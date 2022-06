Ce retrait affecte les applications de bureau Internet Explorer 11 sur des versions spécifiques de Windows 10 livrées par le canal semi-annuel aux systèmes exécutant les clients Windows 10 (version 20H2 et ultérieure) et Windows 10 IoT (version 20H2 et ultérieure). Les versions de Windows pour lesquelles Internet Explorer sera encore disponible après le 15 juin 2022 incluent Windows 7 à support de sécurité étendu , Windows 8.1 et toutes les versions de Windows 10 LTSC client, IoT et Server. « Pour les systèmes d'exploitation pris en charge, Internet Explorer 11 continuera à recevoir des mises à jour de sécurité et une assistance technique pendant toute la durée de vie de la version de Windows sur laquelle il est installé », indique Microsoft.La mise au rebut d'Internet Explorer ne devrait surprendre personne puisque Microsoft encourage ses clients à abandonner Internet Explorer depuis des années. En août 2020, l'entreprise a annoncé son intention d'abandonner la prise en charge des navigateurs Internet Explorer 11 dans Windows 10 et Microsoft 365, avec une annonce officielle du retrait de l'application de bureau Internet Explorer 11 le 19 mai 2021. Microsoft a ensuite interrompu la prise en charge d'Internet Explorer dans Teams le 30 novembre 2020, puis dans l'ensemble des applications et services Microsoft 365 le 17 août 2021.« Les clients sont encouragés à passer à Microsoft Edge avec le mode Internet Explorer (IE). Le mode IE permet une rétrocompatibilité et sera pris en charge au moins jusqu'en 2029. Le mode Internet Explorer ("mode IE") est intégré à Microsoft Edge, ce qui vous permet d'afficher les anciens sites Web et applications basés sur Internet Explorer directement à partir de Microsoft Edge », a ajouté Redmond.En d’autres termes, les organisations doivent s'assurer que le mode Internet Explorer est configuré dans Edge pour permettre à leurs employés d'accéder aux sites dépendants d'Internet Explorer à l'avenir. En sus, elles doivent également informer leurs utilisateurs de ce changement et leur demander d'importer leurs données. Pour ce faire, il suffit de copier et de coller edge://settings/importData dans la barre d'adresse d'Edge, puis de choisir "Microsoft Internet Explorer" dans les options de sélection sous "Importer de".Enfin, les entreprises doivent déployer à grande échelle la politique de désactivation d'Internet Explorer à la date fixée en interne. Avec le mode Internet Explorer dans Edge, tout devrait fonctionner comme d'habitude, mais dans le navigateur moderne de Microsoft plutôt que dans son ancien navigateur.Que pensez-vous du retrait d’Internet Explorer 11 annoncé par Microsoft ?Avez-vous déjà essayé le mode IE dans Edge ? Quel commentaire en faites-vous ?Utilisez-vous Microsoft Edge ? Quelles sont les raisons qui ont motivé votre choix ?