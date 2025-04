Yahoo est disposé à acheter le navigateur Chrome si Google est contraint de le vendre, après que le ministère de la Justice a déclaré que Google monopolisait illégalement le marché et devait vendre Chrome



Cette offre d'acquisition potentielle de Yahoo fait suite à l'intensification des efforts du ministère américain de la Justice pour réduire la domination de Google dans le domaine de la recherche en ligne. Pour rappel, le ministère de la Justice entend contraindre Google à céder Chrome et à mettre fin aux paiements versés à ses partenaires pour que Google Search soit le moteur de recherche par défaut.Brian Provost, directeur général de Yahoo Search, a déclaré jeudi lors du procès de Google à Washington que son entreprise estimait que le navigateur aurait un prix de vente de plusieurs dizaines de milliards de dollars.Chrome est « sans doute l'acteur stratégique le plus important du web », a déclaré Brian Provost. « Nous serions en mesure de le poursuivre avec Apollo. »Brian Provost a témoigné dans le cadre d'une audience de trois semaines organisée par le ministère de la Justice à l'encontre de Google, une société d'Alphabet, afin de déterminer comment remédier au monopole de l'entreprise dans le domaine de la recherche sur internet. Le juge Amit Mehta a statué l'année dernière que Google monopolisait illégalement le marché et envisage un ensemble de changements proposés par les autorités antitrust.Le ministère de la Justice et un groupe d'États américains ont fait valoir que Google devrait être contraint de vendre son populaire navigateur Chrome.Yahoo était le premier moteur de recherche au début des années 2000 avant de perdre cette position au profit de Google. La société a changé de mains à plusieurs reprises ; Apollo l'a rachetée en 2021 à Verizon Communications Inc.Depuis le rachat par Apollo, Yahoo a cherché à « revitaliser » son moteur de recherche et a commencé à construire son propre navigateur, qui est toujours en cours de développement, a déclaré Brian Provost. L'entreprise a également envisagé d'acheter un navigateur et s'est intéressée à l'achat de Chrome dès que la proposition du ministère de la Justice a été rendue publique, a-t-il ajouté.Cependant, Yahoo pourrait faire face à une sérieuse concurrence. OpenAI serait également intéressée par l'achat du navigateur Chrome, a déclaré le responsable de ChatGPT lors du procès du 22 avril.« Oui, nous le ferions, comme beaucoup d'autres parties », a déclaré Nick Turley, responsable de ChatGPT chez OpenAI, en réponse à la question de savoir si l'entreprise chercherait à acheter le navigateur de Google.Alors que la bataille juridique de Google se poursuit, le géant de la technologie a indiqué que le démantèlement de ses services aurait des répercussions considérables. En réponse à la conclusion de la cour fédérale selon laquelle Google maintient un monopole illégal, l'entreprise affirme que le plan de démantèlement du ministère de la Justice pourrait détruire Chrome et Android , affaiblissant ainsi la compétitivité et la sécurité nationale des États-Unis, en particulier face à des rivaux géopolitiques tels que la Chine.Brian Provost, directeur général de Yahoo SearchQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative de Yahoo crédible ou pertinente ?