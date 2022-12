Les opportunités commerciales les plus intéressantes présentées par le métavers sont l'engagement des clients (44 %), l'amélioration de l'apprentissage et de la formation (41 %) et une meilleure collaboration sur le lieu de travail (41 %).Cependant, ces opportunités s'accompagnent de risques. Quatre personnes interrogées sur dix (41 %) déclarent que la sécurité est le principal facteur influençant les décisions d'investissement de leur entreprise dans les métavers, et seulement 48 % des personnes interrogées sont convaincues que les mesures de cybersécurité existantes sont suffisantes pour contrer les cybermenaces dans les métavers.En outre, 86 % ont déclaré qu'ils n'hésiteraient pas à partager les informations personnelles identifiables des utilisateurs entre différents services métavers, ce qui présente un risque énorme si le cadre de sécurité pour les protéger n'est pas en place avant le lancement.La sécurité des opérations du metaverse ne devrait pas être laissée à la seule appréciation des organisations, selon 87 % des personnes interrogées qui estiment que le metaverse devrait être réglementé.", déclare Bob Huber, directeur de la sécurité et responsable de la recherche chez Tenable. "."Les principales menaces identifiées dans le métavers sont : le clonage de la voix et des traits du visage et le détournement d'enregistrements vidéo à l'aide d'avatars ; les écoutes par des avatars invisibles ou les attaques de type "homme dans la pièce" ; les attaques classiques de phishing, de logiciels malveillants et de ransomware ; et la compromission d'identités de machines et de transactions par interface de programmation d'applications (API).Source : Tenable Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Votre entreprise prévoit-elle d'investir dans le métavers ?Quel est votre avis sur le métavers en tant qu'opportunité d'affaires ?