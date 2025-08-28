Les scientifiques délaissent de plus en plus X pour Bluesky en raison de sa toxicité et de son inutilité professionnelle, car les flux personnalisables de Bluesky favorisent de meilleurs échanges scientifiques

Les scientifiques délaissent de plus en plus le réseau social X d'Elon Musk au profit de Bluesky, invoquant la désinformation, la toxicité et l'inutilité professionnelle, comme le montrent les études récentes menées auprès de plus de 800 scientifiques. Les flux personnalisables et la modération décentralisée de Bluesky favorisent un meilleur échange scientifique. Cette migration témoigne du déclin de X en tant que plateforme de diffusion et de collaboration dans le domaine de la recherche.
Dans le monde en constante évolution des réseaux sociaux, un changement significatif est en cours parmi les scientifiques, qui délaissent de plus en plus X (anciennement Twitter), au profit de Bluesky. Ce changement intervient alors que Bluesky continue de se développer, tirant parti des controverses entourant le réseau social X. En janvier dernier, Bluesky a atteint la barre des 30 millions d'utilisateurs actifs mensuels, à comparer aux 9 millions d'utilisateurs du mois de septembre 2024.
Des enquêtes et études récentes ont révélé un mécontentement croissant à l'égard de l'environnement de X, marqué par la désinformation, les biais algorithmiques et une atmosphère toxique qui ont érodé sa valeur pour le réseautage professionnel et la diffusion des connaissances. Un nouvel article publié dans la revue Integrative and Comparative Biology de l'Oxford Academic souligne notamment cette tendance, sur la base des réponses de plus de 800 scientifiques et éducateurs.
L'étude, menée par des chercheurs dont le Dr Julia Wester, met en évidence la manière dont X est devenu « professionnellement inutile et désagréable », provoquant un exode massif vers des plateformes perçues comme plus propices aux échanges scientifiques.
Cette migration n'est pas seulement anecdotique ; elle s'appuie sur des données montrant que la base d'utilisateurs de Bluesky parmi les universitaires a explosé en 2025. Bluesky s'est imposé comme la plateforme de choix pour la communauté scientifique, avec des fonctionnalités telles que des flux personnalisables et une modération décentralisée qui séduisent les utilisateurs lassés du contrôle centralisé de X sous Elon Musk. Les scientifiques rapportent que Bluesky favorise un sentiment de « retour à l'ancien Twitter » : collaboratif, ciblé et exempt du bruit des discours haineux et des bots qui envahissent X.
Les résultats de l'enquête et les répercussions professionnelles
L'enquête, détaillée dans un article de blog publié sur Southern Fried Science, dresse un tableau sombre : une majorité des personnes interrogées considèrent désormais X comme nuisible à leur travail, invoquant une augmentation du harcèlement et une visibilité réduite pour les contenus fondés sur des preuves.
En revanche, le protocole AT de Bluesky permet la fédération et les algorithmes pilotés par les utilisateurs, ce qui permet aux scientifiques de sélectionner des flux adaptés à des disciplines telles que la biologie ou la physique sans subir l'influence de changements motivés par le profit.
Ce changement a des effets tangibles sur la manière dont les recherches sont partagées et les collaborations se forment. Par exemple, les biologistes marins et les climatologues, qui dépendaient autrefois de X pour discuter en temps réel pendant les conférences, construisent désormais des réseaux sur Bluesky, où les conversations en fil de discussion et les outils de modération favorisent un dialogue productif.
La croissance de la plateforme Bluesky, qui est passée d'un accès sur invitation uniquement à un accès public en 2024, a accéléré ce phénomène, les publications sur X lui-même déplorant la fragmentation des communautés tout en reconnaissant la dynamique de Bluesky.
Tendances générales en matière de migration vers les réseaux sociaux
Au-delà de la science, cette tendance reflète un mécontentement plus général à l'égard de X, comme le montre une analyse du Pew Research Center indiquant que les influenceurs spécialisés dans l'actualité ont doublé leur présence sur Bluesky après les élections de 2024. Leur part est passée de 21 % à 43 % en quelques mois, ce qui indique un mouvement plus large s'éloignant de la domination de X.
Pour les scientifiques, cela signifie que Bluesky n'est pas seulement un refuge, mais aussi un centre d'innovation, avec des fonctionnalités telles que les messages directs et l'intégration de vidéos qui promettent un engagement plus profond.
Les observateurs du secteur soulignent que le modèle décentralisé de Bluesky constitue un facteur clé de différenciation. Bluesky offre une liberté par rapport au « verrouillage » des plateformes traditionnelles, permettant aux utilisateurs de migrer leurs données en toute transparence. Cela trouve un écho auprès des universitaires qui valorisent l'ouverture, reflétant les principes de la publication en libre accès.
Implications pour les futures plateformes et le comportement des utilisateurs
La décision de la communauté scientifique laisse présager des défis potentiels pour X, qui a perdu son influence en tant qu'outil de diffusion de la recherche. Les universitaires publient davantage sur Bluesky, attirés par sa ressemblance avec le dynamisme des débuts de Twitter, sans les inconvénients actuels.
À l'avenir, cette migration pourrait influencer le choix des plateformes par d'autres groupes professionnels, des journalistes aux ingénieurs. L'accent mis par Bluesky sur le contrôle des utilisateurs pourrait établir une norme et pousser les acteurs en place à se réformer.
Pour l'instant, les scientifiques votent avec leurs comptes, privilégiant les environnements qui soutiennent plutôt qu'entravent leur mission de faire progresser les connaissances. Comme l'a dit l'un des participants à l'enquête, les « cool kids » sont passés à autre chose, laissant X dans un nuage d'irrélevance.
Ce délaissement de X reflète également les retombées de l'acquisition de Twitter par Elon Musk en 2022, qui a laissé la plateforme dans une situation financière instable. Les prêts de 13 milliards de dollars accordés par Bank of America et Morgan Stanley à Elon Musk pour financer l'acquisition sont devenus la pire opération de fusion-financement pour les banques depuis la crise de 2008, les prêteurs n'étant pas parvenus à se débarrasser de la dette. Dans ce contexte, les chercheurs à la recherche de plateformes fiables considèrent désormais Bluesky comme une alternative prometteuse.
Le résumé de l'étude publiée dans revue Integrative and Comparative Biology est présenté ci-dessous :
Les réseaux sociaux sont désormais largement utilisés par la communauté scientifique à des fins professionnelles diverses, notamment pour le réseautage et la sensibilisation du public.
Au cours de la dernière décennie, Twitter a été le principal réseau social utilisé par les scientifiques. Ces dernières années, la nouvelle direction de Twitter a apporté des changements importants qui ont entraîné une augmentation de la prévalence des pseudosciences, des théories du complot et du harcèlement sur la plateforme, poussant de nombreux scientifiques à rechercher des alternatives.
Bluesky a été proposé comme une bonne alternative à Twitter, mais le phénomène du changement de plateforme de réseaux sociaux par les universitaires n'avait jusqu'à présent jamais fait l'objet d'études.
Nous présentons [dans cet article] les résultats d'une enquête menée auprès de scientifiques sur Twitter et Bluesky (n = 813). Les résultats confirment de manière écrasante que les changements apportés à Twitter ont rendu cette plateforme de réseaux sociaux inutilisable et désagréable sur le plan professionnel, et que de nombreux scientifiques l'ont abandonnée au profit de Bluesky.
Les résultats montrent que pour chaque avantage professionnel que les scientifiques tiraient autrefois de Twitter, ils peuvent désormais en bénéficier plus efficacement sur Bluesky que sur Twitter.
