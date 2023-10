Le montant des paiements effectués par Google pour le statut par défaut a plus que triplé depuis 2014, selon le cadre supérieur Prabhakar Raghavan, responsable de la recherche et de la publicité, ajoute le rapport. Le revenu de Google provenant de la publicité sur les recherches s'est élevé à 146,4 milliards de dollars en 2021, tandis que les paiements pour les paramètres par défaut ont constitué son coût le plus important, a déclaré Raghavan dans le rapport de Bloomberg.L'entreprise a fait valoir que les accords de partage des revenus étaient légaux et qu'elle avait investi pour maintenir la compétitivité de ses activités de recherche et de publicité. Elle a également fait valoir que si les utilisateurs ne sont pas satisfaits des paramétrages par défaut, ils peuvent changer de fournisseur de recherche, ce qu'ils font d'ailleurs.Google s'était opposé à la divulgation de ces chiffres, affirmant qu'ils nuiraient à la capacité de l'entreprise à négocier des contrats à l'avenir. Le juge Amit Mehta, qui supervise l'affaire, a décidé que les chiffre devaient être divulgués, ajoute le rapport.Source : Bloomberg NewsQue pensez-vous de cette défense de Google ?Selon vous, quels seraient les conclusions de ce procès ?