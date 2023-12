Google Groups met fin à la prise en charge de Usenet : si vous travaillez avec des groupes Usenet dans Google Groups, la prise en charge de ces groupes prendra fin le 22 février 2024

Trouver un nouveau client Usenet. Plusieurs solutions gratuites et payantes sont disponibles, qu'elles soient basées sur le web ou sur des applications. Pour trouver un client, effectuez une recherche sur le web en tapant " how do I find a usenet text client " (comment trouver un client de texte Usenet)



Trouver un nouveau serveur Usenet public. Le nouveau client choisi disposera probablement d'un serveur par défaut ou d'un ensemble d'options prédéfinies. Si ce n'est pas le cas, pour trouver un serveur, effectuez une recherche sur le web pour "public NNTP servers" (serveurs NNTP publics).

À compter du 22 février 2024, il ne sera plus possible d'utiliser Google Groupes (à l'adresse groups.google.com) pour publier du contenu dans des groupes Usenet, s'abonner à des groupes Usenet ou afficher du nouveau contenu Usenet. Toutefois, la consultation et la recherche de contenus Usenet historiques publiés avant le 22 février 2024 sont toujours possibles sur Google Groups.En outre, le serveur NNTP (Network News Transfer Protocol) de Google et le peering associé ne seront plus disponibles, ce qui signifie que Google ne prendra pas en charge la diffusion de nouveaux contenus Usenet ou l'échange de contenus avec d'autres serveurs NNTP.Cette modification n'aura aucune incidence sur le contenu non Usenet de Google Groupes, y compris sur les groupes créés par les utilisateurs et les organisations. La plupart des contenus actuels de Google Groups ne sont pas des contenus Usenet et ne seront pas affectés.Si vous n'utilisez pas activement le contenu Usenet, vous n'avez rien à faire. Les utilisateurs actuels de Usenet devront faire deux choses avant le 22 février 2024 s'ils veulent continuer à participer au contenu de Usenet :Source : Google Qu'en pensez-vous ?