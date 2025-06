Le navigateur Web Firefox 140 ESR est maintenant disponible, avec une nouvelle fonctionnalité Unload Tab qui vous permet de décharger les onglets afin de réduire l'utilisation de la mémoire et du processeur

Mozilla Firefox, ou simplement Firefox, est un navigateur web open source et gratuit développé par la Fondation Mozilla et sa filiale, la Mozilla Corporation. Il utilise le moteur de rendu Gecko pour afficher les pages web, qui met en œuvre les normes web actuelles et anticipées. Firefox est disponible pour Windows 10 ou les versions ultérieures de Windows, macOS et Linux. Firefox est également disponible pour Android et iOS.Mozilla a récemment publié la version finale du navigateur web open-source Firefox 140 ESR avant l'annonce officielle. Les points forts de Firefox 140 incluent une nouvelle fonctionnalité Unload Tab qui vous permet de décharger les onglets en faisant un clic droit sur un onglet (ou plusieurs onglets sélectionnés) afin de réduire l'utilisation de la mémoire et du processeur de Firefox, le support de l'ajout de moteurs de recherche personnalisés dans les paramètres de recherche, et le support pour garder plus ou moins d'onglets verticaux épinglés dans la vue.Firefox 140 active également la disposition de la barre latérale par défaut, ajoute la prise en charge des moteurs de recherche personnalisés, introduit un dictionnaire arabe intégré pour le correcteur orthographique de Firefox pour les constructions de Firefox en arabe, et étend la fonction de remplissage automatique des adresses pour les utilisateurs en Italie, en Pologne et en Autriche.En outre, cette version ajoute l'option de supprimer le raccourci des extensions de la barre d'outils, améliore la fonctionnalité de traduction pleine page pour donner la priorité à la traduction du contenu proche de votre vue actuelle, et supprime l'icône de la barre d'outils Pocket et les intégrations Pocket sur le Nouvel onglet car Mozilla a déprécié la fonctionnalité Pocket.Pour les utilisateurs d'Android, Firefox 140 ajoute une option « Sélectionner tout » pour les signets. Bien sûr, comme vous l'avez remarqué, Firefox 140 est une version ESR (Extended Support Release), ce qui signifie qu'il sera supporté pendant les deux prochaines années avec des correctifs de sécurité par le biais de mises à jour régulières.Pour les développeurs web, Firefox 140 apporte le support de la plateforme pour les raccourcis clavier aria sur Linux, macOS et Windows, le support de l'API CookieStore, qui est utilisée pour les scripts s'exécutant dans les documents HTML et les travailleurs de service, et le support de l'API Custom Highlight, qui permet de styliser les plages de texte.Toujours pour les développeurs web, il apporte la prise en charge des Service Workers en mode navigation privée pour prendre en charge IndexedDB et l'API DOM Cache en mode navigation privée grâce à un stockage crypté, la prise en charge des styles uniformes d'agent utilisateur (UA) pour les éléments

sur toutes les plateformes, et la prise en charge des raccourcis clavier aria sur toutes les plateformes.En outre, Firefox 140 ajoute la prise en charge de l'échappement des symboles moins que (<et plus que (>lors de la sérialisation des attributs HTML pour rendre plus difficiles certaines attaques mXSS sur les sites Web, permet la prise en charge de l'événement pointerrawupdate, et ajoute la prise en charge des API Custom Highlight et CookieStore.Firefox 140 améliore également la fonction de recherche dans le panneau de l'inspecteur pour aider les développeurs à rechercher plus efficacement le DOM de la page actuelle, permet de trier les résultats par le nombre d'éléments correspondants, et permet la prise en charge de l'état de sélecteur « pseudo », parmi d'autres changements.Mozilla prévoit d'annoncer officiellement Firefox 140 ESR le 24 juin 2025, en même temps que la version 128.12 ESR de Firefox. D'ici là, vous pouvez télécharger les binaires sur le serveur FTP de Mozilla. La série Firefox 115 ESR est donc arrivée en fin de vie.Cette annonce intervient alors que des rapports montrent que Firefox poursuit sa longue descente aux enfers . Le navigateur peine à conserver ses utilisateurs et est descendu à une part de marché inquiétante de 2,39 %. Beaucoup sont sceptiques quant à sa survie. Les erreurs stratégiques de Mozilla et la baisse des performances techniques de Firefox sont la preuve d'un déclin terminal.Pour rappel, Mozilla a ajouté pour la première fois des conditions d'utilisation pour Firefox et a mis à jour sa politique de confidentialité pour le pire, provoquant un tollé. Il a été accusé d'ouvrir la voie à l'exploitation des données de navigation. Enfin, Mozilla veut passer de Firefox à l'IA open source et à des publicités « respectueuses » de la vie privée.Pensez-vous que ces améliorations sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur cette mise à jour de Firefox ?