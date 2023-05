Les dons en 2022

Les gens de chez Thunderbird et l'avenir de Thunderbird

Responsable du développement des produits et des affaires

Directeur des opérations

Responsable de la conception des produits

Responsable de l'ingénierie

Ingénieurs salariés (3)

Ingénieurs SW senior (2)

Ingénieur sécurité senior

Ingénieur SW, Ecosystème Add-Ons

Développeur UI/UX senior

Développeurs UI/UX (2)

Chef de projet Android

Développeur Android (1)

Ingénieurs Build & Release (2)

Développeur Full Stack

Développeur Front End

Responsable de la communauté

Responsable Marketing

Trieur de bugs

Ingénieur support

Dépenses totales en 2022

Mot de la fin

Il y a quelques années, Thunderbird était en mode survie. Notre équipe de base dévouée, notre communauté d'utilisateurs passionnés et nos généreux donateurs ont permis à Thunderbird de survivre pendant des périodes difficiles. Puis, en mai dernier, nous avons eu le plaisir d'annoncer que les perspectives financières de Thunderbird s'amélioraient régulièrement : nos revenus pour 2021 avaient augmenté de 21 % par rapport à 2020, et de plus de 100 % par rapport à 2018.Mais nous ne nous contentons pas de survivre. Notre mission est de créer le meilleur client de messagerie et le meilleur gestionnaire d'informations personnelles qui soit. Construire un logiciel professionnel qui donne la priorité à la protection de votre vie privée. Concevoir une expérience qui stimule votre productivité, complète votre flux de travail quotidien et répond à vos besoins de personnalisation. Et étendre l'expérience Thunderbird à Android et iOS. Et faire tout cela de manière transparente, guidée par les valeurs du logiciel libre et open source.L'année dernière, notre puissante base de donateurs - représentant environ 300 000 utilisateurs quotidiens - a contribué à un total de 6 442 704 $ en dons au projet Thunderbird. (Note : les dons des utilisateurs représentent plus de 99,9% de nos revenus annuels.) Nos revenus de dons en 2022 étaient un signe clair et affirmé que vous croyez également en cette mission, et que vous voulez voir Thunderbird prospérer. Pas seulement en 2023, mais dans les décennies à venir !Ce n'est rien de moins qu'exceptionnel, et nous sommes extrêmement reconnaissants pour les dons généreux de nos utilisateurs. Ci-dessous, nous allons parler de ce que cela nous permet de faire dans le futur, et comment nous avons dépensé une partie de ces revenus en 2022.Avant d'aborder ce sujet, vous vous demandez peut-être ce que nous avons fait différemment pour générer un tel afflux de soutien l'année dernière.À la fin de l'année 2021, nous avons décidé d'investir davantage dans la communication avec vous. Cela s'est traduit par des articles de blog et des bulletins d'information plus fréquents, un engagement quotidien sur nos canaux de médias sociaux et l'augmentation du nombre d'endroits où nous interagissons avec vous (comme notre compte Mastodon, relativement nouveau).Nous attribuons également ce formidable essor à la sortie de Thunderbird 102, ainsi qu'à un appel aux dons dans l'application, le premier du genre, à la fin de l'année.En bref, nous avons appris que des projets comme le nôtre peuvent bénéficier grandement d'une simple demande de dons, tout en expliquant en même temps comment ces dons bénéficieront au projet - et en fin de compte, comment ils vous bénéficieront. Alors, parlons-en !Le cœur de Thunderbird est évidemment son personnel, et nous avons beaucoup investi dans le personnel l'année dernière. Nous avons commencé l'année 2022 avec 15 personnes, et nous employons aujourd'hui une équipe de 24 personnes dans les fonctions suivantes :La croissance fulgurante que nous avons connue l'année dernière nous amène à recruter encore plus de personnes talentueuses pour améliorer considérablement l'expérience de Thunderbird sur le poste de travail. L'année dernière, nous avons déployé des efforts considérables pour améliorer considérablement l'interface utilisateur de Thunderbird et l'aligner sur les attentes et les normes modernes. En 2022, nous avons également jeté les bases d'importants changements architecturaux pour Thunderbird sur le bureau. Ces changements s'attaquent à de nombreuses années de dettes techniques qui ont limité notre capacité à ajouter de nouvelles fonctionnalités à un rythme soutenu. Ce travail sera largement récompensé dans notre version 2024, mais il alimente certaines des améliorations de la version 115 "Supernova" de cet été.Mais nous construisons aussi au-delà du bureau, pour vous offrir une expérience véritablement multiplateforme et synergique. L'été dernier, nous avons investi dans le projet K-9 Mail, qui fait l'objet d'améliorations constantes dans sa transformation en Thunderbird sur Android. Et oui, nous sommes presque prêts à ajouter une version iOS à notre feuille de route ! Plus tard en 2023, nous embaucherons un développeur iOS pour commencer à créer les bases de Thunderbird sur iOS.Thunderbird s'étend également au-delà de l'expérience de base que vous utilisez déjà. Nous avons exploré des sources de revenus supplémentaires sous la forme de nouveaux outils et services pour augmenter votre productivité. Nous prévoyons d'introduire certains d'entre eux, en version bêta, plus tard dans l'année. Soyez assurés que nous n'avons pas l'intention de faire payer l'expérience puissante de Thunderbird dont vous bénéficiez aujourd'hui (pas plus que nous n'avons l'intention de supprimer des fonctionnalités et de les faire payer plus tard).Le total des dépenses de fonctionnement du projet Thunderbird pour 2022 s'élève à 3 569 706 $. Bien que la majeure partie de nos dépenses soit consacrée au personnel, d'autres domaines sont essentiels à la poursuite des activités de Thunderbird. Voici un aperçu de nos dépenses totales en 2022 :Les services professionnels sont des éléments tels que les services RH, juridiques et fiscaux, ainsi que des accords avec d'autres entités de Mozilla pour fournir une infrastructure technologique et des ressources opérationnelles.Les autres postes nous aident à gérer l'entreprise, comme les services et la technologie que nous utilisons pour communiquer et gérer les opérations, les frais d'assurance, de banque et de traitement des dons.L'état des finances de Thunderbird est solide. Mais notre équipe n'est pas pour autant complaisante. Nous gérons avec soin les dons attentionnés que nous recevons de votre part. Nous ne nous contentons pas de les utiliser pour améliorer les fonctionnalités ; nous les investissons stratégiquement pour assurer la stabilité et la viabilité à long terme de Thunderbird. Le fait de disposer de réserves de trésorerie saines garantit la viabilité à long terme de Thunderbird, même en période d'instabilité économique.Vos dons continus ont permis à Thunderbird de passer de la survie à la prospérité. Mais comme c'est le cas depuis 2003, l'avenir de Thunderbird est entre vos mains. Continuez à faire des dons, et nous continuerons à construire des logiciels dont vous pourrez être fiers.Nous vous remercions de votre soutien.