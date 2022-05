Si ces dernières ont permis de se connecter virtuellement avec ses amis et ses collègues, elles ont également permis à votre temps d'écran quotidien d'atteindre de nouveaux sommets !Depuis sa création, Facebook n'a cessé d'introduire des fonctionnalités et des mises à jour pour rendre le site encore plus addictif. L'inscription à la plateforme de médias sociaux est gratuite pour tout le monde dans le monde entier. Facebook s'attribue volontiers le mérite d'accaparer votre temps quotidien et n'a eu aucun mal à dominer le temps d'écran de toutes les applications de médias sociaux jusqu'à présent. Son concurrent TikTok est en train de surpasser le record du temps d'écran de Facebook !TheNetworkEC a partagé ses conclusions sur le temps d'écran de TikTok par rapport à ses concurrents. D'après leur graphique, les utilisateurs passent 25,7 heures par mois sur Tiktok. En revanche, les utilisateurs de Facebook ne passent en moyenne que 16 heures par mois sur la plateforme sociale. Cela représente une différence de 9,7 heures ! Instagram et WhatsApp suivent, avec respectivement 7,9 et 7,8 heures mensuelles moyennes. L'utilisateur met également en concurrence tous les services de streaming et affirme que toutes les plateformes devront fournir du contenu bon marché, en expansion et gratuit à leurs consommateurs.Ces affirmations ne sont pas le fait d'un seul analyste, mais un rapport publié par App Annie aboutit aux mêmes conclusions sur le temps d'écran. Les chercheurs ont réalisé une étude sur un ensemble d'appareils mobiles et d'utilisateurs présents sur une série de plateformes. La conclusion est que TikTok laisse officiellement derrière lui Facebook en ce qui concerne le temps d'écran le plus élevé sur l'application. Selon le rapport, l'utilisateur moyen de TikTok passe environ 21 heures par mois sur l'application ! Ce chiffre représente une augmentation remarquable par rapport aux 19 heures de temps d'écran moyen mensuel passées par l'utilisateur sur l'application. Cela représente une augmentation de 325 %.Facebook ne recule pas non plus devant la nouvelle concurrence. Son temps d'écran augmente lentement, mais c'est trop peu par rapport au temps d'écran moyen de TikTok. WhatsApp et Instagram ont également signalé une augmentation de leur temps d'écran moyen, mais c'est presque insuffisant face aux deux principaux concurrents, TikTok et Facebook.La croissance rapide de TikTok n'est pas soudaine, et la plateforme occupe également la deuxième place du classement des applications non ludiques les plus rentables. Selon les prévisions, la plateforme de vidéos courtes devrait compter environ 1,2 milliard d'utilisateurs d'ici à la fin de 2021. Cependant, la plateforme a connu son lot de problèmes. Elle fait l'objet d'un certain nombre de poursuites pour avoir permis aux utilisateurs de gagner de l'argent grâce aux droits d'auteur sur la musique.Le passage du monde du physique au numérique est une opportunité à exploiter pour de nombreuses plateformes de médias sociaux. Il semble que TikTok en ait pleinement profité et domine désormais tous ses concurrents. L'entreprise a récemment autorisé les utilisateurs à télécharger des vidéos d'une durée de dix minutes sur la plateforme, et ses nouvelles fonctionnalités ne font qu'attirer un nouveau public !Source : TheNetworkEC Trouvez-vous cette étude pertinente ?Passez-vous plus de temps sur TikTok que sur Facebook ?Quelle est votre plateforme sociale préférée ?