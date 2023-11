Nouveautés

Correctifs

Développeur

Plate-forme web

Firefox propose une nouvelle fonction "Copier le lien sans suivi du site" dans le menu contextuel qui garantit que les liens copiés ne contiennent plus d'informations de suivi.Firefox supporte maintenant un paramètre (dans Préférences > Vie privée et sécurité) pour activer le contrôle global de la vie privée. Grâce à cette fonction, Firefox informe les sites web que l'utilisateur ne souhaite pas que ses données soient partagées ou vendues.Les fenêtres privées de Firefox et la configuration de confidentialité ETP-Strict améliorent maintenant les API Canvas avec la protection des empreintes digitales, continuant ainsi à protéger la vie privée des utilisateurs en ligne.Firefox a activé le Cookie Banner Blocker par défaut dans les fenêtres privées pour tous les utilisateurs en Allemagne. Firefox refusera désormais automatiquement les cookies et rejettera les bannières de cookies gênantes pour les sites pris en charge.Firefox a activé la protection contre le suivi des URL par défaut dans les fenêtres privées pour tous les utilisateurs en Allemagne. Firefox supprimera les paramètres de requête d'URL non essentiels qui sont souvent utilisés pour suivre les utilisateurs sur le web.Firefox importe maintenant les ancres de confiance TLS (par exemple, les certificats) depuis le magasin racine du système d'exploitation. Cela sera activé par défaut sur Windows, macOS et Android, et si nécessaire, peut être désactivé dans les paramètres (Préférences > Confidentialité et sécurité > Certificats).Des raccourcis clavier ont été ajoutés pour modifier et supprimer un certificat sélectionné dans about:logins. Pour l'édition - Alt + enter (Option + return sur macOS) et pour la suppression - Alt + Backspace (Option + Delete sur macOS).Les utilisateurs d'Ubuntu Linux ont désormais la possibilité d'importer les données de Chromium lorsque les deux sont installés en tant que paquets Snap.Picture-in-Picture prend désormais en charge l'accrochage aux coins sous Windows et Linux - il suffit de maintenir la touche Ctrl enfoncée pendant que vous déplacez la fenêtre PiP.Divers correctifs de sécurité ont été apportés à cette version.L' API d'activation de l'utilisateur a été ajoutée, permettant à JavaScript de vérifier si l'utilisateur est ou a été actif sur la page (clic, etc.) avec navigator.userActivation.Early Hints Preconnect, le code d'état informationnel 103 , est désormais activé. Cela permet aux serveurs d'envoyer des en-têtes de lien de ressource avant la réponse HTTP finale et d'améliorer les performances sur les serveurs utilisant cette fonctionnalité.Les utilisateurs peuvent désormais utiliser une nouvelle fonctionnalité de devtools pour simuler des onglets de navigateur hors ligne.Le panneau de l'éditeur de style dispose désormais d'un nouveau bouton "Pretty Print" situé dans le pied de page du panneau, similaire au bouton "Pretty Print" du panneau du débogueur. Ce bouton peut être utilisé pour formater les feuilles de style (par exemple, celles qui sont minifiées). L'ancienne fonctionnalité, qui permettait de formater automatiquement les fichiers minifiés, a été supprimée.Le panneau Règles du panneau Inspecteur n'affiche plus les couleurs dans les nouveaux formats CSS Color 4 (par exemple, OKLCH) en tant que couleurs hexadécimales/nommées. Cela permet de garantir la correspondance avec les valeurs originales utilisées.Les unités lh et rlh peuvent désormais être analysées et calculées correctement comme des longueurs . Cela permet aux auteurs de spécifier des longueurs en termes de hauteur de ligne de l'élément (ou de l'élément racine). WebAssembly GC est maintenant activé par défaut, ce qui permet à de nouveaux langages, tels que Dart ou Kotlin, de fonctionner sur Firefox. Cela permet de collecter les cycles de référence entre le langage invité et le navigateur hôte.Que pensez-vous de Firefox 120 et des améliorations apportées à cette version ?