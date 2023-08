Malgré cela, il reste loin derrière Google Chrome et Safari. Google Chrome a gagné 2,17 points pour atteindre 63,33 % en juillet, après avoir reculé de 65,88 % à 61,16 % en juin.Safari n'est disponible que pour les utilisateurs de macOS, mais il est important de noter qu'il détient toujours une part de 13,13 %. Il s'agit d'une baisse de 1,35 point par rapport au mois précédent, alors qu'Edge a connu une baisse de 0,03 point au cours de la même période. La quatrième place est occupée par Firefox avec 5,96 %, suivi d'Opera avec 4,51 %.Si l'on se concentre sur le marché des navigateurs mobiles, la situation est sensiblement la même. En effet, Google et Apple ont encore plus de contrôle dans ce domaine, Google Chrome détenant une part de marché de 64,81 %, tandis que Safari s'accroche à 24,76 %. Toutefois, un changement majeur est que Microsoft n'est plus présent en ce qui concerne les navigateurs mobiles.Au lieu de cela, Samsung Internet occupe la troisième place avec 4,3 %, tandis qu'Opera arrive en quatrième position avec une maigre part de 1,95 %. UC Browser complète la liste des cinq premiers, avec une part très faible de 1,79 %.Dans l'ensemble, Microsoft ne connaît pas une croissance considérable. L'accès restreint de Safari lui permet encore de s'accrocher à la deuxième place, et il sera intéressant de voir si les choses changent dans un avenir proche. Le marché des navigateurs mobiles ne devrait pas voir émerger d'acteurs majeurs, à moins d'un changement radical.Source : Statcounter Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?D'après vous, sera-t-il possible un jour de détrôner Google Chrome ?