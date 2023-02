L'une des principales raisons de ces chiffres élevés est le "rage-clicking". On parle de clics rageurs lorsqu'un utilisateur clique sur un élément au moins trois fois en l'espace de 1 à 2 secondes. Ce phénomène a été suivi d'un retard dans le chargement du site Web (il faut plus de 3 secondes pour qu'un site Web affiche son contenu). Et enfin, l'interaction de plus d'un bouton.Si l'on compare les problèmes de bureau courants rencontrés dans chaque secteur, la frustration arrive en tête avec 40,19 %. Vient ensuite le retard dans le chargement de la page (17,9 %). Et plus d'une cible a un score de 7 pour cent. Les clics rageurs représentent 6,9 pour cent du total des problèmes.De même, pour les utilisateurs de téléphones mobiles, le problème le plus courant était la frustration, qui représentait 32,8 % des problèmes, suivie d'un retard dans le chargement de la page (18,2 %) et d'un trop grand nombre de clics de boutons (5,9 %). Une fois encore, le clic rageur n'est pas loin derrière, puisqu'il représente 5,4 % des principaux problèmes.Si l'on analyse la progression des sites Web en fonction de leur secteur d'activité, ce sont les sites financiers qui accueillent le plus de visiteurs. Les chiffres ont augmenté de 11,46 %, avec une hausse de 0,09 % du taux de rebond et une baisse de 5,10 % des vues. Vient ensuite le marché de la vente au détail, avec une hausse de 1,52 % et une baisse de 2,31 % du nombre de visites. D'autre part, le contenu vertical est celui qui a le plus souffert, le nombre de visiteurs ayant diminué de 16,42 % et le nombre de vues de 11,19 %.Selon le rapport, la part des sessions directes a représenté 25,2 % du trafic total, suivie par l'optimisation des moteurs de recherche à 22 %. Les recherches payantes ont représenté 17,4 %. Tandis que la part organique sociale était nulle. D'autre part, les nouveaux visiteurs du site Web présentaient également un schéma similaire. Le trafic direct représentait 23,8 %, les recherches payantes 23 %, suivies par l'optimisation des moteurs de recherche à 22,6 %.Le rapport est basé sur les données recueillies par la société de logiciels sur 2942 sites Web différents.Source : Contentsquare Quel est votre avis sur la question ?