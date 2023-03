L'utilisation d'un blasphème modéré à n'importe quel moment de la vidéo peut désormais être signalée par des icônes vertes.

L'utilisation de grossièretés plus fortes, comme le mot "F" dans les 7 premières secondes ou de manière répétée pendant la majeure partie de la vidéo, peut désormais faire l'objet d'une publicité limitée (dans le cadre de la mise à jour de novembre, cette utilisation n'aurait généré aucun revenu publicitaire). Vous trouverez des exemples précis de blasphèmes modérés et forts dans notre article du centre d'aide.

Les contenus vidéo contenant des grossièretés, modérées ou fortes, après les 7 premières secondes pourront désormais recevoir des icônes vertes, à moins qu'elles ne soient utilisées de manière répétitive pendant la majeure partie de la vidéo (sous la mise à jour de novembre, cela n'aurait pas généré de revenus publicitaires).

Nous avons également clarifié nos orientations sur le traitement des injures dans la musique ; les injures modérées ou fortes utilisées dans la musique de fond, les pistes d'accompagnement, la musique d'intro/outro peuvent désormais donner lieu à des recettes publicitaires complètes (auparavant, elles n'auraient pas donné lieu à des recettes publicitaires).

L'utilisation d'insultes (modérées ou fortes) dans les titres et les vignettes sera toujours démonétisée et ne pourra pas faire l'objet de publicités, comme c'était le cas avant la mise à jour de novembre,

[Mars 2023] Mise à jour des directives relatives au "langage inapproprié" pour les annonceursNotre mise à jour de novembre dernier visait à améliorer la clarté et l'application de nos directives relatives au contenu adapté aux annonceurs et à permettre aux créateurs de monétiser plus facilement un contenu sans danger pour la marque. Cependant, les créateurs nous ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait que la nouvelle politique en matière de blasphème aboutissait en fait à une approche plus stricte que nous ne l'avions prévu.À compter du 7 mars, nous apportons les modifications suivantes :Prochaines étapes - Les vidéos qui ont reçu une icône jaune à la suite de la mise à jour de novembre seront réexaminées d'ici le 10 mars et, si elles obtiennent une icône verte, le nouveau statut de monétisation sera reflété dans Studio. Notez que certaines vidéos peuvent rester démonétisées si elles enfreignent encore d'autres directives de contenu favorables aux annonceurs. Vous pouvez vous référer à la page d'état de votre classement dans Studio pour vérifier quelle directive s'applique à votre vidéo.Nous nous efforçons toujours d'améliorer la clarté de nos directives adaptées aux publicités et de permettre aux créateurs de monétiser plus facilement un contenu sans danger pour les marques, alors n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires !