveau flux de téléchargement optimisé. « Au lieu de vous inviter à chaque fois, les fichiers seront téléchargés automatiquement. Cependant, ils peuvent toujours être ouverts à partir du panneau des téléchargements en un seul clic », indique Mozilla.Lorsqu’un fichier est téléchargé à partir de la version 98 de Firefox, l’internaute peut définir une préférence pour l’ouverture des fichiers similaires en cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'élément de téléchargement dans le panneau Téléchargements. L’internaute constatera qu’il dispose d'un certain nombre d'options, notamment :Dans cette version, Firefox ne demande plus ce qu'il faut faire pour chaque fichier par défaut. L’utilisateur n’est plus invité à choisir une application d'aide ou à enregistrer sur le disque avant de télécharger un fichier, à moins qu’il n’ait modifié ses paramètres d'action de téléchargement pour ce type de fichier.Désormais, chaque fois que l’internaute lance un téléchargement, Firefox fait apparaître automatiquement le panneau Téléchargements par défaut. Cela signifie que l’utilisateur subira un minimum d'interruptions et qu’il trouvera facilement ses fichiers téléchargés. De plus, pour éviter de devoir le fermer plusieurs fois, le panneau ne s'affichera pas si plusieurs téléchargements sont en cours. Il est maintenant possible de cliquer sur un fichier dans le panneau des téléchargements pour l'ouvrir avant même qu'il ait fini de se télécharger. Firefox ouvrira le fichier dès qu'il sera disponible.Tous les fichiers téléchargés sont immédiatement enregistrés sur le disque dur. En fonction de la configuration actuelle, ils seront enregistrés dans le dossier de téléchargement préféré de l’utilisateur ou il sera demandé de sélectionner un emplacement pour chaque téléchargement. Les utilisateurs de Windows et de Linux trouveront leurs fichiers téléchargés dans le dossier de destination. Ils ne seront plus placés dans le dossier temporaire.Firefox étant en perte de popularité ces dernières années, c'est avec un gros mécontentement que Mozilla a accueilli les changements de Microsoft pour endurcir les paramètres d'applications par défaut dans Windows 11. Dans la version 91 de son navigateur, publiée au mois d'août de l’année dernière, Mozilla a réussi à contourner les paramètres de navigateur par défaut de Microsoft pour permettre aux utilisateurs d'adopter plus facilement Firefox comme navigateur par défaut. Grâce à de l'ingénierie inverse, Mozilla a pu contourner les protections anti-piratage que Microsoft a intégrées à Windows pour garantir que les logiciels malveillants ne puissent pas pirater les applications par défaut.« Tous les systèmes d'exploitation devraient offrir un support officiel aux développeurs pour le statut par défaut afin que les utilisateurs puissent facilement définir leurs applications par défaut. Comme cela ne s'est pas produit sur Windows 10 et 11, Firefox s'appuie sur d'autres aspects de l'environnement Windows pour offrir aux utilisateurs une expérience similaire à celle que Windows fournit à Edge lorsque les utilisateurs choisissent Firefox comme navigateur par défaut », affirme Mozilla, clairement fatigué de la manière dont Microsoft complique les choses.La semaine dernière, Mozilla s’est associé à Apple, Google, Microsoft pour faciliter la vie des développeurs web, le groupe a créé une référence appelée Interop 2022. L'idée étant que les applications web doivent avoir la même apparence et le même comportement sur différents appareils et systèmes d'exploitation. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, au grand dam des développeurs web qui sont toujours aux prises avec les incohérences des navigateurs. Les spécifications d'Interop 2022 offrent un moyen aux entreprises habituellement rivales de trouver un terrain d'entente, car elles sont axées sur la conception et n'ont pas d'implications évidentes en matière de confidentialité, de sécurité ou de fonctionnalité.« Les progrès que nous avons réalisés collectivement en 2021 ont été incroyables, et avec une participation accrue des fournisseurs et un éventail encore plus large de domaines d'interopérabilité à aborder, nous sommes impatients de voir jusqu'où la plateforme Web évoluera cette année », Daniel Libby, responsable principal de l'ingénierie logicielle, Microsoft Edge.« Pour la première fois, tous les principaux fournisseurs de navigateurs et d'autres parties prenantes se sont réunis pour résoudre les principaux problèmes de compatibilité des navigateurs identifiés par les développeurs web », ont déclaré Rachel Andrew, Philip Jägenstedt et Robert Nyman de Google, dans un billet de blog.Ces derniers temps, le marché des navigateurs a beaucoup évolué. Alors que Firefox est en perte de popularité, Chrome continu de s’affirmer au-devant de la scène. Google a introduit Chrome et son impact en tant que technologie de navigateur innovante a été immédiat. Il chargeait les sites plus rapidement, occupait peu d'espace à l'écran, tout en offrant une interface utilisateur d'une simplicité indéniable. Cependant, certains internautes ont choisi de rester fidèle à Firefox notamment pour sa politique de gestion des données.Google Chrome est un navigateur sécurisé à tout point de vue, avec des fonctionnalités comme Google Safe Browsing, qui aide à protéger les utilisateurs en affichant un avertissement impossible à rater lorsqu'ils tentent d’accéder à des sites douteux ou de télécharger des fichiers. Cependant, nombreux sont ceux qui s'interrogent sur le devenir de leurs données numériques, notamment leur historique de navigation, leurs mots de passe, et autres informations sensibles.Si Chrome s'avère donc être un navigateur fiable, son bilan en matière de confidentialité est discutable. En réalité, Google recueille une quantité importante de données auprès de ses utilisateurs, parmi lesquelles la localisation, l'historique de recherche et les visites du site. Google affirme agir ainsi pour améliorer ses services, notamment pour aider les utilisateurs à trouver ce dont ils ont besoin au plus vite. Toutefois, certains analystes estiment que Google recueille cette quantité sans précédent de données à des fins de marketing.Firefox possède une fonctionnalité appelée « protection renforcée contre le pistage » (ETP). Celle-ci est activée par défaut pour les utilisateurs dans le monde entier. ETP bloque plus de 2 000 traqueurs, y compris les traqueurs sociaux d’entreprises telles que Facebook, Twitter et LinkedIn. Il dispose également d’une fonction intégrée appelée Firefox Monitor qui notifie automatiquement l’internaute si son mot de passe a été piraté ou doit être mis à jour. En plus de ces protections, le mode de navigation privée dans Firefox efface automatiquement les informations de navigation telles que l’historique et les cookies.Source : Mozilla Que pensez-vous de la version 98.0 de Firefox ?Quel navigateur utilise-vous ?Préférez-vous la vie privée sur Firefox ou la sécurité sur Chrome ?Quelle amélioration attendez-vous le plus sur Firefox ?