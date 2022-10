Le taux de couverture des médias sociaux est en déclin, Facebook et Instagram en souffrent le plus, avec des taux de 8,60 % et 13,51 % respectivement

Au fil des ans, les personnes utilisant les médias sociaux ont pu observer que l'utilisation d'Instagram a augmenté bien plus que celle de Facebook. Rien qu'en 2022, Instagram a obtenu un taux de couverture de 13,51 %, contre 8,60 % pour Facebook.Si l'on compare les autres applis à ces données, on constate que même si Instagram a obtenu le plus de portée, celle-ci est restée faible. Une baisse de 29 % sur Instagram pour être exact et de 9 % sur Facebook. Une analyse menée sur 933 200 publications sur les médias sociaux a révélé que le taux de diffusion diminue rapidement.Il existe une formule complète pour calculer la portée des médias sociaux. L'engagement moyen sur un post est l'engagement total, défini comme la portée, puis divisé par le total des posts publiés, puis le nombre final est divisé par la portée totale. Le résultat final est multiplié par 100 et vous obtenez le pourcentage total de votre portée.De nombreuses personnes pensent que le nombre de followers d'un compte de médias sociaux correspond au total de ses engagements, mais ce n'est pas vrai. Le total des engagements d'un compte peut être vu par la portée d'une publication de ce compte.L'engagement par les followers n'est pas précis, donc la bonne façon de vérifier la portée est l'engagement par le taux. Les messages publiés sur Instagram et Facebook entre juillet 2021 et juillet 2022 ont été analysés. Facebook a reçu 613 031 messages en un an, tandis qu'Instagram en a reçu 320 187. La portée de Facebook et d'Instagram avait une différence majeure, bien que les deux soient en déclin. Instagram obtient une portée de 3,35 % en moyenne, tandis que Facebook obtient 1,40 % maximum.Source : SocialInsider