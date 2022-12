Ces problèmes de confiance trouvent généralement leur origine dans des raisons de confidentialité, de sûreté et de sécurité sur les médias sociaux. C'est ce qui ressort d'une enquête menée auprès de 2 225 utilisateurs américains de médias sociaux âgés de 18 à 76 ans. La validité des publicités est également l'une des raisons de cette méfiance. Les applications de médias sociaux qui ont fait partie de l'enquête sont Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok, Pinterest et Reddit. L'enquête a également montré que cette méfiance envers ces apps a augmenté l'année dernière.En ce qui concerne la comparaison de la confiance entre les applications, Pinterest est l'application la plus fiable, suivie de LinkedIn. Snapchat est en 3ème position comme l'application de médias sociaux la plus fiable. Tout comme l'enquête de 2021, Facebook arrive en dernière position car elle est pleine de désinformation et de problèmes de sécurité.Par conséquent, de nombreux utilisateurs aux États-Unis n'utilisent plus autant les applications de médias sociaux et certains s'en sont complètement désintéressés. L'année dernière, 27,5 % des gens utilisaient Facebook, mais ils ne sont plus que 18,3 % sur cette plateforme. YouTube était utilisé par 41,6 % des utilisateurs américains l'année dernière, mais il n'en reste plus que 33,7 %. 26,1 % des utilisateurs se servaient de LinkedIn, mais cette année, ce pourcentage n'est plus que de 19,2 %.Source : EdelmanQue pensez-vous des informations exposées dans cet article ?Partagez-vous les conclusions de ce rapport ?