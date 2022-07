Pour comprendre ce que les gens perçoivent lorsqu'ils parlent de choses liées à la blockchain, CenturyLink a mené une enquête dans laquelle elle a demandé à mille personnes de dire ce qu'elles savent des NFT. 645 personnes ont déclaré connaître ce terme. Dans le même temps, 30 % de ces personnes avaient déjà acheté au moins un jeton. 22 % des personnes ont déclaré qu'elles ne penseraient jamais à en acheter ne serait-ce qu'un seul. Les personnes interrogées avaient des opinions et des choix différents concernant l'achat de NFT.32 % d'entre elles ont acheté un NFT pour se sentir bien dans leur statut social au sein de la cybercommunauté. Selon elles, l'achat d'un NFT est comparable à la possession d'une maison ou de robes de marque dans la vie réelle. En outre, 36 % des personnes interrogées ont acheté des NFT pour en tirer une bonne somme en les revendant. Par ailleurs, il n'est pas nécessaire de toujours réaliser un bénéfice, car il est difficile de prévoir les retournements du marché. En 2021, les achats de NFT sont montés en flèche avec la popularité croissante des jetons numériques.Les NFT ont atteint 10,7 milliards de dollars d'échanges au quatrième trimestre de 2021. L'Ethereum, le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies ont également connu des prix record. À l'heure actuelle, les ventes sont faibles en raison de l'effondrement du marché des crypto-monnaies, mais les marchés récents de la crypto-finance, par exemple celui de GameStop, progressent.En outre, plus de la moitié des personnes interrogées ont déclaré qu'elles considéraient les NFT comme un magasin numérique de leur capital ; 53 % des personnes ont déclaré qu'elles étaient heureuses de demander un prêt ou de sortir leurs économies pour acheter des NFT car elles considèrent que c'est leur méthode de préservation de la valeur.Environ 33 % des personnes interrogées ont déclaré qu'elles pourraient dépenser 500 dollars pour acheter un seul jeton numérique, tandis que 21 % ont déclaré qu'elles aimeraient dépenser plus de 500 dollars. Il a été remarqué au cours de l'étude que la génération Z était principalement intéressée par l'achat de NFT, et qu'elle peut dépenser jusqu'à 100 000 dollars US pour un NFT, et 14 % de la même tranche d'âge peuvent dépenser plus.Il est essentiel de mentionner ici que ce n'est pas seulement la génération Z qui semble vouloir acheter des NFT, mais aussi des personnes de tous les groupes d'âge, et qu'elles ont toutes des objectifs d'achat diversifiés. Les Millennials et la Gen X achètent des NFT à près de 30 % et 18 %, tandis que les Boomers n'en achètent que 13 %. Beaucoup de personnes (41 %) ont déclaré vouloir acheter entre 2 et 5 NFT, tandis que 14 %, dont les Millennials et les Boomers, ont déclaré vouloir en acheter 11 ou même plus.Selon l'étude, 40 % des membres de la génération Z achètent des NFT à des fins lucratives, 36 % des Millennials, 29 % des Boomers et 42 % de la génération X. La génération X est plus disposée à acheter des NFT pour maintenir son statut social parmi toutes les générations. En ce qui concerne les méthodes d'achat, les Millennials utilisent leurs économies pour acheter des ENF (33 %), les Boomers utilisent leurs revenus (60 %), et comme mentionné précédemment, la Gen Z (29 %) prend le prêt pour acheter des ENF. En outre, toutes les générations perçoivent le NFT comme un moyen légitime d'art.La plupart des personnes interrogées sont d'accord avec le fait que les NFT constituent un investissement idéal. Il leur permet de réaliser des bénéfices (26 %) et d'afficher leur richesse (55 %).Source : CenturyLink Trouvez-vous cette enquête pertinente ?Pour quelles raisons investiriez-vous dans les NFT ?Est-il encore pertinent d'investir dans les NFT étant donné que le marché des NFT s'est écroulé