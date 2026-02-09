Déclin, fragmentation et polarisation : comment les médias sociaux ont cessé d'apporter de la valeur à leurs utilisateurs et ont au contraire généré la désinformation, la toxicité et des addictions néfastes

Envoyé par Artaeus Envoyé par

Les réseaux sociaux sont un formidable outil de communication et d'échange.



La différence c'est qu'avant, Internet n'était pas accessible à n'importe qui : Aujourd'hui, des gens n'ayant aucune éducation sur ces technologies, sans un minimum de recul et d'esprit critique sont largués au milieu d'une vague d'information/d'interface ... Il s'agit d'un problème concernant ces individus (manque d'éducation), pas concernant Internet directement. On voit trop souvent des personnes influençables, crédules ou ayant des biais du type "cette info me plait, donc c'est vrai" : Il s'agit d'un manque d'éducation (ou de militantisme aveugle).



J'ajoute que les gens n'ont pas assez de recul pour comprendre que les algos favorisent l'interaction: Plus vous réagissez, plus vous vous enfermez dans un type de contenu (qui vous fait réagir).



Vouloir "lisser" internet (ou les réseaux sociaux), c'est appeler à la censure et nuire au débat démocratique : Bref, le système chinois où la paix sociale est plus importante que la liberté d'expression.

D'ailleurs, le DSA prend cette direction en censurant des propos qui respectent la loi ...