Malgré la conviction de certains dans le potentiel du Web3, des incertitudes persistent quant à sa capacité à attirer une base d'utilisateurs massive et à rivaliser avec les grandes entreprises technologiques actuelles. Les investisseurs semblent également hésiter en raison de défis réglementaires liés aux cryptomonnaies. De plus, des problèmes technologiques, tels que des barrières à l'entrée et une utilisation complexe, entravent la croissance du Web3. Pour renouer avec le succès, les entreprises du Web3 doivent rendre leur technologie plus conviviale et offrir des incitations claires pour attirer les utilisateurs.Il est important de rappeler que le terme Web3 a été introduit en 2014 par Gavin Wood, un informaticien britannique qui avait récemment contribué au développement d'Ethereum, la blockchain à la base de l'ether, la deuxième cryptomonnaie la plus connue et la plus importante en termes de marché après le bitcoin. Wood remet en question la pertinence du modèle actuel du Web2 pour plusieurs raisons. Il souligne notamment la difficulté de réguler les nouvelles industries, expliquant que le gouvernement est souvent lent à réagir et met du temps à s'adapter. De plus, il pointe du doigt les imperfections des régulateurs dans ce contexte.Les start-ups du Web3 rencontrent des difficultés à attirer les investissements nécessaires pour leur technologie révolutionnaire, car l'IA attire davantage l'attention et les financements. Les raisons de cette situation sont multiples : la définition délicate du Web3 a été soulignée, et selon Grennan, l'intérêt pour l'exploration des mondes numériques pourrait avoir été entamé par la fatigue pandémique liée à l'utilisation intensive de Zoom. De plus, la complexité de la réglementation des cryptomonnaies, un élément crucial de l'univers du Web3, peut avoir créé des réserves chez les investisseurs. « Dans la période à venir, nous obtiendrons une clarté réglementaire importante qui nous fait actuellement défaut », déclare Richard Dulude, co-fondateur et partenaire d'Underscore VC, à Inc. « Beaucoup de personnes restent en retrait en attendant cette clarification. »Au-delà des problèmes technologiques, d'autres obstacles ont pu décourager l'appétit des investisseurs. Selon Dulude, les hausses de taux d'intérêt et les évaluations excessives des start-ups en 2021 ont empêché les sociétés de capital-risque de soutenir uniquement des idées prometteuses. Le secteur traverse actuellement une phase de transition, abandonnant la quête effrénée de croissance pour privilégier un investissement plus réfléchi dans le développement. Selon Grennan, le financement du Web3 n'est pas sans difficultés. « Les tours d'amorçage et les séries A se portent bien, mais ce sont les entreprises qui ont déjà levé des fonds et envisagent maintenant une série B qui éprouvent davantage de difficultés », souligne-t-elle.Selon certains partisans et les créateurs du concept, le Web3 représente une mise à jour radicale de la technologie Internet, promettant d'inaugurer une nouvelle ère de coopération et de créativité humaines. L'idée est d'apporter des améliorations significatives au Web2 en intégrant des blockchains. Cependant, Ewan Kirk, entrepreneur en technologie et fondateur de Cantab Capital Partners, émet des réserves quant à l'engouement médiatique entourant le Web3, soulignant qu'il ne faut pas s'illusionner, car selon lui, « il ne va pas changer le monde ». Kirk considère le Web3 simplement comme une nouvelle itération de la technologie blockchain qui est discutée depuis une décennie.En 2021, l'enthousiasme pour le Web3 était omniprésent, porté par un optimisme inébranlable. Facebook a adopté le nom de Meta avec la mission de « donner vie au métavers ». Mark Zuckerberg a présenté ce nouveau royaume numérique comme une utopie futuriste, similaire à la vie humaine normale, où l'on pourrait réaliser presque toutes les activités imaginables, de la socialisation avec amis et famille au travail, à l'apprentissage, au jeu, aux achats et à la création. Andreessen Horowitz, une société de capital-risque influente de la Silicon Valley, a encensé le Web3 comme l'avenir de l'Internet, affirmant dans un rapport que la prochaine vague d'innovations informatiques et de nouveaux secteurs économiques reposera sur une technologie décentralisée.Certaines des plus grandes entreprises du Web3 ont profité de cet engouement initial. OpenSea, la principale place de marché pour les NFT, a levé 100 millions de dollars lors d'un tour de table dirigé par Andreessen Horowitz en juillet 2021.De même, la plateforme d'échange de cryptomonnaies FTX a attiré 900 millions de dollars au cours du seul troisième trimestre, bien qu'elle ait plus tard été associée à une fraude historique. Cependant, les signes avant-coureurs des problèmes étaient présents dès le début, avec des incidents tels que des piratages chez OpenSea et des accusations de délit d'initié contre l'un de ses dirigeants en 2022. FTX a également été considérée comme une bombe à retardement.Malgré ces investissements massifs, une vulnérabilité persiste : la complexité de la technologie Web3. Selon Dulude, l'utilisation de cette technologie présente des barrières à l'entrée décourageantes pour les non-initiés, un problème qu'il qualifie de « problème de l'utilisabilité ». Il souligne les défis tels que le téléchargement et l'installation de portefeuilles ainsi que la gestion de phrases de récupération. Cette année, les entreprises du Web3 s'efforceront de surmonter ces obstacles.Alors que les facteurs macroéconomiques sont indéniablement importants, la renaissance de l'industrie dépend surtout de la capacité du Web3 à devenir plus accessible pour le grand public et à offrir des incitations convaincantes pour les retenir. Dulude souligne qu'il est actuellement difficile d'interagir avec cette technologie et que tant qu'elle ne sera pas rendue plus conviviale, il sera ardu de quitter l'environnement de marché actuel.La structure de l'internet est en train de changer radicalement. Un nouveau paradigme pour l'architecture de l'internet, appelé Web 3.0, remplace l'ancienne approche lecture/écriture. Avec le Web 3.0, ce sont les utilisateurs et la communauté, plutôt que de vastes entreprises centralisées, qui sont en charge de l'internet. Les inquiétudes concernant la capacité des grandes entreprises technologiques à créer des plateformes démocratiques qui agissent dans l'intérêt de leurs communautés, ainsi que l'augmentation générale des sentiments à l'égard de l'industrie, ont contribué à ouvrir la voie à la naissance du Web 3.0.L'objectif principal du Web 3.0 est d'améliorer et de résoudre les problèmes liés aux interactions décentralisées et médiatisées par des plateformes. Pour la plupart des chercheurs, le Web 3.0 est un « Web décentralisé » dans lequel les utilisateurs contrôlent leurs informations personnelles et leurs identités en ligne. Certains changements majeurs, comme le métavers, sont maintenus en place grâce à cette technologie.Les technologies de base qui sous-tendent le Web 3.0 comprennent des méthodes permettant de vérifier la confiance des utilisateurs, de protéger leur vie privée, de fournir une plateforme distribuée pour les applications et de créer des profils d'utilisateurs anonymes. L'utilisation d'une conception décentralisée présente des avantages et des inconvénients en matière de sécurité.Le Web 3.0 décentralisé offre de multiples avantages, notamment une plus grande confidentialité et un meilleur contrôle des données personnelles. Cependant, afin de créer un environnement plus sûr, ces nouvelles fonctionnalités sont en cours de développement.Le Web 2.0 est généralement connu pour ses scandales liés aux violations de données. En général, les gens n'ont pas de contrôle sur ce que les organisations font des données qu'ils obtiennent. La collecte de données est devenue un problème, et les centres de données des grandes plateformes sont devenus des trésors d'informations sensibles.Étant donné que les solutions centralisées ne permettent pas de sécuriser les données ou de préserver la vie privée, une stratégie différente s'impose. Les utilisateurs contrôlent leurs données et leur contenu dans l'écosystème d'applications distribuées du Web 3.0, où l'identité n'est pas prise en compte. Des contrats intelligents protègent la vie privée des utilisateurs en permettant un accès anonyme aux données. Les applications Web peuvent décider des droits ou de l'éligibilité des utilisateurs en fonction de leur réputation numérique. En conséquence, le Web 3.0 devrait connaître moins d'atteintes à la vie privée très médiatisées en raison d'une moindre dépendance à l'égard des gardiens centralisés que sont les entreprises technologiques.Dans le domaine de la sécurité de l'information, le concept de « confiance zéro » a suscité beaucoup d'intérêt. Du point de vue du Web 3.0, la décentralisation met l'internet en conformité avec une architecture de sécurité à confiance zéro. À l'ère du web 2.0, les consommateurs faisaient confiance aux entreprises qui géraient souvent les sites et les services qu'ils utilisaient. Au lieu de faire transiter les données par des intermédiaires auxquels les consommateurs font confiance, le web 3.0 est sans confiance puisque les données circulent d'égal à égal par l'intermédiaire d'applications décentralisées.Les possibilités de croissance et de développement offertes par la vision du web 3.0 sont nombreuses, mais il y a aussi des problèmes de sécurité. Des aspects tels que le manque de clarté concernant les fonctionnalités du Web 3.0 pourraient compromettre la cybersécurité des données. Quels sont les principaux risques liés à cette nouvelle technologie ?La manipulation intentionnelle des données utilisées pour former l'IA constitue un risque important pour la cybersécurité. L'intelligence artificielle est le système de désinformation le plus répandu au monde, car n'importe qui peut fabriquer de fausses données pour obtenir les résultats souhaités. Par exemple, le chatbot "Tay" de Microsoft est devenu raciste après avoir été programmé avec des tweets nuisibles. Tay avait été conçue pour apprendre à partir du flux Twitter.Le Web3 est-il vraiment un successeur arrogant voué à l'échec ? Dans un post publié sur son blog, Ayush Sing, Stratège en chef chez ScanFactory une startup dans le domaine de la cybersécurité, fait lui aussi le tour de la question du web3 et livre son avis sur le sujet. « Le Web3 est trop délirant, indigne de confiance et dangereux pour survivre dans l'écosystème actuel », écrit-il.« La véritable raison pour laquelle je pense que le web3 va s'écrouler est le fait que tout cela est faussement présenté comme étant meilleur que ses prédécesseurs, mais en réalité ce n'est pas le cas. En fait, toute l'arène Blockchain est remplie de personnes délirantes ou dégénérées qui sont inexpérimentées et, en aucun cas, meilleures que leurs prédécesseurs », écrit Ayush Sing.Des problèmes technologiques, tels que des barrières à l'entrée et une utilisation complexe, sont identifiés comme des entraves à la croissance du Web3. La critique constructive se trouve dans la proposition de solutions pour renouer avec le succès, notamment en rendant la technologie plus conviviale et en offrant des incitations claires pour attirer les utilisateurs.Cependant, il serait bénéfique d'inclure des exemples spécifiques de barrières à l'entrée ou d'incertitudes réglementaires pour renforcer les arguments présentés. En outre, une analyse plus approfondie des raisons derrière la montée en puissance de l'IA. par rapport au Web3 pourrait apporter une perspective plus éclairée sur la dynamique changeante du marché.