Cependant, si l'on considère le commun des mortels, les gens ne connaissent pas la méthode d'exploration du monde virtuel. Il est difficile pour les gens de saisir l'idée du métavers.Malgré cela, à l'heure actuelle, la plupart des gens achètent des NFT et créent leurs avatars de jeu sur métavers et (pour l'instant) ils semblent apprécier cette nouvelle expérience dans leur casque Oculus. L'enquête menée par UTA/Vox a porté sur plus de quatre mille consommateurs dont l'âge se situe entre treize et soixante ans et il est apparu que seuls quelques-uns des répondants connaissaient le métavers, malgré cela, environ 68 % des adolescents et 88 % de la génération Z ont participé à des jeux tels que Fortnite et Valorant.D'après les données, 68 % des personnes interrogées ont montré un énorme intérêt pour leurs joueurs de jeux préférés, un désir ardent de rencontrer et de suivre un artiste musical à 62 % ainsi que des athlètes à 59 %. En outre, les comédiens, les acteurs et les influenceurs ont été évalués à 59, 58 et 56 % respectivement. Les chercheurs ont conclu que 87 % des Américains aimeraient s'engager dans un métaverse qui tourne autour de leurs personnalités adorées et de leur monde fictif préféré.En outre, quatre participants sur cinq ont déclaré vouloir faire l'expérience de l'art, de la culture, de la mode, des cinémas, des concerts de musique, des drames, des jeux et des célébrités dans le monde virtuel. Les futurologues prédisent que l'ère à venir sera le moment de voir les rêves et de les réaliser dans le monde augmenté. Le métavers va continuer à se développer et à gagner des utilisateurs dans le monde entier.Les chercheurs pensent que, dans les prochaines années, les métavers feront passer l'industrie du divertissement à la vitesse supérieure. Les lunettes de réalité virtuelle deviendront rentables dans les dix prochaines années et les gens adoreront jouer à des jeux vidéo. 67 % des personnes interrogées déclarent qu'elles préféreront jouer à leurs jeux préférés en portant des casques interactifs Oculus, 59 % regardent des sports professionnels/collégiaux en direct, 55 % regardent des films et 52 % regardent des vidéos musicales et écoutent de la musique.Les analystes d'UTA et de Vox estiment que le métavers est un monde augmenté idéal pour lire une bande dessinée, regarder des programmes télévisés et jouer à des jeux. Les franchises peuvent bénéficier de l'immense engagement des consommateurs sur le métavers, car il supprime toutes sortes d'obstacles qui surviennent lors de la communication entre des personnes de tous horizons pour profiter de concerts en direct sans se déplacer physiquement.En ce qui concerne l'industrie du divertissement, le métavers offre d'innombrables possibilités aux créateurs. Le métavers donnera aux histoires à gros budget d'Hollywood, la prochaine étape du divertissement.Dans le métavers, le divertissement est possible grâce à 3 facteurs clefs : créer un espace pour la créativité individuelle, explorer la narration hollywoodienne et créer de nouveaux mondes. 40 % des participants à l'étude ont déclaré vouloir que leur franchise cinématographique préférée passe par le métavers et la majorité des fans d'anime (43 %) étaient intéressés par l'installation de bandes dessinées.Les avatars du métavers sont un autre élément clef. Les consommateurs qui veulent s'adonner à leurs passions dans un carnaval dépensent pour embellir élégamment leurs avatars. Avec les dépenses, les profils des utilisateurs dans l'application deviendront également très bien classés et plus le classement est élevé, plus le profit sera important. Les chercheurs estiment que 66 % des utilisateurs qui entrent dans un métavers préfèrent s'engager dans une communauté qui ressemble à leur passion et à leurs intérêts. En outre, 50 % des utilisateurs pensent que le métavers leur permettra de s'engager plus facilement dans un contenu lié à leurs hobbies et à leurs préférences.Source : Analystes de l'UTATrouvez-vous cette étude pertinente ?Quel est votre plus grand centre d'intérêt dans le métavers ?