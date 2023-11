Afin de se débarrasser des comptes qu'il considère comme inactifs et qu'il estime être à la merci d'acteurs malveillants

Google déclare : "".Le géant de la technologie a mis à jour sa politique d'inactivité pour les comptes Google en la portant à deux ans pour l'ensemble de ses produits. "", explique le géant du moteur de recherche.Ces règles ne s'appliquent qu'aux comptes Google personnels et n'affectent pas les comptes d'organisations telles que les écoles ou les entreprises, précise Google. Le moyen le plus simple de garder un compte Google actif est de se connecter au moins une fois tous les deux ans. Si vous vous êtes récemment connecté à votre compte Google ou à l'un de nos services, votre compte est considéré comme actif et ne sera pas supprimé.L'activité peut aller de la lecture ou de l'envoi d'un courrier électronique à l'utilisation de Google Drive, en passant par le visionnage d'une vidéo YouTube, le téléchargement d'une application sur le Google Play Store, l'utilisation de Google Search ou l'utilisation de l'option "Se connecter avec Google" pour se connecter à une application ou à un service tiers, précise Google sur son blog.Source : GoogleQuel est votre avis sur le sujet ?