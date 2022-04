Ces lois ont été mises en place pour permettre aux gens de se sentir plus en sécurité en ligne, mais cela rend difficile le travail des développeurs de métavers.Une étude menée par Agora apporte un éclairage supplémentaire sur ces questions, puisque 33 % des développeurs de métavers considèrent la confidentialité des données comme un obstacle qu'ils devraient surmonter.De nombreux leaders de l'industrie considèrent le métavers comme la prochaine étape logique dans la progression d'Internet et des médias sociaux, et que ses applications dans le domaine des jeux et de la création de communautés sont certainement à attendre avec impatience.Malgré cela, le fait que la confidentialité des données soit un obstacle à la création du métavers peut être une source d'inquiétude pour certains. La principale entreprise à l'origine du metaverse, la société éponyme Meta, n'est pas réputée pour prendre au sérieux les droits de l'internet et la protection de la vie privée, et avec une entreprise aussi peu fiable à la barre, on ne peut que s'interroger sur le peu de protection de la vie privée dont les gens pourront bénéficier lorsque le metaverse sera lancé auprès d'un public plus large.72 % des développeurs de métavers sont d'avis que la plus grande utilité du métavers est l'engagement en temps réel. Ils considèrent essentiellement le metaverse comme un moyen de remplacer l'interaction avec les gens dans la vie réelle, ce que les médias sociaux ont déjà fait dans une certaine mesure.Source : Agora Qu'en pensez-vous ?Prévoyez-vous d'utiliser le métavers ? dans quelle mesure ?