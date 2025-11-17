Mozilla introduit AI Window dans son navigateur web Firefox, permettant aux utilisateurs de contrôler la navigation IA et d'éviter d'être enfermés dans un écosystème IA unique



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 709 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Mozilla Firefox est un navigateur web gratuit et open source développé par la Fondation Mozilla et sa filiale, la Mozilla Corporation. Il utilise le moteur de rendu Gecko pour afficher les pages web, qui met en uvre les normes web actuelles et prévues. La part d'utilisation de Firefox a atteint un pic de 32,21 % en novembre 2009, Firefox 3.5 dépassant Internet Explorer 7. Son utilisation a ensuite diminué face à la concurrence de Google Chrome. En février 2025, selon StatCounter, il détenait une part d'utilisation de 6,36 % sur les PC traditionnels (c'est-à-dire en tant que navigateur de bureau), ce qui en faisait le quatrième navigateur web le plus populaire sur PC après Google Chrome (65 %), Microsoft Edge (14 %) et Safari (8,65 %).Récemment, Mozilla a introduit AI Window dans Firefox, une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs d'interagir avec un assistant IA directement dans le navigateur. Cet espace offre une aide en temps réel pendant la navigation, mais il est entièrement sous le contrôle de l'utilisateur : la participation est strictement facultative et la fonctionnalité peut être désactivée à tout moment selon les préférences individuelles.Si cette initiative de Mozilla ajoute des fonctionnalités avancées à Firefox, elle évite délibérément d'enfermer les utilisateurs dans un écosystème IA unique. Contrairement à certains navigateurs basés sur l'IA qui exigent un engagement permanent envers les fonctionnalités IA, Firefox laisse les utilisateurs décider quand, comment et s'ils souhaitent utiliser l'IA. Cette approche préserve la flexibilité et l'autonomie des utilisateurs du navigateur.S'appuyant sur la prise en charge établie par Firefox de la navigation personnalisable et privée, AI Window ajoute un niveau supplémentaire de choix. Les utilisateurs peuvent continuer à utiliser les modes classique ou privé comme auparavant, ou activer AI Window s'ils souhaitent bénéficier d'une expérience web plus interactive et personnalisée. En soutenant ce lancement, Mozilla réitère son engagement en faveur de la transparence, de la responsabilité et de l'autonomie des utilisateurs, principes fondamentaux visant à maintenir un web libre, ouvert et accessible à mesure que l'IA s'intègre de plus en plus dans la navigation quotidienne.Mozilla voit beaucoup de potentiel dans les fonctionnalités des navigateurs basés sur l'IA, qui rendent l'expérience en ligne plus fluide, plus utile et exempte des perturbations quotidiennes qui vous empêchent de travailler. Mais les navigateurs développés par les entreprises d'IA vous obligent à faire un choix difficile : soit vous utilisez l'IA tout le temps, soit vous ne l'utilisez pas du tout. L'objectif d'AI Window est de créer le meilleur navigateur possible, ce qui signifie reconnaître que chacun a des besoins différents. Pour certains, l'IA fait partie de la vie quotidienne. Pour d'autres, elle n'est utile qu'occasionnellement. Et beaucoup sont simplement curieux de savoir ce qu'elle peut offrir, mais ne savent pas par où commencer.Vous pouvez continuer à utiliser Firefox comme vous l'avez toujours fait pour une expérience personnalisable, ou passer du mode classique au mode Fenêtre privée pour une expérience de navigation plus confidentielle. Et maintenant, avec AI Window, vous avez la possibilité d'opter pour notre expérience la plus intelligente et la plus personnalisée à ce jour, qui vous offre de nouvelles façons d'interagir avec le web.L'IA devenant une interface de plus en plus répandue sur le web, les principes de transparence, de responsabilité et de respect de l'autonomie des utilisateurs sont essentiels pour la maintenir libre, ouverte et accessible à tous. Alors que d'autres développent des expériences d'IA qui enferment dans une boucle conversationnelle, Firefox voit une voie différente, où l'IA sert de compagnon de confiance, améliorant votre expérience de navigation et vous guidant vers un web plus vaste.L'équipe de Firefox affirme notamment : ": MozillaPensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?