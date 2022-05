« À environ six semaines de la mise au rebut de l'application de bureau Internet Explorer 11 (IE11), le 15 juin 2022, vous et votre organisation avez peut-être entamé les dernières étapes de votre préparation. Vous avez identifié tous les sites dépendant d'Internet Explorer utilisés par votre organisation ; vous avez compilé ces sites dans une liste de sites en mode entreprise pour le mode Internet Explorer ; vous avez désigné tous les sites neutres nécessaires et testé ces sites pour vous assurer que le mode Internet Explorer fonctionne comme prévu. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à attendre qu'Internet Explorer soit désactivé après le 15 juin... N'est-ce pas ? C'est une approche possible, mais nous savons qu'attendre que quelque chose se passe peut être stressant, surtout dans les environnements informatiques complexes. Ainsi, au lieu d'attendre, nous vous recommandons de fixer votre propre d’abandon en interne. La meilleure façon de se préparer à la désactivation d'Internet Explorer après le 15 juin est de retirer IE de manière proactive dans vos organisations avant le 15 juin. C’est vous qui fixez votre date et la façon dont vous choisissez de procéder. Voici comment y arriver », précise la firme dans une récente annonce.En d’autres termes, les organisations dont les systèmes dépendent encore du navigateur Internet Explorer n’ont pas à attendre jusqu’au 15 juin. Elles doivent s'assurer que le mode Internet Explorer est configuré dans Edge pour permettre à leurs employés d'accéder aux sites dépendants d'Internet Explorer à l'avenir. En sus, elles doivent également informer leurs utilisateurs de ce changement et leur demander d'importer leurs données. Pour ce faire, il suffit de copier et de coller edge://settings/importData dans la barre d'adresse d'Edge, puis de choisir "Microsoft Internet Explorer" dans les options de sélection sous "Importer de".Enfin, les entreprises doivent déployer à grande échelle la politique de désactivation d'Internet Explorer à la date fixée en interne. Avec le mode Internet Explorer dans Edge, tout devrait fonctionner comme d'habitude, mais dans le navigateur moderne de Microsoft plutôt que dans son ancien navigateur.Microsoft a introduit pour la première fois Internet Explorer sur Windows en 1995. Le navigateur Web a connu une vie de plus de 25 ans depuis lors. Sa fin de vie a été marquée par un déclin progressif de sa base d'utilisateurs au fil des ans, en raison de sa lente évolution qui a été dépassée par celle de ses concurrents. Microsoft l'avait vu venir depuis longtemps et avait donc décidé de faire de Microsoft Edge son principal navigateur Web, et Internet Explorer a été réduit à une "solution de compatibilité" pour les utilisateurs de Microsoft.Source : Microsoft Que pensez-vous du retrait d’Internet Explorer 11 annoncé par Microsoft ?Avez-vous déjà essayé le mode IE dans Edge ? Quel commentaire en faites-vous ?Utilisez-vous Microsoft Edge ? Quelles sont les raisons qui ont motivé votre choix ?