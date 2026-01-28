Oracle confirme que l'interruption des services TikTok était due à une panne dans l'un de ses centres de données, alors que les utilisateurs US de TikTok suppriment l'application pour protéger leur vie privée

Oracle a confirmé que la récente interruption des services de TikTok aux États-Unis était due à une panne survenue dans l'un de ses centres de données nationaux, ce qui a temporairement empêché les utilisateurs de charger des vidéos ou de se connecter à la plateforme. Bien que le service soit rétabli depuis, cet incident coïncide avec une inquiétude croissante des utilisateurs américains concernant les pratiques de collecte de données de l'application, ce qui a incité certains d'entre eux à supprimer l'application. Cette réaction fait suite aux récents changements liés à la restructuration de TikTok aux États-Unis et à la mise à jour de ses politiques de confidentialité, alors que l'entreprise cherche à se distancer de la Chine tout en répondant aux préoccupations de longue date en matière de sécurité nationale.
Oracle Corporation est une multinationale américaine spécialisée dans les technologies, dont le siège social est situé à Austin, au Texas. Co-fondée en 1977 à Santa Clara, en Californie, par son actuel président-directeur général et directeur technique Larry Ellison, Oracle figure parmi les 20 plus grandes entreprises mondiales en termes de capitalisation boursière et occupe la 66e place du classement Forbes Global 2000 en 2025.
Les utilisateurs de TikTok dans plusieurs régions des États-Unis ont signalé des problèmes d'accès à l'application au cours du week-end du 24 janvier. Les utilisateurs se sont plaints que les vidéos ne se chargeaient pas et qu'ils ne pouvaient pas se connecter à l'application. TikTok a également publié une déclaration officielle sur le sujet et a déclaré qu'il travaillait à la résolution d'un problème majeur d'infrastructure.
Cet incident survient dans un contexte déjà tendu pour l'application aux États-Unis. Peu après son rachat par des propriétaires américains, TikTok est déjà accusée d'étouffer les contenus critiques liés à l'ICE et à Donald Trump. L'entreprise a attribué ces accusations à des dysfonctionnements techniques liés à une mise à jour et à des mécanismes de modération automatisée. Cette controverse a alimenté une crise de confiance plus large et relancé les questions relatives au contrôle des données et des contenus au sein du réseau social.
Le 28 janvier 2026, Oracle, la société qui fournit l'infrastructure cloud à TikTok, a révélé la cause de la panne généralisée survenue le week-end dernier. L'entreprise a confirmé que la perturbation des services TikTok était due à une panne dans l'un de ses centres de données. La société a déclaré que ses ingénieurs avaient travaillé rapidement pour identifier et résoudre le problème. « Nous avons subi une panne dans un centre de données américain qui a affecté les services TikTok. Le problème a été résolu et les systèmes sont de nouveau en ligne », a déclaré Oracle dans un communiqué.
TikTok dépend fortement de l'infrastructure cloud d'Oracle aux États-Unis dans le cadre de son initiative Project Texas. Ce programme est conçu pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité nationale en stockant les données des utilisateurs américains sur des serveurs nationaux.
Les nouveaux propriétaires de TikTok aux États-Unis
Des investisseurs tels que le géant informatique Oracle, la société d'investissement émiratie MGX et la société d'investissement Silver Lake détiendront plus de 80 % de la nouvelle entreprise. Cette liste comprend également la société d'investissement personnelle du fondateur de Dell, Michael Dell, ainsi que d'autres entreprises, selon une déclaration de TikTok. Adam Presser, ancien directeur des opérations de TikTok, sera alors le PDG de TikTok aux États-Unis.
Selon les termes du nouvel accord, Oracle, MGX et Silver Lake détiendront chacun 15 % des activités américaines de TikTok. ByteDance détiendra un peu moins de 20 %. Parmi les autres investisseurs figurent Dell et une longue liste de sociétés d'investissement, notamment des filiales de General Atlantic et Susquehanna, qui avaient déjà investi dans ByteDance. La majorité des sept membres du conseil d'administration de TikTok aux États-Unis seront américains, selon une note de service adressée en décembre aux employés de TikTok.
L'accord vise à affaiblir les liens entre TikTok et la Chine et à répondre aux préoccupations en matière de sécurité nationale selon lesquelles Pékin pourrait utiliser l'application pour surveiller ou manipuler ses plus de 200 millions d'utilisateurs aux États-Unis. Ces changements permettent « à nos utilisateurs américains de continuer à découvrir, créer et s'épanouir au sein de la communauté et de l'expérience mondiale dynamique de TikTok », a déclaré Shou Chew, PDG de TikTok, dans une note interne qualifiant cette décision de « bonne nouvelle ». Shou Chew siège également au conseil d'administration de TikTok aux États-Unis.
Les utilisateurs américains de TikTok suppriment l'application
Après le transfert de TikTok d'une société chinoise à une application détenue majoritairement par des intérêts américains, les utilisateurs ont commencé à supprimer l'application TikTok après avoir refusé la collecte de données. L'exode a commencé peu après que la nouvelle société TikTok USDS Joint Venture LLC ait demandé aux utilisateurs d'accepter une nouvelle politique de confidentialité. Certains utilisateurs ont alors rapidement signalé des formulations relatives à la collecte de données sensibles.
Conformément à la nouvelle politique, TikTok peut collecter des données, y compris des informations sensibles telles que « votre origine raciale ou ethnique » ainsi que « votre vie sexuelle ou votre orientation sexuelle, votre statut de transgenre ou non binaire, votre citoyenneté ou votre statut d'immigrant, ou des informations financières ». Bien que cette formulation figure en réalité dans la politique de TikTok depuis au moins août 2024, elle a alimenté le discours sur une surveillance accrue sous les nouveaux propriétaires américains.
