Mozilla annonce la disponibilité de Firefox 142, avec le système de révocation de certificats CRLite, les suggestions d'articles par thématiques, les aperçus de liens et la prise en charge des extensions IA

Mozilla vient de publier Firefox 142, la dernière version de son célèbre navigateur web, qui comprend plusieurs nouvelles améliorations, des renforcements de la confidentialité et des correctifs de sécurité. Cette mise à jour introduit notamment le système de révocation de certificats CRLite, l'aperçu des liens par clic droit, de meilleures recommandations d'articles sur la page Nouvel onglet, la prise en charge des extensions d'intelligence artificielle (IA), et bien plus encore.
Mozilla Firefox est un navigateur web gratuit et open source développé par la Fondation Mozilla et sa filiale, la Mozilla Corporation. Il utilise le moteur de rendu Gecko pour afficher les pages web, ce qui permet d'implémenter les normes web actuelles et prévues. Firefox est disponible pour PC (Windows, macOS, Linux, BSD, etc.) et mobiles (Android, iOS).
La publication de cette version intervient dans un contexte de critiques croissantes après l'introduction par Firefox 141 d'outils d'IA qui, selon certains utilisateurs, surchargeraient le processeur, épuiseraient la batterie et s'éloigneraient de l'identité même du navigateur. Autrefois salué comme une alternative légère et axée sur la confidentialité, l'ajout de ces fonctions a marqué un tournant dans les préoccupations relatives aux performances et à la complexité du navigateur web.
La nouvelle version de Mozilla Firefox introduit CRLite, un système de révocation de certificats sur appareil qui stocke localement tous les certificats révoqués. Cela élimine le besoin de vérifications de révocation en ligne, évitant ainsi les retards et l'exposition des données à des tiers. Avec seulement 300 Ko de mises à jour quotidiennes, CRLite peut gérer la liste complète des révocations de manière sécurisée et efficace, rendant la navigation plus rapide et plus privée. Mozilla l'a conçu pour qu'il soit adaptable à d'autres navigateurs et clients Internet, favorisant ainsi une adoption plus large.
La mise à jour étend également les fonctionnalités d'IA telles que les aperçus de liens stables, qui permettent aux utilisateurs de cliquer avec le bouton droit sur les liens pour afficher une vignette, une description et une estimation du temps de lecture, avec des résumés générés par l'IA en option pour les appareils pris en charge dans certaines régions.
Firefox prend désormais en charge l'API wllama, ce qui permet aux extensions d'exécuter des grands modèles de langage (LLM) locaux via transformer.js, tandis que la protection renforcée contre le pistage bénéficie de nouvelles listes d'exceptions afin de réduire les dysfonctionnements des sites web.
Parmi les autres modifications, on trouve une nouvelle fonctionnalité d'histoires thématiques sur la page Nouvel onglet pour les utilisateurs américains, des mises à jour pour les développeurs telles que l'accès anticipé aux en-têtes réseau, de nouvelles commandes de superposition du débogueur et la prise en charge des API Prioritized Task Scheduling et URLPattern.
Des améliorations en matière d'ergonomie, telles que la recherche affinée dans la barre d'adresse, la suppression des extensions de la barre latérale et de meilleures commandes de groupe d'onglets, viennent compléter cette version, avec les corrections de sécurité habituelles.
Si Firefox 142 souligne les efforts d'innovation de Mozilla, le navigateur reste confronté à un parcours difficile. Sa part de marché est tombée à 2,39 %, alimentant les doutes quant à son avenir. Les critiques invoquent une fiabilité en baisse, des changements de politique impopulaires et des craintes d'utilisation abusive des données.
Source : Firefox
