Authentifier leur courrier électronique : Vous ne devriez pas avoir à vous préoccuper des subtilités des normes de sécurité des e-mails, mais vous devriez pouvoir vous fier en toute confiance à la source d'un e-mail. Nous demandons donc à ceux qui envoient des volumes importants d'authentifier fortement leurs courriels en suivant des bonnes pratiques bien établies. En fin de compte, cette mesure permettra de combler les lacunes exploitées par les pirates, qui menacent tous ceux qui utilisent le courrier électronique.



Faciliter la désinscription : Vous ne devriez pas avoir à faire des pieds et des mains pour cesser de recevoir des messages non désirés d'un expéditeur particulier. Il suffit d'un clic. C'est pourquoi nous exigeons des grands expéditeurs qu'ils donnent aux destinataires de Gmail la possibilité de se désabonner des messages commerciaux en un seul clic et qu'ils traitent les demandes de désabonnement dans un délai de deux jours. Ces exigences reposent sur des normes ouvertes, de sorte qu'une fois que les expéditeurs les auront mises en œuvre, tous les utilisateurs de la messagerie électronique en bénéficieront.



S'assurer qu'ils envoient des messages souhaités : Personne n'aime le spam, et Gmail comprend déjà de nombreux outils qui empêchent les messages indésirables d'arriver dans votre boîte de réception. Pour ajouter une protection supplémentaire, nous appliquerons à l'avenir un seuil clair de taux de spam que les expéditeurs devront respecter afin de s'assurer que les destinataires de Gmail ne sont pas bombardés de messages indésirables. Il s'agit d'une première dans le secteur et, par conséquent, vous devriez voir encore moins de spam dans votre boîte de réception.

Les défenses de Gmail, basées sur l'intelligence artificielle, empêchent plus de 99,9 % des spams, du phishing et des logiciels malveillants d'atteindre les boîtes de réception et bloquent près de 15 milliards d'e-mails indésirables chaque jour. Mais aujourd'hui, près de 20 ans après le lancement de Gmail, les menaces auxquelles on est confronté sont plus complexes et plus pressantes que jamais.C'est pourquoi Google introduit aujourd'hui de nouvelles exigences pour les expéditeurs en masse (ceux qui envoient plus de 5 000 messages à des adresses Gmail en une journée), afin que votre boîte de réception soit encore plus sûre et exempte de spam. Voici les nouvelles exigences d'authentification que Google a publié sur son blog.De nombreux expéditeurs en masse ne sécurisent pas et ne configurent pas correctement leurs systèmes, ce qui permet aux pirates de se cacher facilement parmi eux. Pour remédier à cette situation, nous nous sommes concentrés sur un aspect essentiel de la sécurité des messages électroniques : la validation de l'identité de l'expéditeur. Aussi élémentaire que cela puisse paraître, il est encore parfois impossible de vérifier l'identité de l'expéditeur d'un courrier électronique, compte tenu de la multitude de systèmes obsolètes et incohérents qui existent sur l'internet.L'année dernière, nous avons commencé à exiger que les courriels envoyés à une adresse Gmail soient accompagnés d'une forme d'authentification. Le nombre de messages non authentifiés reçus par les utilisateurs de Gmail a chuté de 75 %, ce qui a permis de désencombrer les boîtes de réception tout en bloquant des milliards de messages malveillants avec une plus grande précision.Il s'agit là d'un progrès considérable, mais il reste encore beaucoup à faire, à commencer par de nouvelles exigences pour les gros expéditeurs.D'ici février 2024, Gmail commencera à exiger des expéditeurs de messages en nombre :Nous ne sommes pas les seuls à réclamer ces changements. Nos partenaires de l'industrie considèrent également qu'il est urgent de les mettre en place : "", déclare Marcel Becker, Sr. Dir. Product chez Yahoo. "".Ces pratiques devraient être considérées comme des règles d'hygiène de base en matière de courrier électronique, et de nombreux expéditeurs satisfont déjà à la plupart de ces exigences. Pour ceux qui ont besoin d'aide pour améliorer leurs systèmes, nous partageons des conseils clairs avant que l'application ne commence en février 2024.Ces changements s'apparentent à une mise au point pour le monde de la messagerie électronique et, en corrigeant quelques points sous le capot, nous pouvons assurer le bon fonctionnement de la messagerie électronique. Mais tout comme une mise au point, il ne s'agit pas d'un exercice unique. Le maintien d'une messagerie électronique plus sûre, plus conviviale et exempte de spam nécessite une collaboration et une vigilance constantes de la part de l'ensemble de la communauté de la messagerie électronique. Nous continuerons à travailler ensemble pour garantir la sécurité de votre boîte de réception.Source : Google Quel est votre avis sur ces nouvelles exigences d'authentification de Google ?