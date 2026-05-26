Mozilla dévoile un aperçu de la refonte de l'interface utilisateur du navigateur web Firefox « Project Nova », axée sur la personnalisation par l'utilisateur et la confidentialité

Concevoir Firefox pour l'avenir

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Mozilla Firefox est un navigateur web libre disponible pour ordinateurs (Microsoft Windows, macOS, Linux, BSD, etc.) et mobiles (Android, iOS), développé et distribué par la Mozilla Foundation depuis 2003, avec l'aide de milliers de bénévoles. L'entreprise Mozilla Corporation est créée en 2005 pour se charger du développement. Depuis 2010 et l'essor de la navigation sur smartphones, Firefox a vu sa part du marché des navigateurs web décroître d'environ 35 % à 4 % en 2021 (8 % sur PC), au profit notamment de Google Chrome et de Safari. Firefox compte 196 millions d'utilisateurs actifs dans le monde en 2021.Récemment, Mozilla a dévoilé un aperçu de « Project Nova », la prochaine refonte de l'interface utilisateur de Firefox. Cette refonte promet un aspect plus fluide et plus lumineux, en mettant fortement l'accent sur la personnalisation par l'utilisateur. Les premières captures d'écran montrent des coins arrondis pour les onglets et les éléments de l'interface, ainsi qu'une nouvelle disposition qui déplace le profil utilisateur et les menus de paramètres vers la barre d'onglets. Ce changement libère davantage d'espace pour la barre d'adresse et les raccourcis vers les extensions.S'appuyant sur ces ajustements visuels, Mozilla restructure les contrôles de confidentialité de Firefox. La protection améliorée contre le suivi, le VPN intégré et les fonctionnalités de navigation privée sont déplacés vers des emplacements plus visibles et plus facilement accessibles. L'interface des paramètres est également remaniée avec un langage plus simple, une gestion des données plus facile et de nouvelles options permettant de désactiver complètement les fonctionnalités d'IA ou d'ajuster la protection contre le suivi pour trouver un équilibre optimal entre sécurité et convivialité.À la suite de ces mises à jour fondamentales, les utilisateurs axés sur la productivité bénéficieront d'un accès plus rapide aux groupes d'onglets, à l'affichage fractionné et aux onglets verticaux, tandis que le mode compact fera son retour pour ceux qui souhaitent une interface plus compacte. Mozilla prévoit d'introduire de nouveaux thèmes et fonds d'écran, ainsi que des contrôles supplémentaires à l'avenir pour la forme et le style des onglets et des composants. Bien que ces mises à jour soient plus visibles sur les plateformes de bureau, elles s'étendront également aux navigateurs mobiles de Firefox.Voici l'annonce de Mozilla :Conçu avec soin. Conçu pour la vitesse. Prêt pour lavenir.Un excellent navigateur est si intuitif que lon en oublie souvent quon lutilise. Pourtant, aujourdhui, Internet évolue plus vite que jamais, et votre navigateur doit suivre le rythme. Firefox reste le seul navigateur conçu pour les personnes, et non pour les plateformes : indépendant, personnalisable, privé et sous le contrôle total des utilisateurs.C'est pour que Firefox reste le meilleur navigateur pour surfer sur le Web aujourd'hui que nous avons récemment travaillé à la mise à jour de son design et de son système de conception. Notre objectif est d'offrir une base plus cohérente à Firefox : rendre le navigateur plus épuré, plus convivial, plus rapide et plus adaptable.En interne, nous avons baptisé ce projet « Project Nova ». Ce nom est tout à fait approprié : une nova peut ressembler à une nouvelle étoile, mais elle provient de matière existante  c'est un renouveau, pas un remplacement. Lorsquil sera déployé plus tard cette année, vous pourrez simplement lappeler Firefox. Voici en quoi cela consiste :Un bon paramètre par défaut est essentiel. Lorsque vous choisissez Firefox, la confidentialité et des pratiques claires en matière de données sont présentes dès le départ....