Selon le rapport d'enquête d'eMarketer pour 2019, 2022 et 2024, le temps moyen passé sur Facebook par les adultes américains en 2019 était de 35,3 % et maintenant en 2022, les utilisateurs passeront moins de temps à défiler sur Facebook et il est prévu que le pourcentage baisse à 9,6 points avec 25,7 % des gens passeront leur temps sur Facebook.D'autre part, les utilisateurs de TikTok augmenteront au deuxième trimestre de 2022 avec une moyenne de 16,7 % de temps passé. Si l'on compare le pourcentage avec les données de 2019, il n'était que de 4,5 pour cent. La hausse rapide des points de pourcentage à 12,2 pour cent est surprenante. Il semble que les utilisateurs se détournent vers la plateforme chinoise TikTok.La société mère de Facebook, Meta, a déclaré que cette année, elle avait observé le rythme le plus lent de ses revenus en dix ans. Au premier trimestre, les recettes se sont élevées à 27,9 milliards de dollars, ce qui signifie que les recettes n'ont augmenté que de 7 % en glissement annuel. Depuis l'année dernière, le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens de Facebook n'a augmenté que de 2 %. Par ailleurs, l'application vidéo TikTok a atteint un milliard d'utilisateurs actifs dans le monde l'année dernière.En dehors de cela, parmi les plateformes de médias sociaux populaires, l'utilisation d'Instagram a augmenté de 16,6 pour cent à 17,0 pour cent de 2019 à 2022 et il est prévu qu'elle atteigne 18,6 pour cent d'ici l'année 2024. La croissance d'Instagram est également très lente, tout comme celle de Facebook. Probablement à cause de TikTok qui grignote la part de Meta sur le marché.En plus de cela, l'utilisation de Snapchat commence à ralentir dans les années à venir car en 2019, le temps moyen qu'un adulte américain a passé sur Snapchat était de 11,3 % et il est estimé à 10,8 et 10,7 % en 2022 et 2024. En outre, le temps partagé des autres apps moins utilisées chutera à 5,0 points de pourcentage.Source : eMarketer Trouvez-vous ce rappor pertinent ?Quelle est la situation en France ? les utilisateurs se détachent-ils également de Facebook au profit de TikTok ?