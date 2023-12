Firefox est devenu plus rapide pour les utilisateurs réels en 2023 : Détails techniques des tests

La navigation sur le web fait partie intégrante de la vie moderne, et la qualité de l'expérience influe directement sur la qualité du parcours. Lorsque les tâches sont perturbées par des pages lentes ou qui ne répondent pas, c'est frustrant et distrayant. C'est pourquoi la performance est un élément clé de la vision de Mozilla pour le web. Pour concrétiser sa vision et permettre une meilleure expérience en ligne pour tout le monde, Mozilla a travaillé dur pour rendre Firefox encore plus rapide. Selon de récent test de Mozilla, tout ce travail a abouti à une amélioration significative de la vitesse au cours de l'année écoulée.L'une des façons d'évaluer les performances d'un navigateur est d'utiliser les critères de référence de l'industrie. Mozilla a constaté des améliorations mesurables dans ce domaine, notamment en ce qui concerne l'indice de référence populaire Speedometer 2.1. Ce critère mesure la réactivité du navigateur en simulant les interactions de l'utilisateur (comme la manipulation d'une liste d'éléments à faire).Depuis janvier 2023, le score Speedometer de Firefox s'est amélioré de 50 %, ce qui représente une amélioration significative des performances pour nos utilisateurs.Oui, les tests de performance sont importants, mais il convient de souligner qu'ils ne font que simuler ce qu'un utilisateur pourrait expérimenter. Il était important pour Mozilla de vérifier que les améliorations des performances étaient réellement ressenties par les utilisateurs.Mozilla a observé des améliorations sur les mesures de performance qui comptent. En particulier, les pages s'affichent 15 % plus rapidement en moyenne :Selon Mozilla, il est extrêmement gratifiant de constater que les améliorations des scores de référence sont réellement ressenties par les utilisateurs de Firefox partout dans le monde.L'un des plus grands défis pour tout logiciel est de déterminer l'impact des changements sur l'expérience de l'utilisateur dans le monde réel. Qu'il s'agisse de la vitesse de traitement d'un logiciel de montage vidéo ou de la fluidité d'une navigation, les tests effectués dans un environnement de laboratoire contrôlé ne permettent pas d'en savoir plus. Si les expériences locales peuvent fournir de nombreuses mesures, les améliorations apportées à ces mesures peuvent ne pas se traduire par une meilleure expérience pour l'utilisateur.Cela peut être particulièrement difficile avec un logiciel client complexe utilisant du code tiers comme Firefox, et c'est une des raisons pour lesquelles Mozilla a entrepris l'effort Speedometer 3 avec d'autres navigateurs web. L'objectif est de construire des tests de performance qui simulent les expériences réelles des utilisateurs afin que les navigateurs disposent de meilleurs outils pour apporter des améliorations aux utilisateurs réels sur de vraies pages web. Bien qu'il soit facile de voir que les benchmarks se sont améliorés dans Firefox tout au long de l'année grâce à ce travail, ce qui est intéressant est de savoir à quel point ces gains sont ressentis par les utilisateurs.Afin de mesurer l'expérience de l'utilisateur, Firefox recueille un large éventail de mesures anonymes de temps liées au chargement des pages, à la réactivité, au démarrage et à d'autres aspects de la performance du navigateur. Collecter des données tout en respectant les normes les plus strictes en matière de protection de la vie privée peut s'avérer difficile. Par exemple, comme Mozilla s'appuie sur des mesures agrégées, il n'est pas en mesure d'identifier avec précision les données d'un site web particulier. Mais l'analyse des données une fois collectées et l'élaboration de conclusions exploitables constituent peut-être un défi encore plus grand. Dans l'avenir, Mozilla parlera plus en détail de ces défis et de la manière dont il les a relevés. Mais ici, on partage la manière dont certaines mesures fondamentales pour l'expérience des utilisateurs avec le navigateur se sont améliorées tout au long de l'année.Commençons par le chargement des pages. First Contentful Paint (FCP) est un meilleur indicateur de performance que l'événement `onload`. On suit le temps qui s'écoule entre la réception du premier octet du réseau et le FCP. Cela indique à quelle vitesse Firefox donne à l'utilisateur un retour d'information sur le chargement réussi de la page, et c'est donc une mesure essentielle pour comprendre l'expérience de l'utilisateur. Bien que cela dépende en grande partie des pages web elles-mêmes, si le navigateur améliore les performances de manière générale, Mozilla s'attend à ce que ce chiffre diminue.On constate que ce temps est passé d'environ 250 ms au début de l'année à 215 ms en octobre. Cela signifie qu'un utilisateur reçoit un retour d'information sur le chargement d'une page près de 15 % plus rapidement qu'au début de l'année. Il est important de noter que tout cela est le résultat d'un travail d'optimisation qui ne visait même pas explicitement la charge de pages.Pour comprendre l'origine de cette amélioration, voici un autre élément de données temporelles : le temps d'exécution du code JavaScript pendant une charge de page. On va examiner ici le 95e percentile, qui représente les pages les plus chargées en code JavaScript et met en évidence une grande opportunité pour éliminer les frictions pour les utilisateurs.Ce graphique montre que le 95e percentile est passé de ~1560 ms au début de l'année à ~1260 ms en octobre. Cela représente une amélioration considérable de 300 ms, soit près de 20 %, et est probablement à l'origine d'une grande partie de la réduction des délais du PCF. C'est logique, puisque le travail de Speedometer 3 a conduit à des optimisations significatives du moteur JavaScript SpiderMonkey.Il est également intéressant de connaître la réactivité des pages après leur chargement. Par exemple, quelle est la fluidité de la réponse lorsque l'on tape sur le clavier pendant qu'on écrit. La principale mesure recueillit ici est la "", c'est-à-dire le temps qui s'écoule entre le moment où l'on appuie sur une touche du clavier et le moment où le résultat est affiché à l'écran. L'affichage d'un texte à l'écran peut sembler simple, mais il se passe beaucoup de choses pour que cela se produise - en particulier lorsque les pages web exécutent un fil conducteur JavaScript pour répondre à l'événement de pression de la touche. La plupart du temps, la frappe est rapide et principalement limitée par le matériel (par exemple, le taux de rafraîchissement du moniteur), mais elle est extrêmement perturbante lorsqu'elle ne l'est pas. Cela signifie qu'il est important d'atténuer les pires cas, c'est pourquoi on se penche à nouveau sur le 95e percentile.Une fois de plus, on constate une amélioration mesurable. Le 95e percentile a oscillé autour de 65 ms pendant la majeure partie de l'année et a chuté à moins de 59 ms après les versions 116 et 117 de Firefox en août. Une amélioration de 10 % des touches les plus lentes signifie que les utilisateurs bénéficient d'un retour d'information plus instantané et de moins de perturbations lorsqu'ils tapent.Mozilla a été motivé par les améliorations qu'il voit dans ses données télémétriques, et est convaincu que les effortsde cette année ont un effet positif sur les utilisateurs de Firefox.Source : Mozilla blog Pensez-vous que ces tests sont crédibles ou pertinents ?Quel est votre avis sur le sujet ?