les espaces insécables sont désormais conservées, empêchant les sauts de ligne automatiques lors de la copie de texte à partir d’un contrôle de formulaire ;

les problèmes de performance WebGL sur les pilotes binaires NVIDIA via DMA-Buf sous Linux ont été corrigés ;

le démarrage de Firefox pouvait être considérablement ralenti par le traitement du stockage local du contenu Web. Cela a eu le plus grand impact sur les utilisateurs disposant de disques durs à plateau et d’un stockage local important. Ce problème a été également corrigé ;

Certains bogues dans Firefox 102 ont montré des preuves de corruption de mémoire et avec suffisamment d’efforts, certains d’entre eux pourraient être exploités pour exécuter du code arbitraire. Ces défauts qui ont été marqués comme des failles de haute sévérité ont été corrigés.

De prime abord, la fondation annonce que la réactivité du navigateur Firefox sur macOS a été améliorée surtout pendant les périodes de charge élevée du processeur. Cela a été possible en passant par une API de verrouillage moderne. À côté de cette amélioration, les mainteneurs du projet soulignent que pour le remplissage des formulaires en ligne les champs obligatoires sont désormais mis en surbrillance dans les formulaires PDF. Cela permettra de ne plus oublier de remplir ces champs obligatoires, soutient la fondation. À cela, il faut ajouter que des améliorations de performance du navigateur sur les moniteurs dotés d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz et plus.Pour ceux qui utilisent la fonctionnalité Picture-in-Picture, une amélioration a été ajoutée au niveau des sous-titres. En guise de rappel, Picture-in-Picture (PiP) permet à l’utilisateur de faire apparaître ou de faire flotter une vidéo en cours de lecture sur une page Web et de l’épingler n’importe où sur l’écran. Depuis Firefox 100, la fonctionnalité PiP prend en charge les sous-titres et les légendes des vidéos des plateformes comme YouTube, Prime, Netflix et des sites qui utilisent des vidéos au format WebVTT. Dans cette version 103, il est désormais possible de modifier la taille de la police des sous-titres des vidéos directement depuis la fenêtre PiP. Et pour les utilisateurs qui utilisent assez souvent cette fonctionnalité, il faut savoir que le nombre de sites pour lesquels les sous-titres et légendes sont pris en charge par la fonctionnalité PiP a été élargi. Il est maintenant possible d’avoir les sous-titres et légendes en utilisant le mode Picture-in-Picture pour regarder des vidéos sur les sites comme Funimation, Dailymotion, Tubi, Hotstar et SonyLIV.Comme autre amélioration, les boutons de la barre d’outils Onglets sont désormais accessibles avec les touches Tab, Maj+Tab et les flèches. Pour ce faire, vous devez accéder à la barre d’adresses en utilisant les touches Control+L. À partir de là, vous utilisez les touches Tab et Maj+Tab pour vous déplacer entre les différents groupes principaux de boutons dans la barre d’outils. Une fois que vous avez atteint le groupe souhaité, vous pouvez utiliser les touches fléchées droite et gauche pour vous déplacer parmi les boutons de ce groupe. Cela vous permet de trouver rapidement et efficacement le bouton que vous voulez. Ensuite, vous appuyez sur la barre d’espacement ou sur le bouton Entrée pour activer le bouton de barre d’outils souhaité une fois que vous l’avez atteint. Pour revenir rapidement à la page Web à partir de la barre d’outils, il suffit d’appuyer sur la touche F6. À toutes fins utiles, vous pouvez également appuyer sur la touche de menu ou Shift+ F10 pour accéder au menu contextuel du bouton, ce qui équivaut à cliquer sur le bouton droit de la souris.Pour les utilisateurs de Windows, l’équipe de Firefox informe que le paramètre d’accessibilité « Agrandir le texte » de Firefox affecte désormais toutes les pages d’interface utilisateur et de contenu, et ne s’applique plus uniquement aux tailles de police du système. Enfin, une nouvelle qui réjouira certains utilisateurs de Windows, c’est qu’il est maintenant possible d’accéder facilement à Firefox, qui sera désormais épinglé à la barre des tâches Windows lors de l’installation sur Windows 10 et 11. L’équipe explique que cela permettra également à Firefox d’être lancé plus rapidement après l’installation. Mais cela pourrait être également interprété comme une solution pour mettre plus en avant Firefox sur Windows quand on sait que plusieurs mécanismes ont été développés par l’équipe de Microsoft pour pousser plus en avant son navigateur Edge au détriment des autres.Au-delà de ces améliorations destinées aux utilisateurs, cette version 103 de Firefox a eu également droit à plusieurs correctifs. Entre autres, nous avons les points ci-dessous :Du côté des développeurs, nous avons également plusieurs changements.Au niveau du CSS, la propriété backdrop-filter (qui peut être utilisée pour appliquer des effets graphiques tels que le flou ou le changement de couleur à la zone derrière un élément) est désormais disponible par défaut. De même, la propriété scroll-snap-stop est maintenant disponible. Vous pouvez utiliser les valeurs always et normal de cette propriété pour spécifier s’il faut ou non passer les points d’accrochage, même lors d’un défilement rapide. Enfin, un support a été ajouté pour la pseudo-classe :modal. Il sélectionne tous les éléments qui sont dans un état dans lequel ils excluent toute interaction avec d’autres éléments jusqu’à ce que l’interaction soit rejetée.Au niveau de JavaScript, les types Error Native peuvent désormais être sérialisés à l’aide de l’algorithme de clonage structuré. Cela inclut Error, EvalError, RangeError, ReferenceError, SyntaxError, TypeErroret URIError. Les propriétés sérialisées AggregateError incluent name, message, cause, fileName, lineNumber et columnNumber. Pour AggregateError les propriétés message, name, cause et errors sont sérialisées.Au niveau des API, ReadableStream, WritableStream, TransformStream sont désormais des objets transférables, ce qui signifie que la propriété peut être transférée lors du partage des objets entre une fenêtre et des workers à l’aide de postMessage, ou lors de l’utilisation de structuralClone() pour copier un objet. Toutefois, après le transfert, l’objet d’origine ne peut pas être utilisé. Les API caches, CacheStorage, et Cache nécessitent désormais un contexte sécurisé. Les propriétés/interfaces ne sont pas définies si elles sont utilisées dans un contexte non sécurisé. Auparavant, cache renvoyait un CacheStorage qui levait une exception s’il était utilisé en dehors d’un contexte sécurisé.Plusieurs autres changements sont disponibles dans cette dernière version de Firefox 103.Source : Notes de publication de Firefox 103 Avez-vous testé Firefox 103 ? Qu’en pensez-vous ?Quels commentaires faites-vous des améliorations apportées à cette nouvelle version de Firefox ? Utiles ? Insuffisantes ? Inutiles ? Vos avis sont attendus.