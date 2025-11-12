Mozilla Firefox 145 est désormais disponible et supprime la prise en charge 32 bits sous Linux, apportant également des améliorations en matière de confidentialité et des optimisations du flux de travail

Firefox étend les protections contre les empreintes digitales : vers un Web plus privé

Mozilla Firefox, ou simplement Firefox, est un navigateur web gratuit et open source développé par la Fondation Mozilla et sa filiale, la Mozilla Corporation. Il utilise le moteur de rendu Gecko pour afficher les pages web, qui met en uvre les normes web actuelles et prévues. Firefox est disponible pour Windows 10 ou les versions ultérieures de Windows, macOS et Linux. Firefox est également disponible pour Android et iOS.Firefox 145.0 est désormais disponible avec de nouvelles fonctionnalités de commentaire PDF, des améliorations en matière de confidentialité et des optimisations du flux de travail. Les utilisateurs peuvent désormais ajouter, modifier et supprimer des commentaires directement dans les fichiers PDF, grâce à une barre latérale qui répertorie toutes les notes pour faciliter la navigation.Cette dernière version de Firefox ne prend pas en charge les systèmes Linux 32 bits. Firefox 144 était la dernière version disponible pour ces machines. Firefox 145 et toutes les versions ultérieures nécessiteront donc une configuration 64 bits. Mozilla recommande de passer à un système d'exploitation 64 bits pour bénéficier des dernières fonctionnalités et mises à jour de sécurité. Mais si vous ne pouvez pas le faire, la version 140 de Firefox Extended Support Release (ESR) continuera à recevoir des correctifs de sécurité jusqu'en septembre 2026.La mise à jour introduit des protections anti-empreintes digitales plus efficaces qui réduisent l'unicité des utilisateurs, améliorant ainsi la confidentialité dans les modes de navigation privée et de suivi strict. Le mode sans état pour la protection améliorée contre le suivi des rebonds est désormais activé par défaut afin de bloquer le suivi avancé des redirections. Mozilla affirme que ces défenses réduisent de près de 50 % le pourcentage d'utilisateurs considérés comme uniques lorsque vous êtes en mode de navigation privée ou que vous avez réglé la protection renforcée contre le pistage sur « Strict ».Parmi les autres mises à jour, citons l'aperçu des groupes d'onglets, l'accès aux mots de passe depuis la barre latérale et une option permettant d'ouvrir les liens provenant d'applications externes à côté de l'onglet actif. La fonction « Copier le lien vers la sélection » permet aux utilisateurs de partager des sections sélectionnées d'une page web. Si vous utilisez Windows, vous verrez peut-être apparaître un nouveau lanceur de bureau qui remplace le raccourci existant. Le nouveau lanceur lancera Firefox s'il est installé. Sinon, il vous invitera à l'installer. Mozilla estime que cela aidera les personnes qui achètent un nouvel ordinateur et synchronisent leur ancien bureau via OneDrive, et qui trouvent un raccourci Firefox mais pas le programme lui-même.Avec Firefox 145, Mozilla déploie des mises à jour majeures en matière de confidentialité qui s'attaquent aux empreintes digitales des navigateurs, une technique de suivi omniprésente et cachée qui permet aux sites Web de vous identifier même lorsque les cookies sont bloqués ou que vous naviguez en mode privé. Ces protections s'inscrivent dans l'objectif à long terme de Mozilla de créer un écosystème Web plus sain, transparent et respectueux de la vie privée.L'empreinte digitale crée une identité numérique secrète en collectant des détails subtils sur votre configuration, allant de votre fuseau horaire aux paramètres de votre système d'exploitation, qui, ensemble, créent une « empreinte digitale » identifiable sur tous les sites web et toutes les sessions de navigation. Le fait d'avoir une empreinte digitale unique signifie que les empreinteurs peuvent vous identifier en permanence de manière invisible, ce qui permet à des personnes mal intentionnées de vous suivre à votre insu et sans votre consentement. Le fingerprinting en ligne est capable de vous suivre pendant des mois, même lorsque vous utilisez le mode de navigation privée d'un navigateur.La protection de la vie privée des utilisateurs a toujours été au cur des préoccupations de Firefox. Depuis 2020, la protection renforcée contre le pistage (ETP) intégrée à Firefox bloque les traceurs connus et autres pratiques invasives, tandis que des fonctionnalités telles que la protection totale contre les cookies et les défenses désormais étendues contre les empreintes digitales témoignent d'un objectif plus large : donner la priorité à votre liberté en ligne grâce à une conception innovante axée sur la confidentialité. Depuis 2021, Firefox améliore progressivement les protections anti-empreintes digitales en ciblant les informations les plus couramment collectées à des fins présumées d'empreintes digitales.Avec cette version, Mozilla annonce l'achèvement de la deuxième phase de défenses contre les empreintes digitales qui persistent tout au long de votre navigation mais ne figurent pas dans les listes de traceurs connus. Grâce à ces protections contre les empreintes digitales, le nombre d'utilisateurs de Firefox pouvant être suivis par les empreintes digitales est réduit de moitié.À partir d'une analyse globale de la manière dont les navigateurs des utilisateurs réels peuvent être identifiés, Mozilla a développé de nouvelles défenses uniques et puissantes contre les techniques de fingerprinting utilisées dans le monde réel. Firefox est le premier navigateur à offrir un tel niveau de compréhension du fingerprinting et à déployer les défenses les plus efficaces pour le réduire. À l'instar de Total Cookie Protection, l'une fonctionnalités de confidentialité innovantes, ces nouvelles défenses font leur apparition dans le mode de navigation privée et le mode ETP Strict dans un premier temps, dans l'attente d'une activation par défaut.Ces protections contre l'empreinte digitale fonctionnent sur plusieurs niveaux, en s'appuyant sur les fonctionnalités de confidentialité déjà robustes de Firefox. Par exemple, Firefox bloque depuis longtemps les scripts de suivi et d'empreinte digitale connus dans le cadre de sa protection renforcée contre le suivi.Au-delà du blocage des traceurs, Firefox limite également les informations qu'il met à la disposition des sites web  une approche de confidentialité dès la conception  qui réduit de manière préventive votre empreinte digitale. Les navigateurs permettent aux sites web de demander des informations qui activent des fonctionnalités légitimes, par exemple des informations sur votre matériel graphique, ce qui permet aux sites d'optimiser les jeux pour votre ordinateur. Mais les traceurs peuvent également demander ces informations, dans le seul but de créer une empreinte digitale de votre navigateur et de vous suivre sur le web.Depuis 2021, Firefox améliore progressivement ses protections contre les empreintes digitales, couvrant les techniques d'empreintes digitales les plus répandues. Celles-ci incluent notamment la manière dont votre carte graphique affiche les images, les polices dont dispose votre ordinateur et même les différences minimes dans la manière dont il effectue les calculs mathématiques. La première phase a comblé les fuites d'informations d'empreintes digitales les plus importantes et les plus courantes.Les dernières versions de Firefox ont comblé les deuxièmes plus grandes fuites d'informations utilisateur utilisées par les empreinteurs en ligne. Cela va du renforcement des protections des polices à l'empêchement des sites web d'accéder aux détails de votre matériel, tels que le nombre de curs de votre processeur, le nombre de doigts...