La Free Software Foundation Europe a supprimé son compte sur le réseau social X d'Elon Musk : « La plateforme n'a jamais été en accord avec nos valeurs et ne sert plus d'espace de communication »

La Free Software Foundation Europe (FSFE) s'est définitivement retirée du réseau social X d'Elon Musk, arguant que l'évolution de la plateforme vers un contrôle centralisé, une polarisation algorithmique et une désinformation accrue compromet sa mission de promotion de la liberté numérique. Autrefois canal utile pour toucher un public plus large, la FSFE estime que le réseau suscite aujourd'hui des inquiétudes croissantes en matière de confidentialité et d'hostilité, ce qui a incité l'organisation à réorienter ses efforts de communication vers des alternatives décentralisées telles que Fediverse ou Mastodon.
Elon Reeve Musk est un homme d'affaires et entrepreneur connu pour diriger Tesla, SpaceX, X (anciennement Twitter) et xAI. Elon Musk est la personne la plus riche au monde depuis 2021 ; en octobre 2025, Forbes estimait sa fortune à environ 500 milliards de dollars.
La récente décision de la FSFE survient alors que les conséquences du rachat de Twitter par Elon Musk continuent de peser sur lécosystème de la plateforme. Lacquisition, financée à hauteur de 13 milliards de dollars par un consortium de sept banques en 2022, est devenue la pire opération de fusion-financement pour les banques depuis la crise financière. Incapables de céder la dette à d'autres investisseurs, les prêts sont restés « accrochés », ou coincés, dans les bilans des banques.
La Free Software Foundation (FSF) est une organisation à but non lucratif fondée par Richard Stallman le 4 octobre 1985. L'organisation soutient le mouvement du logiciel libre, avec une préférence pour les logiciels distribués sous licence copyleft (« partage à l'identique »), comme sa propre licence publique générale GNU. La FSF a été constituée à Boston, où elle a également son siège.
La Free Software Foundation Europe (FSFE) a indiqué le 4 décembre 2025 avoir fermé son compte sur la plateforme X. Selon lorganisation, cette plateforme na jamais été en accord avec ses valeurs et a cessé de servir despace de communication utile. Ce qui était initialement conçu comme un lieu de dialogue et déchange dinformations est devenu, selon la FSFE, une arène centralisée dhostilité, de désinformation et de contrôle motivé par le profit, très éloignée des idéaux de liberté que l'organisation promeut.
La FSFE explique avoir surveillé lévolution de cette plateforme propriétaire depuis son rachat par Elon Musk et son rebaptême en X. Elle déclare navoir jamais été à laise dy participer, bien que ce fût autrefois un canal important pour atteindre des publics absents de ses espaces d'interaction préférés. Au fil du temps, la FSFE estime que lenvironnement y est devenu de plus en plus hostile, avec une désinformation, un harcèlement et des discours de haine plus visibles que jamais.
Dans un communiqué publié sur son site officiel, la FSFE a expliqué les raisons de son retrait progressif de la plateforme sociale X, anciennement connue sous le nom de Twitter. Selon l'organisation, elle s'est initialement inscrite sur Twitter car ce réseau social offrait un espace pour promouvoir les valeurs du logiciel libre et interagir avec les décideurs politiques, les journalistes et, surtout, pour toucher des personnes qui ne connaissaient pas encore le logiciel libre et ses avantages.
« Ce réseau social était un autre outil utilisé par la FSFE pour partager des informations sur nos initiatives, expliquer aux utilisateurs leur droit de contrôler notre technologie et promouvoir la liberté logicielle dans toute la société, tout en encourageant l'utilisation de réseaux sociaux alternatifs et décentralisés », a déclaré la Fondation.
Cependant, l'orientation actuelle de la plateforme et le climat qui y règne ont motivé la décision de la FSFE. Combinés à un algorithme qui, selon l'organisation, « privilégie la haine, la polarisation et le sensationnalisme » et aux préoccupations croissantes en matière de confidentialité et de protection des données, ces facteurs ont conduit la fondation à se séparer de cette plateforme.
En conséquence, la FSFE a décidé de supprimer définitivement son compte sur X. L'organisation indique toutefois rester actif sur d'autres plateformes propriétaires afin de toucher une partie plus large de la société, des journalistes et des décideurs.
Dans le même temps, la Fondation encourage vivement toutes les personnes qui partagent son engagement en faveur de la liberté numérique et de la décentralisation à la rejoindre sur Fediverse. « Contrairement aux plateformes propriétaires motivées par le profit et le contrôle centralisé, Fediverse permet aux utilisateurs de choisir comment et où ils se connectent, garantissant ainsi transparence, autonomie et résilience », a déclaré la FSFE, qui invite également les gens à la suivre l'organisation sur Mastodon et Peertube.
La récente décision de la FSFE intervient dans un moment où X traverse une crise dattractivité. Le changement didentité de la plateforme effectué par Elon Musk en 2023, remplaçant l'appellation Twitter par X et supprimant liconique oiseau bleu, sest accompagné dune chute notable des téléchargements sur les principales boutiques dapplications. Cette baisse de popularité, combinée aux préoccupations croissantes sur la gouvernance de la plateforme, renforce les interrogations sur la trajectoire future du réseau social.
Source : Free Software Foundation Europe
Et vous ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Trouvez-vous cette initiative de la FSF Europe crédible ou pertinente ?
Voir aussi :
La Free Software Foundation (FSF) annonce le projet « LibrePhone », dont l'objectif est d'apporter une liberté totale à l'environnement informatique mobile
La FSF (Free Software Foundation) invite à quitter GitHub de Microsoft pour protester contre le fait que Windows 11 exige le TPM 2.0, qui permettrait d'assurer la sécurité au niveau du matériel
Une enquête récente montre que la plateforme X d'Elon Musk, anciennement Twitter, présente un biais algorithmique significatif en faveur de la promotion de contenus d'extrême droite et « extrêmes »
Les scientifiques délaissent de plus en plus X pour Bluesky en raison de sa toxicité et de son inutilité professionnelle, car les flux personnalisables de Bluesky favorisent de meilleurs échanges scientifiques
Vous avez lu gratuitement 744 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.