Une meilleure expérience de navigation : présentation des conteneurs natifs dans Firefox 153

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Mozilla Firefox, ou simplement Firefox, est un navigateur web libre et open source développé par la Fondation Mozilla et sa filiale, la Mozilla Corporation. Il utilise le moteur de rendu Gecko pour afficher les pages web, qui met en uvre les normes web actuelles et futures. Le logiciel est disponible pour les systèmes Windows, macOS et Linux, avec des portages non officiels pour d'autres plateformes, ainsi qu'une version mobile pour Android (voir Firefox pour Android) et iOS.Mozilla a publié Firefox 153, qui introduit les conteneurs intégrés en tant que fonctionnalité native du navigateur, ainsi que la lecture de vidéos HDR sous Windows, de nouvelles capacités dédition de PDF et plusieurs améliorations en matière de sécurité. Firefox 153 est désormais déployé auprès des utilisateurs sur le canal « Release » du navigateur. Cette mise à jour renforce les capacités de longue date de Firefox en matière de confidentialité et dorganisation du travail en intégrant directement les conteneurs dans le navigateur, rendant ainsi superflue lextension « Multi-Account Containers » de Mozilla pour les fonctionnalités de base.Les conteneurs permettent aux utilisateurs disoler leurs sessions de navigation dans des environnements distincts, identifiés par des codes couleur, tels que « Travail », « Personnel », « Achats » ou « Banque ». Chaque conteneur gère ses propres cookies et son propre stockage de données de site, ce qui permet aux utilisateurs de rester connectés simultanément à plusieurs comptes sur un même site web sans que les sessions ninterfèrent les unes avec les autres.Par exemple, un utilisateur peut rester connecté à un compte Reddit personnel dans un conteneur tout en accédant à un compte professionnel dans un autre, sans avoir à se connecter et se déconnecter à plusieurs reprises. Les cookies et les données des sites restent isolés dun conteneur à lautre, ce qui empêche les sites web situés dans des conteneurs différents de partager des informations de session. Cependant, certaines caractéristiques de lappareil, telles que ladresse IP et le système dexploitation, sont toujours partagées entre les conteneurs.Cette fonctionnalité était auparavant disponible via lextension « Multi-Account Containers » de Mozilla, qui continue doffrir des fonctionnalités avancées, notamment laffectation automatique des sites, la synchronisation entre appareils et lintégration avec Mozilla VPN ou des proxys personnalisés.Lannée dernière, Mozilla a repensé les profils Firefox, intégrant la gestion des profils dans linterface principale du navigateur. Contrairement aux conteneurs, les profils créent des environnements de navigation totalement distincts, avec des signets, des extensions, un historique, des paramètres et des identifiants de connexion isolés. Mozilla positionne les conteneurs comme une solution légère permettant de séparer les identités au sein dune même fenêtre de navigateur, tandis que les profils offrent une séparation complète des données pour une utilisation professionnelle, personnelle ou partagée.Cette initiative intervient également quelques semaines après que Brave a lancé sa propre fonctionnalité intégrée de « Containers ». Brave décrit les « Containers » avant tout comme un outil de gestion des flux de travail, car son partitionnement de stockage existant limite déjà par défaut le suivi intersites. Firefox, quant à lui, continue de présenter les « Containers » à la fois comme une fonctionnalité de productivité et comme une couche supplémentaire disolation de la navigation.Firefox 153 apporte également plusieurs améliorations en matière d'ergonomie, notamment la lecture de vidéos HDR sur les systèmes Windows compatibles équipés d'écrans HDR activés, la génération de codes QR pour partager des pages Web, l'insertion d'images et la fusion de fichiers PDF dans l'éditeur PDF intégré, ainsi qu'un nouveau sélecteur de couleurs pouvant être lancé directement depuis la barre d'adresse à l'aide des actions rapides.Le navigateur met désormais en évidence en rouge licône dautorisation de localisation chaque fois quun site web accède activement à la localisation dun utilisateur et prend en charge le raccourci clavier plein écran Globe+F dApple, valable à léchelle du système. Mozilla a également ajouté la prise en charge expérimentale des images JPEG XL via Firefox Labs, où les utilisateurs peuvent activer manuellement ce format dimage de nouvelle génération.Côté sécurité, Firefox empêche désormais par défaut les extensions daccéder aux fichiers locaux, à moins que les utilisateurs naccordent explicitement la nouvelle autorisation « Accéder aux fichiers locaux sur votre ordinateur ». Le navigateur active également les restrictions daccès au réseau local pour tous les utilisateurs, obligeant les sites web à demander lautorisation avant de se connecter à des appareils ou à des services sur un réseau local. Mozilla a également supprimé les anciens paramètres de cookies du navigateur, orientant les utilisateurs vers son modèle par défaut disolation des cookies entre sites.Firefox 153 corrige des dizaines de failles de sécurité, dont plusieurs failles de gravité élevée affectant le DOM du navigateur, WebAssembly, WebRTC, le moteur JavaScript, les composants graphiques et les composants réseau. La mise à jour corrige également plusieurs problèmes de sécurité liés à la mémoire qui, selon Mozilla, pourraient potentiellement être exploités pour permettre lexécution de code arbitraire en cas dabus réussi.Voici l'annonce de Mozilla :Nous sommes ravis dannoncer aujourdhui la version préliminaire des conteneurs dans Firefox 153, qui vous permet de séparer les différents aspects de votre vie en ligne (travail, achats, vie privée, opérations bancaires) en vous connectant à différents comptes dans la même fenêtre de navigateur, tout en isolant vos cookies et le suivi publicitaire au sein de chaque conteneur.Cela signifie que ce que vous faites dans un conteneur nest pas visible par les autres conteneurs. Vous naurez plus à rechercher un nouveau chapeau à porter pour une soirée, pour ensuite être submergé de publicités pour des chapeaux à chaque clic sur Internet pendant les semaines qui suivent.Depuis près dune décennie, vous êtes nombreux à compter sur notre extension « Multi-Account Containers » pour séparer votre navigation professionnelle, personnelle et sensible en matière de confidentialité, sans avoir besoin de plusieurs navigateurs ou profils.Nous avons pris en compte vos retours et compris lintérêt que vous portez à cette séparation. Aujourdhui, nous intégrons directement la puissance de lextension « Multi-Account...