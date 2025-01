Au début de l'année 2025, Meta a annoncé des changements dans la modération de contenu. Le média social ne met plus en œuvre ses mesures de vérification des faits pour certaines publications sur ses plateformes, y compris Facebook et Instagram, depuis le 7 janvier 2025. Il la remplacera par un système axé sur la communauté, similaire aux notes communautaires de X d'Elon Musk.En outre, Meta accorde désormais à ses utilisateurs la liberté de publier un large éventail de remarques désobligeantes sur les races, les nationalités, les groupes ethniques, les orientations sexuelles et les identités de genre. Par exemple, Meta autorise spécifiquement les utilisateurs de Facebook et Instagram à qualifier les personnes LGBTQ+ de "malades mentaux". Récemment, Meta a annulé ses programmes de diversité, d'équité et d'inclusion (DEI), la dernière d'une série de manœuvres politiques que le PDG Mark Zuckerberg a effectuées pour aligner sa société de médias sociaux sur l'administration du président élu Donald Trump et sur le mouvement MAGA anti-« woke ». Meta a déclaré que le changement radical de politique était le résultat de l'évolution du paysage juridique pour DEI, selon une note de service des employés.", a écrit Janelle Gale, vice-présidente des ressources humaines. "Meta n'aura plus d'objectifs de représentation basés sur la race ou le sexe et n'exigera plus un groupe de candidats diversifiés lors de l'embauche, a déclaré Janelle Gale. Au lieu de cela, Meta se concentrera sur des programmes qui "", selon Gale. Meta met également fin à ses programmes de diversité des fournisseurs. La responsable de la diversité de l'entreprise, Maxine Williams, assumera un nouveau rôle au sein de Meta.Ces mesures interviennent quelques jours seulement après que Mark Zuckerberg a annoncé que Meta confierait la modération des contenus aux utilisateurs et assouplirait les restrictions imposées aux discours haineux sur les plateformes de son entreprise.Meta rejoint une liste de plus en plus longue de grandes entreprises qui reviennent sur les engagements pris en matière de DEI après le meurtre de George Floyd en 2020, qui a imposé une réflexion historique sur la question raciale en Amérique, notamment McDonald's, Walmart et Ford, qui sont revenus sur certaines politiques et certains programmes DEI.Amazon.com est également en train de "" liés à la représentation et à l'inclusion, avec pour objectif de terminer le processus d'ici à la fin de 2024, a indiqué la société dans une note de service adressée aux employés en décembre.Les détracteurs de DEI allèguent que les femmes et les personnes de couleur se voient attribuer des emplois et des promotions au détriment de candidats plus qualifiés et plus méritants. Lors de sa campagne électorale, Donald Trump, qui a vivement critiqué l'IED, a défendu l'idée que les Américains blancs étaient la cible du racisme et a fait de l'annulation de la "" de Washington par le président Joe Biden l'une des priorités de son second mandat.Les partisans de la DEI affirment que les programmes de ce type sont essentiels pour permettre aux personnes de couleur et aux femmes d'être sur un pied d'égalité avec les autres. Jamie Dimon, de JPMorgan Chase, et d'autres chefs d'entreprise ont souligné à maintes reprises que la diversité est bonne pour les affaires. Les employés de couleur sont sous-représentés à tous les niveaux de pouvoir dans les entreprises américaines, selon des enquêtes. Une analyse réalisée en 2023 a révélé que les hommes blancs représentaient 7 cadres dirigeants sur 10 dans les plus grandes entreprises du pays. Environ 1 entreprise sur 7 avait des équipes de direction composées uniquement d'hommes blancs.Les républicains ayant repris le contrôle des deux chambres du Congrès et appelant à une nouvelle réglementation des grandes entreprises technologiques, Zuckerberg a publiquement signalé l'administration Trump par d'autres moyens. Il a nommé Dana White, allié de Trump et patron de l'UFC, au conseil d'administration de Meta et a nommé Joel Kaplan, éminent républicain, à la tête des affaires internationales de l'entreprise. Meta s'est également engagé à faire un don d'un million de dollars pour l'investiture de Donald Trump.Kaplan a déclaré que Meta entrevoyait des "" avec l'administration Trump pour "". "", a déclaré Kaplan à propos de la décision de l'entreprise d'annuler la DEI. "Mais cette nouvelle position de Meta a suscité des critiques. "", a écrit sur LinkedIn Joelle Emerson, cofondatrice et PDG de la société de conseil et de stratégie en matière de diversité Paradigm. Fait intéressant, Meta n'est pas la seule entreprise à chercher les faveurs de la nouvelle administration Trump. Alors que Donald Trump s'apprête à entamer un second mandat présidentiel, plusieurs entreprises technologiques , longtemps perçues comme critiques ou en opposition à son administration, ont décidé de soutenir financièrement son fonds d'investiture. Parmi elles, Meta (anciennement Facebook), Amazon, et même le PDG d'OpenAI, Sam Altman, ont effectué des dons substantiels.Cette situation soulève des questions sur la dynamique entre le secteur technologique et le pouvoir politique, ainsi que sur les motivations derrière ces contributions. Pour les grandes enseignes technologiques, la victoire de Donald Trump rime avec un potentiel assouplissement des réglementations face à la montée des menaces antitrust.