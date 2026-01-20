Elon Reeve Musk est un homme d'affaires et entrepreneur connu pour diriger Tesla, SpaceX, Twitter et xAI. Musk est la personne la plus riche au monde depuis 2021 ; en décembre 2025, Forbes estimait sa fortune à environ 779 milliards de dollars américains.
Grokipedia est une encyclopédie en ligne générée par l'IA et gérée par la société américaine xAI d'Elon Musk. Le site a été lancé le 27 octobre 2025. Certaines entrées sont générées par Grok, un grand modèle de langage appartenant à la même société, tandis que d'autres sont dérivées de Wikipédia, certaines ayant été modifiées et d'autres copiées presque mot pour mot. Les articles ne peuvent pas être modifiés directement, mais les visiteurs connectés à l'encyclopédie peuvent suggérer des corrections via un formulaire contextuel.
Linitiative Grokipedia s'inscrit dans la continuité des prises de position antérieures dElon Musk concernant le rôle de lIA dans la structuration du savoir. En octobre dernier, il a annoncé que xAI était en train de créer Grokipedia, un concurrent de Wikipédia alimenté par l'IA. Présenté comme une « amélioration considérable par rapport à Wikipédia », ce projet marque une étape clé vers lobjectif stratégique de xAI : la compréhension globale de lunivers.
Ce positionnement saccompagne toutefois dune rupture assumée avec Wikipédia. Elon Musk a publiquement appelé à cesser les dons à la fondation Wikipédia, l'accusant de privilégier des initiatives liées à la diversité, à l'équité et à l'inclusion au détriment de sa mission encyclopédique. Cette hostilité envers ce quil qualifie d« idéologie Woke » sinscrit dans une ligne de conduite constante, déjà invoquée pour justifier la création de ses propres alternatives technologiques.
Elon Musk a récemment révélé des détails sur Grokipedia, un nouveau projet d'IA qui vise à préserver les histoires des gens longtemps après leur mort, voire après la disparition de la Terre elle-même. L'idée sur laquelle travaille la société d'IA de Musk, xAI, a été dévoilée le 16 janvier 2026. En réponse aux discussions en ligne sur le projet, Elon Musk a écrit sur X (anciennement Twitter) : « L'immortalité peut être vôtre. » Cette déclaration a immédiatement suscité beaucoup d'intérêt, mais son objectif n'est pas tant de vivre éternellement que le fait de rester dans les mémoires.
Immortality can be yours! https://t.co/08sdXaFw86— Elon Musk (@elonmusk) January 16, 2026
Les gens peuvent partager leurs histoires de vie sur Grokipedia, une immense bibliothèque en ligne. Ces histoires seraient enregistrées dans une base de données qui ne cesserait de s'agrandir. Un jour, cette base de données pourrait être envoyée dans l'espace, peut-être sur la Lune, sur Mars, ou même plus loin dans le système solaire. L'objectif est de s'assurer que les histoires des gens continueront d'être racontées, même si beaucoup de choses changeront sur Terre dans un avenir lointain.
Une véritable Encyclopédie Galactica
L'idée s'inspire clairement de la série Fondation d'Isaac Asimov, qui a introduit l'Encyclopédie Galactica, un ouvrage fictif destiné à préserver les connaissances humaines à travers les vicissitudes des civilisations. La version d'Elon Musk tente de faire quelque chose de similaire, mais elle se concentre sur la personne.
Grokipedia ne se limiterait pas à des faits scientifiques et historiques. Elle contiendrait également des souvenirs, des histoires personnelles et des récits de la vie quotidienne. Les personnes qui adhèrent à cette idée affirment que cette méthode permettrait de brosser un portrait plus fidèle des individus que la simple utilisation d'archives anciennes.
Grokipedia se distingue des concepts médicaux ou biologiques d'immortalité, car elle se concentre davantage sur la mémoire et l'héritage. Le projet estime que les récits doivent être conservés pendant longtemps. Il utilise l'IA pour les trier et la technologie spatiale pour les protéger lorsqu'ils ne se trouvent pas sur Terre.
Comment fonctionnerait Grokipedia
Dans le cadre du système proposé, les gens enverraient leurs propres récits à Grokipedia. Des outils d'IA organiseraient, trieraient et stockeraient ensuite ces données afin qu'elles soient faciles à retrouver par la suite. Cela permettrait à l'archive de s'enrichir au fil du temps.
Il n'existe toujours pas de plan précis concernant la manière dont les données seront vérifiées, stockées et envoyées dans l'espace. Elon Musk et xAI n'ont encore rien dit concernant le calendrier ou les détails techniques. L'objectif à long terme est toutefois de déplacer ces archives hors de l'orbite terrestre, où elles pourraient rester en sécurité pendant des centaines d'années, voire plus.
Opportunités et défis
Selon les experts, Grokipedia et d'autres projets similaires soulèvent des questions morales et pratiques difficiles. L'un des principaux problèmes consiste à s'assurer de l'exactitude des informations. Il serait difficile de vérifier un grand nombre d'histoires personnelles, en particulier si elles ne concordent pas ou contiennent des informations privées.
Les gens s'inquiètent également pour leur vie privée. Il sera tout aussi important de choisir les récits à inclure, la manière de protéger les données personnelles et les personnes autorisées à accéder aux archives que de choisir la technologie elle-même.
Le stockage des données dans l'espace comporte des risques, tels que les radiations, les températures très élevées ou très basses, et la nécessité de les conserver pendant une longue période. xAI travaille toujours sur ces questions et ne les a pas encore complètement résolues.
Impact potentiel sur la préservation de l'histoire
Grokipedia a suscité l'enthousiasme des communautés technologiques et spatiales, même si certaines questions restent encore sans réponse. Ses partisans affirment qu'il offre une nouvelle façon d'envisager la préservation de l'histoire, qui valorise à la fois l'expérience personnelle et les archives officielles.
Si tout se passe comme prévu, ce projet pourrait aider les générations futures à comprendre comment les gens vivaient, pensaient et ressentaient les choses à cette époque de l'histoire.
Grokipedia n'est encore qu'une idée et non un...
