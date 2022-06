Bien que la croissance de la popularité et de l'utilisation de la société se soit ralentie par rapport à ses taux exponentiels antérieurs, cette poussée de croissance a été suffisante pour en faire un concurrent direct des plateformes qui se croyaient auparavant inattaquables.Des données récemment publiées par Piper Sandler révèlent l'état des médias sociaux en fonction de la plateforme la plus populaire auprès des adolescents. Les données du premier trimestre de 2022 montrent que TikTok a dépassé Snapchat en termes de popularité parmi les adolescents pour la première fois. Tout cela étant dit, il est important de noter que Snapchat ne parvient pas à poursuivre la croissance soudaine qu'il a connue au cours de la seconde moitié de 2021.Malgré cela, il semble probable que TikTok et Snapchat se disputeront la première place pour le reste de l'année, même si TikTok finira très probablement par l'emporter. Discord est une autre application qui a connu une croissance modeste mais notable. Cette application de messagerie est désormais plus populaire que Twitter et Facebook réunis, du moins chez les utilisateurs adolescents.Facebook a connu un déclin considérable de sa popularité auprès des adolescents, et seul Twitter a enregistré des performances relativement mauvaises dans ce domaine. Leur déclin a été assez constant et aujourd'hui, à peine 2 à 3 % des adolescents déclarent qu'il s'agit de leurs applications les plus populaires, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne les utilisent pas.La popularité d'Instagram a connu une tendance particulière, augmentant pendant quelques années vers la fin des années 2010, puis retombant aux niveaux précédents au début des années 2020. La plateforme est aujourd'hui l'application de médias sociaux la plus populaire pour exactement le même nombre d'adolescents qu'en 2018, et avec la montée continue de TikTok, il se pourrait que cette stabilité relative s'effondre assez rapidement.Source : Piper Sandler Qu'en pensez-vous ?