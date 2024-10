Mozilla Firefox 131 est désormais disponible avec des aperçus au survol des onglets, des fragments d'URL, la prise en charge des CHIPS et des autorisations temporaires accordées aux sites web

Autres changements

Mise en œuvre de Seek et SetPosition pour MPRIS sous Linux

Prise en charge des cookies ayant un état partitionné indépendant (CHIPS)

Enregistrement des nouveaux signets dans le dossier dans lequel ils ont été enregistrés le plus récemment

Chargement de la page d'accueil du moteur de recherche en cliquant sur la barre de recherche et en maintenant la touche Majuscule enfoncée

Mise à jour vers Mozilla Firefox 131

Mozilla Firefox est un navigateur web libre et gratuit disponible pour PC (Windows, macOS, Linux, BSD, etc.) et mobiles (Android, iOS), développé et distribué par la Mozilla Foundation depuis 2003, avec l'aide de milliers de bénévoles. L'entreprise Mozilla Corporation est créée en 2005 pour se charger du développement.Le premier changement que l'on peut remarquer à l'ouverture de Firefox 131 est la nouvelle icône pour la fonction « tous les onglets ». Auparavant représentée par une petite flèche pointant vers le bas, cette nouvelle icône, plus évidente, est une petite représentation carrée d'un navigateur web à onglets. Ce changement a été effectué en prévision des onglets verticaux (fonctionnalité à venir) qui déplace ce bouton vers la barre d'outils si les onglets verticaux sont activés.Mozilla a déclaré que « le survol d'un onglet non focalisé affichera désormais un aperçu visuel de son contenu ». Ces aperçus visuels d'onglets étaient disponibles dans Firefox 129 pour certains utilisateurs. Firefox 131 les active pour tous - un ajout astucieux bien que parfois ennuyeux (désactivable via les paramètres).Les traductions de texte de Firefox, qui préservent la vie privée, bénéficient également de nouvelles améliorations. Le navigateur est maintenant capable de traduire du texte depuis et vers le suédois, et lorsqu'il suggère une langue de traduction, il prend désormais en compte celles que vous avez déjà utilisées.Les fragments de texte sont une commodité moderne du web qui vous permet de créer un lien vers une section spécifique de texte dans une page web, et Firefox 131 supporte les fragments URL (bien qu'il n'y ait pas de moyen de créer des fragments d'URL dans Firefox 131 - mais des add-ons existent pour cela).En outre, cette version de Firefox est capable de se souvenir temporairement des autorisations accordées aux sites web, comme l'accès à la géolocalisation. Mozilla précise que ces autorisations temporaires sont automatiquement supprimées lorsque l'onglet est fermé ou, s'il reste ouvert, au bout d'une heure.Enfin, bien que cela ne soit pas mentionné dans les notes de version, il existe un nouvel élément « Action » que vous pouvez activer dans le panneau Paramètres > Recherche. Lorsqu'il est activé, vous pouvez effectuer certaines actions courantes du navigateur directement à partir de la barre d'URL.Il n'y a pas de nouveaux ajouts à Labs (une fonctionnalité importante de Firefox 130) dans cette version stable. Les versions bêta de Firefox 131 proposent des onglets verticaux et une barre latérale redessinée (plus proche de celle de Vivaldi) dans Labs. Si vous souhaitez tester ces fonctionnalités (sans les modifications de about:config), il peut être intéressant d'essayer une version bêta de Firefox.Chaque version de Firefox inclut un assortiment de corrections de bogues, de correctifs de sécurité, d'améliorations des performances et de la compatibilité web.Pour profiter de la myriade de changements mentionnés ci-dessus, vous devez mettre à jour Firefox 131. En fonction de votre système d'exploitation ou de votre méthode d'installation, cette mise à jour peut être automatique, ou vous devrez peut-être attendre que le responsable de votre distribution Linux l'empaquette et vous la transmette.Le Snap Firefox sur Ubuntu est mis à jour en mode silencieux en arrière-plan ; le binaire Linux Firefox peut se mettre à jour dans l'application ; tandis que le DEB Firefox du repo Mozilla APT apparaîtra dans l'outil Software Updater d'Ubuntu avec vos autres mises à jour logicielles.Vous pouvez également télécharger Mozilla Firefox depuis le site officiel. Vous y trouverez des installateurs pour macOS et Windows, ainsi que des binaires pour Linux (y compris ARM), et des liens vers la documentation d'installation du dépôt officiel Mozilla APT.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous ces améliorations apportées à Mozilla Firefox utiles et intéressantes ?