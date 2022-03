Trouvez-vous cette étude de Microsoft pertinente ? Trouvez-vous cette étude de Microsoft pertinente ?

Travailler dans le métavers est-il une chose que vous considérez ?

Pensez-vous que le travail dans le métavers se produira naturellement ?

Non, Windows et Meta vont désespérément tenter de trouver une application pratique à leur tentative de percée technologique et vont payer fondation et institution de sondage pour faire parler d'eux. Comme APPLE est lauréat du prix de l'éthiqueCe qui me gène le plus c'est qu'à demi mot cette étude n'a que pour but de faire culpabiliser les plus vieux d'entre nous en opposant bêtement les générations. Comment des gens qui n'ont même pas bosser dix ans dans leurs vies peuvent savoir que le META sera mieux que l'IRL ? Et dans quelle mesure cet avis n'est-il déjà pas influencé par leurs tendance à être plus influençable par les géants de la tech ?Grand dieu non.J'espère sincèrement que non parce que c'est déjà la merde avec les mails alors si le métavers perce ce sera la fin de la séparation vie persos et vie pro puisque le bureau sera partout ou un casque est dispo...