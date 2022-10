Plus de 40 rivaux européens de Google souhaitent que la législation européenne en matière de technologie soit utilisée, pour permettre plus de concurrence sur sa page de recherche

La Commission européenne a infligé une amende de 2,4 milliards d'euros (2,33 milliards de dollars) à Google il y a cinq ans et a demandé à l'entreprise de cesser de favoriser son service d'achat.L'entreprise a par la suite déclaré qu'elle traiterait son propre service d'achat de la même manière que ses concurrents lorsqu'ils participent à une enchère pour des annonces dans la boîte d'achat qui apparaît en haut d'une page de recherche.Dans une lettre adressée à Margrethe Vestager, responsable de la politique antitrust de l'UE, les 43 entreprises - parmi lesquelles figurent le britannique Kelkoo, le français LeGuide Group, le suédois PriceRunner et l'allemand idealo - ont toutefois déclaré que cette proposition était insuffisante sur le plan juridique et qu'elle ne leur avait pas permis de tirer profit des enchères d'annonces.", ont déclaré les entreprises dans la lettre.Selon elles, le mécanisme de Google enfreint la loi sur les marchés numériques (DMA), la nouvelle réglementation de Mme Vestager visant à limiter le pouvoir des géants de la technologie, qui sera appliquée en mai prochain."L'intégration proéminente par Google d'unités d'achat constitue une violation prima facie de l'interdiction de l'autoréférencement prévue par la DMA", ont-ils déclaré."Compte tenu du nouveau cadre juridique sans ambiguïté, il est maintenant temps de joindre le geste à la parole. Il faut mettre un terme effectif à l'affaire la plus grave au cœur des appels à la DMA", ont déclaré les entreprises, issues de 20 pays européens.Source : Lettre adressée à Margrethe Vestager, responsable de la politique antitrust de l'UEQuel est votre avis sur la question ?