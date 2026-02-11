Les outils de sécurité améliorés de Google peuvent trouver et supprimer davantage d'informations personnelles dans les résultats de recherche, telles que les permis de conduire et les passeports

Google a élargi ses outils de suppression de données afin de permettre aux utilisateurs de demander la suppression des résultats de recherche contenant des permis de conduire, des passeports et des numéros de sécurité sociale. Cette mise à jour étend la fonctionnalité existante « Résultats vous concernant », qui permet déjà aux utilisateurs de supprimer les résultats contenant des numéros de téléphone, des adresses e-mail et des adresses personnelles.
Google LLC est une entreprise américaine de services technologiques fondée en 1998 dans la Silicon Valley, en Californie, par Larry Page et Sergey Brin, créateurs du moteur de recherche Google. C'est une filiale de la société Alphabet depuis août 2015. L'entreprise s'est principalement fait connaître à travers la situation monopolistique de son moteur de recherche. Elle a ensuite procédé à de nombreuses acquisitions et développements et détient aujourd'hui de nombreux logiciels et sites web notables parmi lesquels YouTube, le système d'exploitation pour téléphones mobiles Android, ainsi que d'autres services tels que Gmail, Google Earth, Google Maps, Google Play ou Google Workspace.
Google est l'une des plus imposantes entreprises du marché d'Internet. Google Search et YouTube sont les deux sites web les plus visités au monde, suivis par Facebook, Instagram et ChatGPT. Google est le plus grand fournisseur mondial de moteurs de recherche, d'applications de cartographie et de navigation, de services de messagerie électronique, de suites bureautiques, de plateformes vidéo en ligne, de stockage de photos et de données dans le cloud, de systèmes d'exploitation mobiles, de navigateurs web, de frameworks d'apprentissage automatique et d'assistants virtuels IA, en termes de parts de marché.
L'entreprise a souvent fait l'objet de critiques concernant des questions sur la confidentialité. Récemment, Google a élargi ses outils de suppression de données afin de permettre aux utilisateurs de demander la suppression des résultats de recherche contenant des permis de conduire, des passeports et des numéros de sécurité sociale. Cette mise à jour étend la fonctionnalité existante « Résultats vous concernant », qui permet déjà aux utilisateurs de supprimer les résultats contenant des numéros de téléphone, des adresses e-mail et des adresses personnelles.
Le géant technologique a annoncé ces changements lors de la Journée pour un Internet plus sûr (le 10 février), ainsi que des mises à jour de ses outils permettant de supprimer les images explicites non consenties. Les utilisateurs peuvent désormais accéder à l'outil amélioré « Résultats vous concernant » pour demander la suppression des résultats de recherche affichant des documents d'identité sensibles et des numéros attribués par les autorités publiques.
Cette mise à jour devrait être disponible aux États-Unis dans les prochains jours. Cependant, Google prévoit de l'étendre à d'autres régions dans les jours à venir. Dans un article de blog, Google a écrit : « Nous comprenons que la suppression du contenu existant n'est qu'une partie de la solution. Pour une protection supplémentaire, le nouveau processus vous permet d'opter pour des mesures de sécurité qui filtreront de manière proactive tout résultat explicite supplémentaire susceptible d'apparaître dans des recherches similaires. »
Les utilisateurs peuvent accéder à l'outil dans l'application Google en appuyant sur la photo de leur compte Google et en sélectionnant « Résultats vous concernant ». Les nouveaux utilisateurs doivent cliquer sur « Commencer » et ajouter les coordonnées personnelles qu'ils souhaitent surveiller. Le système invite ensuite les utilisateurs à saisir leurs numéros d'identification délivrés par le gouvernement. Les utilisateurs existants peuvent ajouter leurs numéros d'identification et sélectionner ceux qu'ils souhaitent surveiller. Après avoir confirmé les détails, Google surveillera automatiquement les résultats de recherche et avertira les utilisateurs lorsqu'il trouvera des résultats contenant leurs informations.
Google précise que la suppression de ces informations de la recherche ne les supprime pas entièrement du web, mais que cette action peut contribuer à préserver la confidentialité des informations. La société a également annoncé des modifications du processus de demande de suppression d'images explicites non consenties sur la recherche. Les utilisateurs peuvent désormais cliquer sur les trois points sur une image, sélectionner « Supprimer le résultat », puis appuyer sur « Elle montre une image à caractère sexuel de moi ».
L'obligation précédente de signaler les images individuellement a été supprimée, ce qui permet aux utilisateurs de sélectionner et de soumettre des demandes pour plusieurs images à partir des résultats de recherche à l'aide d'un seul formulaire. Les utilisateurs peuvent suivre l'état de toutes les demandes en un seul endroit dans le centre « Résultats vous concernant ».
Ces améliorations arrivent dans un contexte où l'explosion des moteurs de recherche basés sur l'IA menace la domination de Google. Selon un rapport, Google reste le moteur de recherche le plus populaire au monde avec 90 % des parts de marché en novembre 2024. Mais est-il encore le meilleur ? De plus en plus d'études soulignent les lacunes et les faiblesses de Google, notamment la dégradation de la qualité de la recherche et le niveau alarmant du spam. Alors qu'il a déjà du mal à résoudre ses défis, Google doit faire face depuis peu à la montée en puissance de concurrents tels que Perplexity AI et ChatGPT Search. Il s'agit de moteurs de recherche d'un nouveau genre que certains experts préfèrent qualifier de « moteurs de réponse basés sur l'IA ». Ces rivaux posent plusieurs défis significatifs à Google.
Voici un extrait de l'annonce de Google :
Gardez le contrôle de vos informations personnelles en ligne
Plus de 10 millions de personnes ont utilisé l'outil « Résultats vous concernant » pour contrôler la manière dont leurs informations personnelles sensibles, telles que leur numéro de téléphone ou leur adresse postale, apparaissent en ligne. Aujourd'hui, nous élargissons cet outil pour vous offrir encore plus de tranquillité d'esprit. Vous pouvez désormais rechercher et demander la suppression des résultats de recherche contenant des informations telles que votre permis de conduire, votre passeport ou votre numéro de sécurité sociale.
Voici comment procéder.
1. Accédez au centre « Résultats vous concernant » : vous pouvez accéder à cet outil dans l'application Google en cliquant sur la photo de votre compte Google et en sélectionnant « Résultats vous concernant », ou en vous rendant sur goo.gle/resultsaboutyou.
2. Ajoutez vos informations : Si c'est la première fois que vous utilisez cet outil, cliquez sur « Commencer » et ajoutez les coordonnées personnelles que vous souhaitez surveiller. Vous serez ensuite invité à ajouter vos numéros d'identification officiels. Si vous utilisez déjà cet outil, il vous suffit de cliquer pour ajouter vos numéros d'identification et de saisir ceux que vous souhaitez surveiller.
Afin de protéger vos informations sensibles, « Résultats vous concernant » utilise les protocoles de sécurité rigoureux et le cryptage avancé de Google pour empêcher toute utilisation abusive et garantir la confidentialité de vos données.
3. Laissez-nous nous occuper de la surveillance : une fois que vous aurez confirmé vos informations, nous les surveillerons automatiquement et vous avertirons si nous trouvons des résultats de recherche contenant ces informations, afin que vous puissiez prendre les mesures nécessaires.
La suppression de ces informations de la recherche Google ne les supprime pas entièrement du Web, mais il s'agit d'une étape importante pour vous aider à garder le contrôle de votre présence en ligne et à préserver la confidentialité de vos informations privées.
Source : Annonce de Google
Et vous ?
Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Google estime que l'IA est l'avenir de la recherche et vous offre la possibilité d'activer le mode IA sur vos photos et vos e-mails pour obtenir des réponses plus personnalisées
Google informe ses utilisateurs qu'il est tenu de divulguer leurs informations personnelles au gouvernement américain en cas de demande légale, suscitant de profondes préoccupations en matière de vie privée
Pseudo-sites, backlinks toxiques et guerre sur Wikipedia : Comment Jeffrey Epstein a acheté des experts SEO et une armée de bots pour enterrer ses crimes dans les résultats Google
Vous avez lu gratuitement 882 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.