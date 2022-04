Le Web 3.0 et l'avenir de la Crypto : les développeurs donnent leur avis dans un sondage

Les crypto, NFT et blockchain sont devenus des termes tellement banals dans le zeitgeist social actuel, et ces trois termes ont été accueillis par des réactions très diverses à travers le monde, allant de la franche invitation à la franche hostilité. De tels sujets et introductions technologiques peuvent avoir un impact assez important sur l'avenir financier prévisible du monde, et il est primordial de rester informé.Fait amusant, le World Wide Web a en fait plus d'une itération. Aussi bizarre que cela puisse paraître, de nombreux passionnés de technologie ont tendance à diviser l'Internet en Web1 et Web2. La différence entre les deux n'a rien à voir avec le World Wide Web lui-même, mais concerne plutôt la manière dont l'information est diffusée sur le Net.Il s'agit de termes sociologiques plutôt que techniques. Par exemple, le Web1 mettait davantage l'accent sur les pages Web personnelles, avec des plates-formes telles que Yahoo ! GeoCities permettant aux utilisateurs de créer des sites Web ne présentant qu'eux-mêmes pour des tarifs plutôt abordables. Il y avait moins de créateurs de contenu en ligne et plus de consommateurs.Cette situation a changé avec ce que beaucoup considèrent comme un point de démarcation majeur entre le Web1 et le Web2 : l'avènement des médias sociaux. Avec des plateformes telles que MySpace et Facebook offrant aux utilisateurs la possibilité de créer leur propre identité en ligne sans avoir besoin d'un site web, la culture sociale en ligne a pris un virage plutôt abrupt. Si les blogs personnels et autres sont toujours d'actualité, on les trouve le plus souvent sur Instagram ou TikTok.Web3 est une idée qui circule parmi les internautes et qui invite les autres utilisateurs en ligne à s'engager librement avec les crypto-monnaies et à faire de la monnaie virtuelle la norme pour toutes les transactions en ligne. Cette idée a été initialement proposée par le fondateur d'Ethereum, Gavin Wood (parce que bien sûr elle l'a été), mais elle a depuis gagné en popularité auprès d'autres membres de la scène des échanges de crypto-monnaies et de NFT. Pour être juste, ces derniers étaient probablement juste heureux d'être inclus dans quelque chose qui n'entraînait pas d'auto-ridicule. Le Web3 en tant qu'idée n'est pas populaire partout, cependant, et de grands noms comme Elon Musk et Jack Dorsey ont activement rejeté l'idée comme étant un mot à la mode provocateur.Le plus intéressant, c'est que peu de gens, même dans le monde de l'informatique, connaissent ce terme. Sur l'ensemble de la population de l'étude, 36 % des individus n'avaient aucune connaissance du concept. Parmi les 64% restants, 25% ont dit que Web3 était l'avenir du World Wide Web. 9 % ont qualifié l'idée d'escroquerie, 15 % l'ont qualifiée de produit d'un battage publicitaire excessif et 14 % ont estimé qu'elle était importante pour les activités strictement liées à la cryptographie.Source : Stack OverflowQuel est votre avis sur le Web3 ?