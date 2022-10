Horizon Worlds permet aux gens de construire et d'interagir dans des mondes virtuels. Il s'agit d'une initiative clé après que le PDG Mark Zuckerberg ait rebaptisé Facebook en Meta ; l'entreprise dépense des milliards par an pour construire sa vision du métavers. La plateforme multijoueur a été lancée sur le casque Quest de Meta en décembre de l'année dernière. Elle a atteint 300 000 utilisateurs au début de l'année et est censée être bientôt disponible sur les téléphones mobiles et les ordinateurs de bureau via une version Web, bien que les notes de Vishal laissent entendre qu'un lancement Web pourrait être repoussé.Dans l'un des mémos adressés aux employés, daté du 15 septembre, le vice-président de Meta chargé des métavers, Vishal Shah, a déclaré que l'équipe resterait en « confinement de la qualité » pour le reste de l'année afin de « s'assurer que nous corrigions nos lacunes en matière de qualité et nos problèmes de performance avant d'ouvrir Horizon à davantage d'utilisateurs ».« Depuis le lancement à la fin de l'année dernière, nous avons constaté que la thèse de base d'Horizon Worlds - un réseau social synchrone où les créateurs peuvent créer des mondes attrayants - est solide », a écrit Shah. « Mais actuellement, les retours de nos créateurs, utilisateurs, testeurs et de beaucoup d'entre nous dans l'équipe sont que le poids cumulé des coupures de papier, des problèmes de stabilité et des bugs rend trop difficile pour notre communauté de vivre la magie d'Horizon. En d'autres termes, pour qu'une expérience devienne délicieuse et mémorable, elle doit d'abord être utilisable et bien conçue. »Bien que Meta ait annoncé qu'elle travaillait sur des avatars plus réalistes, la qualité actuelle des graphismes d'Horizon fait pâle figure par rapport à certains de ses concurrents non VR comme Fortnite. Mark Zuckerberg a posté une capture d'écran de son avatar numérique devant la Tour Eiffel pour annoncer le lancement d'Horizon Worlds en France et en Espagne. Malheureusement pour lui, Internet s'est plus ou moins immédiatement mis à mimétiser la capture d'écran de la plateforme de réalité virtuelle - probablement parce que les graphismes étaient, comme l'a décrit un utilisateur de Twitter, à peu près équivalents à ceux du jeu Teletubbies pour la PlayStation One.Zuckerberg aurait vu les mèmes et a publié de nouvelles captures d'écran sur Facebook et Instagram, montrant une version de lui-même nettement plus réaliste et une place d'apparence ancienne. « Des mises à jour majeures de Horizon et des graphiques d'avatar arrivent bientôt », a-t-il déclaré, promettant de partager plus de détails lors de la prochaine conférence Connect prévue le 11 octobre.Selon les notes internes de Shah, l'un des principaux problèmes du développement d'Horizon à ce jour est que les personnes qui le construisent au sein de Meta ne semblent pas l'utiliser beaucoup. « Pour beaucoup d'entre nous, nous ne passons pas beaucoup de temps dans Horizon et nos tableaux de bord de dogfooding le montrent assez clairement », a-t-il écrit aux employés le 15 septembre. « Pourquoi cela ? Pourquoi n'aimons-nous pas tellement le produit que nous avons construit que nous l'utilisons tout le temps ? La simple vérité est que, si nous ne l'aimons pas, comment pouvons-nous espérer que nos utilisateurs l'aiment ? »Shah aurait déclaré dans un mémo de suivi daté du 30 septembre que les employés n'utilisaient toujours pas assez Horizon, écrivant qu'un plan était en cours d'élaboration pour « tenir les gestionnaires responsables » de l'utilisation d'Horizon par leurs équipes au moins une fois par semaine. « Chacun dans cette organisation devrait se donner pour mission de tomber amoureux d'Horizon Worlds. Vous ne pouvez pas le faire sans l'utiliser. Allez-y. Organisez des moments pour le faire avec vos collègues ou vos amis, à la fois dans les builds internes mais aussi dans la build publique afin que vous puissiez interagir avec notre communauté. »Il aurait poursuivi en signalant des problèmes spécifiques à Horizon, écrivant que « notre expérience d'accueil est confuse et frustrante pour les utilisateurs" et que l'équipe devait "présenter aux nouveaux utilisateurs des mondes de premier ordre qui garantiront la réussite de leur première visite. »Shah a déclaré que les équipes travaillant sur Horizon devaient mieux collaborer ensemble et s'attendre à d'autres changements à venir. « Aujourd'hui, nous ne fonctionnons pas avec suffisamment de flexibilité », peut-on lire dans son mémo. « Je tiens à être clair sur ce point. Nous travaillons sur un produit qui n'a pas encore trouvé sa place sur le marché. Si vous travaillez sur Horizon, j'ai besoin que vous acceptiez pleinement l'ambiguïté et le changement. » Il a déclaré que les employés travaillant sur Horizon auront leurs objectifs pour augmenter le nombre d'utilisateurs dans la RV et que la version 2D à venir d'Horizon pour le web n'aurait probablement pas d'objectif d'utilisateur mais plutôt une « barre de haute qualité. »Dans une de ses déclarations, Ashley Zandy, porte-parole de Meta, a déclaré que la société est « convaincue que le métavers est l'avenir de l'informatique et qu'il doit être construit autour des gens ». Elle a ajouté que l'entreprise « apporte toujours des améliorations de qualité et agit en fonction des commentaires de notre communauté de créateurs. C'est un voyage de plusieurs années, et nous allons continuer à améliorer ce que nous construisons. »Garrido, chercheur en psychologie et méthodologie à la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en République dominicaine pense que le cybersickness ou mal de la réalité virtuelle, pourrait signifier une mort précoce pour le Metaverse. Garrido avait contracté le cybersickness, une forme de mal des transports qui peut affecter les utilisateurs de la technologie de réalité virtuelle. Le mal était si grave qu'il s'est inquiété de sa capacité à rentrer chez lui en voiture, et il lui a fallu des heures pour se remettre de la simulation de cinq minutes.Le cybersickness ne résulte pas seulement des commandes d'une expérience de RV. Elle peut être intégrée au matériel (casques individuels) et aux logiciels (expériences, applications et simulations). Kyle Ringgenberg, développeur de réalité augmentée et de réalité virtuelle et cofondateur de la société de logiciels Dimension X, a déclaré que deux conflits sensoriels majeurs entraînent le mal de la réalité virtuelle. Le premier est le même décalage cerveau-corps que celui qui entraîne le mal de voiture et le mal de mer, mais le second est une réponse physiologique différente - et potentiellement encore plus difficile à corriger.Toutefois, malgré ces résultats, Meta, Microsoft et d'autres géants de la technologie qui se lancent dans la construction du concept émergent de métavers ont formé un groupe, le Metaverse Standards Forum, pour favoriser le développement de normes industrielles qui rendraient les mondes numériques naissants des entreprises compatibles entre eux. Les parties intéressées par le projet de métavers ont annoncé qu'elles avaient formé le Metaverse Standards Forum. Meta est naturellement un membre fondateur, et de grands noms de la technologie comme Adobe, Microsoft et Nvidia le sont également. La participation d'Apple et de Google fait toutefois défaut.Dans un rapport publié en 2018 et intitulé :, Capgemini Research Institute a démontré que les entreprises tirent parti de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle. Suite à cette étude effectuée sur plus de 700 responsables impliqués dans les stratégies RA/RV de leur organisation et travaillant dans les secteurs de l’automobile, de l’industrie et de l’énergie, le rapport avait révélé que 82 % des entreprises ayant mis en place les technologies de réalité augmentée et de réalité virtuelle ont obtenu des résultats qui satisfont, voire dépassent, leurs attentes.Toutefois, afin d'obtenir une meilleure compréhension de l'opinion des gens sur le métavers, NordVPN a mené une enquête auprès d'environ 1000 personnes. Il s'avère qu'environ 87 % des utilisateurs pensent que le metaverse va sérieusement compromettre leur vie privée , mais dans le même temps, 74 % des personnes interrogées ont déclaré qu'elles seraient prêtes à au moins envisager d'utiliser le metaverse une fois qu'il sera à leur disposition. Il y a donc de fortes chances que les gens ne se soucient pas tant que ça de leur vie privée au moment de sa mise en service.Source : Memos to employees dated September 15th, Meta’s VP of Metaverse, Vishal ShahQuel est votre avis sur le sujet ?Quel avenir pour le Métavers selon vous ?Meta a-t-elle les chances de réussir ce projet de Métavers ? Ou alors vous envisagez une mort précoce pour ce projet ?