Les scientifiques délaissent de plus en plus X pour Bluesky en raison de sa toxicité et de son inutilité professionnelle, car les flux personnalisables de Bluesky favorisent de meilleurs échanges scientifiques

Les réseaux sociaux sont désormais largement utilisés par la communauté scientifique à des fins professionnelles diverses, notamment pour le réseautage et la sensibilisation du public.Au cours de la dernière décennie, Twitter a été le principal réseau social utilisé par les scientifiques. Ces dernières années, la nouvelle direction de Twitter a apporté des changements importants qui ont entraîné une augmentation de la prévalence des pseudosciences, des théories du complot et du harcèlement sur la plateforme, poussant de nombreux scientifiques à rechercher des alternatives.Bluesky a été proposé comme une bonne alternative à Twitter, mais le phénomène du changement de plateforme de réseaux sociaux par les universitaires n'avait jusqu'à présent jamais fait l'objet d'études.Nous présentons [dans cet article] les résultats d'une enquête menée auprès de scientifiques sur Twitter et Bluesky (n = 813). Les résultats confirment de manière écrasante que les changements apportés à Twitter ont rendu cette plateforme de réseaux sociaux inutilisable et désagréable sur le plan professionnel, et que de nombreux scientifiques l'ont abandonnée au profit de Bluesky.Les résultats montrent que pour chaque avantage professionnel que les scientifiques tiraient autrefois de Twitter, ils peuvent désormais en bénéficier plus efficacement sur Bluesky que sur Twitter.