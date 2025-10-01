« Grokipedia » : Elon Musk annonce que xAI travaille sur un concurrent de Wikipédia alimenté par l'IA. Il avait précédemment critiqué les préjugés de Wikipédia et remis en question le financement de la fondation Wikimedia. Le milliardaire a également souligné que ce nouveau challenger, baptisé « Grokipedia », constituerait la prochaine étape vers l'objectif de xAI : comprendre l'univers.
Elon Musk est un homme d'affaires et entrepreneur international connu pour diriger Tesla, SpaceX, X (anciennement Twitter) et le Department of Government Efficiency (DOGE). Depuis 2021, Musk est la personne la plus riche du monde, et en mai 2025, Forbes estimait sa fortune à 424,7 milliards de dollars américains. Les activités politiques, les opinions et les déclarations de Musk ont fait de lui une figure controversée.
En décembre 2024, Elon Musk a demandé aux gens de ne pas faire de dons à Wikipédia à la suite d'initiatives de 50 millions de dollars en faveur de la diversité, de l'équité et de l'inclusion. Musk a déclaré : « Arrêtez de faire des dons à Wokepedia jusqu'à ce qu'ils rétablissent l'équilibre de leur autorité d'édition ». Dans un autre post qui critique Wikipedia, Elon Musk a écrit : « Où va votre don à Wikipédia», pour souligner le fait que Wikipédia donnerait la priorité à l'idéologie Woke plutôt qu'à l'utilité. En effet, Elon Musk n'est pas du tout fan du mouvement woke.
Récemment, Elon Musk a annoncé que xAI était en train de développer un concurrent de Wikipédia alimenté par le chatbot Grok AI de l'entreprise. Le milliardaire a également souligné que ce nouveau challenger, baptisé « Grokipedia », constituerait la prochaine étape vers l'objectif de xAI : comprendre l'univers. Dans un message publié sur X (anciennement Twitter), Musk a écrit : « Nous développons Grokipedia @xAI. Ce sera une amélioration considérable par rapport à Wikipédia. Franchement, c'est une étape nécessaire vers l'objectif de xAI : comprendre l'univers. »
Voici notamment son post :
Il convient de noter que Musk est devenu un critique de plus en plus virulent de Wikipédia et a remis en question Wikimedia, la fondation à but non lucratif qui gère l'encyclopédie. Musk a soulevé des questions sur le financement de Wikimedia, affirmant que Wikipédia avait un parti pris de gauche et était influencée par l'idéologie woke. Le milliardaire avait également proposé en plaisantant 1 milliard de dollars à Wikipédia en 2023 si elle changeait son nom pour « Dickipedia ».
Ces critiques de Musk interviennent dans un contexte de conflit opposant Wikipédia aux autorités américaines. En avril, Ed Martin, le procureur fédéral par intérim du district de Columbia (Washington D.C.), a accusé la célèbre encyclopédie en ligne de relayer de la « propagande » étrangère et menace de remettre en cause son statut dorganisme à but non lucratif. Cette confrontation soulève des questions cruciales sur la neutralité de linformation en ligne et la protection des plateformes collaboratives face aux ingérences politiques.
Si Musk vise peut-être à réduire les préjugés avec l'aide de Grok, il est arrivé à plusieurs reprises dans le passé que le chatbot se retourne contre son fondateur. Par exemple, en février de cette année, Grok AI avait répondu à la question d'un utilisateur « Qui sont les trois personnes qui font le plus de mal à l'Amérique en ce moment ? » en citant Musk, le président américain Donald Trump et le vice-président JD Vance.
Par ailleurs, le chatbot s'était également lancé dans une série d'éloges à l'égard d'Hitler sur X peu après avoir reçu la mise à jour Grok 4. Il avait également cité Hitler comme nom de famille en réponse aux questions de plusieurs utilisateurs.
Précédemment, Musk a également annoncé son intention d'utiliser Grok pour alimenter l'algorithme de recommandation de X. Le milliardaire a fixé à fin 2025 la date limite pour que les flux soient régulés par Grok AI. Le chatbot est déjà disponible sur X et est souvent sollicité par les utilisateurs pour fournir du contexte ou des explications lors des disputes qui ont lieu sur la plateforme de médias sociaux.
Avec l'ajout de Grok dans l'algorithme de recommandation, Musk avait déclaré que les utilisateurs pourraient personnaliser leurs flux de manière dynamique en demandant directement au chatbot des ajustements spécifiques. Grok a également accès aux données en temps réel sur X, ce qui devrait lui permettre d'identifier rapidement et de recommander aux utilisateurs des contenus tendance ou pertinents.
xAI avait déjà intégré une « version allégée » de Grok dans l'algorithme de recommandation plus tôt dans l'année afin de réduire les publications répétitives et de fournir des informations plus pertinentes aux utilisateurs.
