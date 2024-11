Le W3C annonce la création du groupe d'intérêt sur le Web durable, afin d'améliorer la durabilité numérique pour que le Web fonctionne mieux pour tous et pour la planète

Le World Wide Web Consortium (W3C) est le principal organisme international de normalisation du World Wide Web. Fondé en 1994 et dirigé par Tim Berners-Lee, le consortium est composé d'organisations membres qui disposent d'un personnel à temps plein travaillant ensemble à l'élaboration de normes pour le World Wide Web. Au 5 mars 2023, le W3C comptait 462 membres. Le W3C s'occupe également d'éducation et de sensibilisation, développe des logiciels et sert de forum de discussion ouvert sur le Web.Le W3C a entamé l'année 2023 en formant une nouvelle organisation d'intérêt public à but non lucratif . La nouvelle entité servirait à préserver l'approche axée sur les membres, ainsi que la portée et la coopération mondiales existantes, tout en permettant l'arrivée de partenaires supplémentaires dans le monde, au-delà de l'Europe et de l'Asie. La nouvelle organisation préserverait également le processus et la mission de base du Consortium, qui est de guider le Web, en développant des normes Web ouvertes en tant qu'organisation mondiale unique avec les contributions des membres du W3C, du personnel et de la communauté internationale.Pour la fin de cette année 2024, le W3C vient d'annoncer la création du groupe d'intérêt sur le Web durable. La mission de ce groupe d'intérêt est d'améliorer la durabilité numérique afin que le Web fonctionne mieux pour tous et pour la planète. Le groupe s'efforcera d'améliorer la mesurabilité, ce qui permettra d'obtenir des informations plus précises sur la durabilité et de créer davantage de matériel pédagogique pour permettre la mise en œuvre des lignes directrices pour le développement durable du web.L'industrie numérique serait responsable de 2 à 5 % des émissions mondiales, soit plus que l'industrie aéronautique. Si l'internet était un pays, il serait l'un des cinq premiers pollueurs. La quantité d'eau, d'énergie et de minéraux nécessaire augmente chaque année, ce qui pèse souvent sur les économies en développement.Le comité intergouvernemental pour le développement durable publiera les lignes directrices pour le développement durable du web (WSG). Cet ensemble de lignes directrices et de documents associés a été rédigé par le groupe communautaire pour la conception de sites web durables. Les WSG expliquent comment concevoir et mettre en œuvre des produits et services numériques qui placent les personnes et la planète au premier plan.Les lignes directrices sont des pratiques fondées sur des recherches mesurables et factuelles. Elles s'adressent aux utilisateurs finaux, aux travailleurs du web, aux parties prenantes, aux auteurs d'outils, aux éducateurs et aux décideurs politiques. Elles sont conformes au manifeste pour un web durable et alignées sur les normes de la GRI et les objectifs de développement durable des Nations unies, afin d'aider les organisations à intégrer les produits et services numériques dans des initiatives plus larges de rapports sur le développement durable. Ces lignes directrices permettront de mieux comprendre l'impact d'Internet sur les rapports de développement durable. Cela comprend les émissions ainsi que les principes de gestion.Outre la publication des lignes directrices, le groupe d'intérêt prévoit d'assurer la liaison avec les organismes de réglementation afin d'améliorer les objectifs de conformité. Les membres du groupe communautaire à l'origine de ce groupe intergouvernemental entretiennent d'excellentes relations avec de nombreuses organisations, ce qui permettra des discussions ouvertes.Cette initiative montre la volonté du W3C d'améliorer le web. Un autre projet récent du W3C est la normalisation de la fonctionnalité SPC pour sécuriser et faciliter les paiements en ligne. Le W3C travaille à renforcer la sécurité des paiements en ligne dans les navigateurs avec une nouvelle technologie qui fonctionne en parallèle avec d’autres services de paiement comme Apple Pay, Google Pay et plus encore.Connue sous le nom de Secure Payment Confirmation (SPC), elle permet à diverses entités comme les commerçants, les banques, les prestataires de services de paiement et les réseaux de cartes de réduire les obstacles liés à l’authentification forte du client (SCA pour strong customer authentication) et de générer une preuve cryptographique du consentement de l’utilisateur. Ces facteurs sont essentiels pour respecter les obligations réglementaires telles que la directive européenne sur les services de paiement (PSD2 pour Payment Services Directive).: World Wide Web Consortium (W3C)Pensez-vous que cette initiative est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?